G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Djokovic rupe legătura cu Belgradul: „Fiul favorit” al Serbiei se stabilește în…

Novak Djokovic, pe terenul de tenis. Sârbul, dezamăgit după o înfrângere surprinzătoare.
Novak Djokovic / Sursa foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Djokovic rupe legătura cu Belgradul: „Fiul favorit” al Serbiei se stabilește în Grecia

Sportz11 Sep 0 comentarii

Relația dintre Novak Djokovic și țara sa natală trece printr-un moment tensionat, transmite Gazzetta dello Sport. Fostul lider ATP a trecut de la statutul de „fiul favorit al Serbiei” la cel de „trădător”. Nole a decis să părăsească Belgradul și să se mute cu familia la Atena.

Câștigător a 24 de titluri de Grand Slam, Novak Djokovic a sprijinit protestele studențești de la Belgrad care au cerut alegeri anticipate.

În aceste condiții, marele campion a fost criticat dur de guvernul condus de Aleksandar Vucic.

Premierul i-a reproșat atitudinea, iar Djokovic a fost numit „trădător”.

Sursa citată menționează faptul că Nole a decis să părăsească Belgradul și să se mute cu familia în Grecia, la Atena.

Noua reședință a familiei Djokovic este în zona Glifada, în sudul Atenei, iar cei doi copii ai săi, Stefan și Tara, au fost deja înscriși la o școală cu predare în limba engleză.

Nole a fost văzut zilele trecute la „Kavouri Tennis Club” jucând tenis alături de fiul său, după semifinala pierdută la US Open în fața lui Carlos Alcaraz.

Schimbarea din viața lui Nole are și o dimensiune profesională: Djokovic a luat hotărârea de a muta turneul pe care îl deținea la Belgrad în Atena.

De altfel, presa de specialitate a menționat că acesta va fi singurul turneu pe care Nole îl va mai juca până la finalul sezonului în curs.

O excepție ar putea fi făcută doar dacă Djokerul se va califica la Turneul Campionilor de la Torino.

Mutarea lui Djokovic la Atena marchează începutul unei noi etape pentru fostul lider mondial, atât pe plan sportiv, cât și personal.

Relația sa cu Serbia, țara natală, nu a fost niciodată atât de încordată precum în prezent.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.