Deputatul USR Claudiu Năsui: Plata eşalonată a pensiei private reprezintă o încălcare a proprietăţii private, o formă de expropriere lentă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Plata eşalonată a pensiei private reprezintă o încălcare a proprietăţii private şi a convenţiei care a stat la baza Pilonului 2, apreciază deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Guvernul Bolojan propune să nu-ţi mai poţi lua decât 25% din banii din pilonul 2 şi restul de 75% eşalonat. (…) Cei care au doar de pierdut sunt românii. Pierd un drept pe care îl aveau, pierd accesul la banii pe care i-au economisit, pierd oportunităţile şi opţiunile care le-ar fi fost deschise dacă îşi primeau banii. Mulţi s-ar putea să aibă nevoie de acei bani, se bazau pe ei şi se aşteptau să îi primească, s-ar putea la 65 de ani să aibă datorii cu dobânzi mai mari decât randamentul fondurilor din pilonul 2. Motiv pentru care ar renta să-şi retragă banii şi să-şi ramburseze creditul mai mult decât să plătească dobânzi mari ca să-şi ţină banii în investiţii cu randament mic”, scrie deputatul USR, pe Facebook.

Potrivit acestuia, de pe urma modificărilor au de câştigat administratorii fondurilor de pensii, care sunt plătiţi din comisioane calculate asupra activelor totale. Dacă românii nu îşi mai pot retrage decât 25% din bani, „activele totale rămân mai mari, deci administratorii iau comisioane mai mari”, explică Năsui.

„Şi mai câştigă într-un fel. Presiunea să ofere condiţii mai bune pentru plata eşalonată sau renta viageră este mai mică. Pentru că românii nu mai au opţiunea pe masă de a-şi colecta banii puşi deoparte. De ce să ofere condiţii mai bune, dacă românii oricum nu vor avea de ales şi sunt obligaţi să ia doar 25% din bani?”, scrie fostul ministru.

El menţionează că al doilea câştigător este statul, deoarece fondurile de Pilon 2 investesc aproximativ 65% din bani în titluri de stat.

„Adică în loc ca statul să lase banii românilor să îi folosească sau investească cum cred ei de cuviinţă, îi obligă să îl finanţeze în continuare şi le expun 65% din bani la fix acelaşi risc ca şi pilonul 1”, precizează Năsui.

Proiectul de lege pare a fi copiat din alte ţări unde „fondurile au făcut lobby pentru un astfel de privilegiu”, adaugă deputatul USR.

„Proiectul ar fi ‘apărut’ din birourile ASF şi din senin, fără să fie anunţat sau discutat. Ar fi o greşeală implementarea în România. Cei mai loviţi ar fi tot cei mai săraci. Pentru că cei bogaţi au deja alte economii, alte investiţii şi alte surse de venit suplimentare. Dar cei mai săraci, care nu au avut opţiunile astea în viaţă, vor fi forţaţi să accepte plăţi mici şi un nivel de trai mai scăzut. Adică tocmai cei pe care acest Pilon 2 ar fi trebuit să îi ajute. Legea asta nu este decât o formă de expropriere lentă şi mascată sub pretenţia că ‘protejează sistemul’ şi pe beneficiari. De fapt, când a venit vremea să plătească banii puşi deoparte de români, nu vor să îi dea”, conchide Năsui.

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a declarat că proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în şedinţa de Guvern, iar acesta prevede două forme de extracţie de plată, respectiv, pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră, cu plată pe toată durata vieţii participantului.