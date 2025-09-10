DIICOT cere instanței arestarea preventivă a lui Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus

DIICOT cere instanței arestarea preventivă a lui Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus. El a fost audiat marți, iar procurorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Comunicatul DIICOT:

„La data de 9 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Acțiunea s-a desfășurat cu suportul Jandarmeriei Române. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”

Luni, DIICOT a anunțat, într-un alt comunicat, că un fost membru în conducerea Serviciului de Informații și Securitate al R.Moldova ar fi divulgat informații secrete către KGB al Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”. Conform anchetatorilor, două întâlniri ar fi avut loc la Budapesta. Detalii aici

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a confirmat, într-un comunicat, că este vorba de un fost ofițer de rang înalt al SIS.

Alexandru Bălan era invitat la masa rotundă „Parcursul pro-european al Republicii Moldova” de marți, 9 septembrie, de la Universitatea de Vest din Timișoara.

Alexandru Bălan, prezentat ca specialist în securitate, urma să fie la masă cu invitați precum Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova și Iulian Chifu, expert și analist politică externă. Detalii aici