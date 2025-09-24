Din nou pe picioare după un accident vascular cerebral, cu recuperare medicală intensivă realizată în România, ca în Occident

Un accident vascular cerebral (AVC) schimbă viața într-o clipă, chiar și atunci când forma este una ușoară.

Pacientul nostru a simțit acest lucru pe propria piele. După tratamentul inițial în secția de neurologie a unui spital militar și o scurtă perioadă de recuperare medicală începută acolo, timpul de internare s-a încheiat, deși procesul era abia la început.

„Am simțit că nu pot să rămân așa, aveam nevoie să merg mai departe”, povestește pacientul. Din dorința de a continua drumul spre vindecare, a ales Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, convins de reputația că este centrul cu cele mai bune rezultate dovedite , și de recomandările primite.

Aici, cu sprijinul terapeuților și prin folosirea unor echipamente moderne, recuperarea a căpătat un nou ritm. Dacă la început mersul era greoi, cu opriri frecvente din cauza oboselii și a dezechilibrului, după doar două săptămâni la Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, pacientul reușește să se deplaseze singur, fără baston.

Progresul nu înseamnă doar pași mai siguri, ci și o nouă încredere: în oameni, în tratament și în propriile forțe. Spitalul ”Sfântul Sava” rămâne astfel locul unde recuperarea nu e doar medicină, ci și renaștere.

Un spital de recuperare medicală nu înseamnă doar aparatură performantă și scheme terapeutice intensive, bine puse la punct. Înseamnă, înainte de toate, o atmosferă în care pacientul simte că nu este singur, că fiecare pas pe drumul refacerii sale este însoțit de un zâmbet, de o mână întinsă și de o încurajare sinceră.

În Spitalul pentru Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit”, pentru fiecare pat există aproape doi angajați. 186 de oameni lucrează zi și noapte pentru cei maximum 111 pacienți, câți pot fi internați simultan. Asta înseamnă că fiecare bolnav beneficiază de atenție personalizată și supraveghere permanentă. De la medici specializați în recuperare medicală intensivă, chirurgie, gastroenterologie sau medicină internă, până la kinetoterapeuți, fizioterapeuți, asistenți, infirmieri și personal auxiliar, toți formează o echipă multidisciplinară unită de un singur scop: binele pacientului.

Spitalul de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative ”Sfântul Sava cel Sfințit”, din Pantelimon, Ilfov, funcționează fără întrerupere, inclusiv în weekend și în zilele de sărbători legale. Terapiile intensive includ mai multe ședințe zilnic de kinetoterapie, fizioterapie și masaj terapeutic Cele 3 mese pe zi sunt pregătite în bucătăria proprie, adaptată nevoilor pacienților cu diferite afecțiuni, iar linia de gardă 24/24 garantează siguranța pacienților. Aici, nicio zi nu este pierdută, pentru că fiecare oră contează în drumul spre recuperare.

