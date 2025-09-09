Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar de DNA și are interdicția de a-și exercita funcția / Crețu e acuzat că a primit 40.000 de lei de la fratele unui afacerist din Republica Moldova cu contracte cu Elcen

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost plasat, marți seara, sub control judiciar de DNA și are interdicția de a-și exercita funcția, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Crețu a ieșit puțin după ora 22 din sediul DNA după circa două ore de audieri.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Valeriu Slivinschi, fratele unui afacerist din Republica Moldova cu afaceri cu Likoil, ar fi suspectat de dare de mită în dosarul ELCEN, au declarat surse oficiale pentru G4Media. El ar fi bănuit că a plătit o mită de 40.000 de lei pentru plata unor facturi şi contracte, potrivit surselor citate.

Fratele presupusului mituitor, Victor Slivinschi, controlează compania Turboenergy Power, care a depus în decembrie 2024 singura ofertă la o licitație lansată de ELCEN pentru etapa a doua a retehnologizării și modernizării unei capacități de producție de energie termică în regim de vârf de 100 Gcal/l la CET Sud, contract de tip ″la cheie″ estimat la aproape 25,6 milioane lei plus TVA, potrivit Profit.

Victor Slivinschi a încercat în acest an preluarea ostilă a unei fabrici militare din Chișinău, potrivit presei moldovene. Ascensiunea sa în afaceri a început în 2015, cu un business cu compania rusă Lukoil. În ciuda apropierii sale de România, el este mai degrabă antioccidental și pro-rus, scrie portalul Logos Press. La alegerile parlamentare din 2005, Slivinschi a candidat ca independent, difuzând un videoclip de campanie anti-NATO în care afirma că Voronin, care era în conflict cu Putin la acea vreme, dorea să ne facă sclavi americani și să înceapă un război.

Citește integral

BREAKING Percheziții DNA pentru luare și dare de mită la ELCEN, a noua cea mai mare companie de stat / Sunt vizați directorul general și directorul comercial / Presupusul mituitor e un moldovean al cărui frate are afaceri cu ELCEN și cu companii din Rusia