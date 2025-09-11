Djokovic rupe legătura cu Belgradul: „Fiul favorit” al Serbiei se stabilește în Grecia

Relația dintre Novak Djokovic și țara sa natală trece printr-un moment tensionat, transmite Gazzetta dello Sport. Fostul lider ATP a trecut de la statutul de „fiul favorit al Serbiei” la cel de „trădător”. Nole a decis să părăsească Belgradul și să se mute cu familia la Atena.

Câștigător a 24 de titluri de Grand Slam, Novak Djokovic a sprijinit protestele studențești de la Belgrad care au cerut alegeri anticipate.

În aceste condiții, marele campion a fost criticat dur de guvernul condus de Aleksandar Vucic.

Premierul i-a reproșat atitudinea, iar Djokovic a fost numit „trădător”.

Sursa citată menționează faptul că Nole a decis să părăsească Belgradul și să se mute cu familia în Grecia, la Atena.

Noua reședință a familiei Djokovic este în zona Glifada, în sudul Atenei, iar cei doi copii ai săi, Stefan și Tara, au fost deja înscriși la o școală cu predare în limba engleză.

Nole a fost văzut zilele trecute la „Kavouri Tennis Club” jucând tenis alături de fiul său, după semifinala pierdută la US Open în fața lui Carlos Alcaraz.

Novak Djokovic was training with his son, Stefan! in Greece👨‍👦🎾🥰🇬🇷 pic.twitter.com/TSseuvuzZb — pete_shaw🐊🐌👬 (@petexiao1) September 9, 2025

Schimbarea din viața lui Nole are și o dimensiune profesională: Djokovic a luat hotărârea de a muta turneul pe care îl deținea la Belgrad în Atena.

De altfel, presa de specialitate a menționat că acesta va fi singurul turneu pe care Nole îl va mai juca până la finalul sezonului în curs.

O excepție ar putea fi făcută doar dacă Djokerul se va califica la Turneul Campionilor de la Torino.

Mutarea lui Djokovic la Atena marchează începutul unei noi etape pentru fostul lider mondial, atât pe plan sportiv, cât și personal.

Relația sa cu Serbia, țara natală, nu a fost niciodată atât de încordată precum în prezent.