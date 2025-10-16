Deputatul PNL Alexandru Muraru a sesizat Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la posibilele încălcări grave ale legislației ce privesc finanțarea campaniilor electorale de către AUR

Sesizarea, transmisă joi, 16 octombrie, instituției, solicită oprirea rambursării cheltuielilor electorale ale AUR și declanșarea unei anchete complete, în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Investigațiile publice, completate de informațiile prezentate în sesizare, conturează un tablou alarmant al unei campanii bazate pe muncă neplătită, propagandă mascată și dezinformare finanțată din surse neclare, susține deputatul Alexandru Muraru.

Programul de „internship” promovat de AUR, în fapt o formă de exploatare politică a tinerilor, ar fi fost folosit pentru activități electorale ilegale, inclusiv pentru operarea unui call center și producerea de conținut politic, acțiuni interzise și nedeclarate conform legii, acuză președintele PNL Iași.

Mai mult, campania online a AUR, desfășurată pe platforme precum TikTok și Facebook, a implicat cheltuieli de propagandă electorală neraportate, printr-o rețea informală de conturi false, pagini anonime și „site-uri fantomă”, susține Alexandru Muraru.

Potrivit acestuia, aceste mecanisme au fost folosite pentru a manipula opinia publică și a induce în eroare alegătorii în timpul campaniei electorale, inclusiv prin campanii de dezinformare despre alți candidați.

„Nu putem permite ca impostura să devină normă în politică”

„România nu mai poate tolera o formațiune care își clădește capitalul electoral pe minciună, fanatism și încălcarea legii. AUR nu este un partid antisistem, este un partid antistat. Când transformi tinerii în instrumente de propagandă, când folosești resurse publice în scop electoral și când manipulezi opinia publică prin campanii de dezinformare finanțate netransparent, nu ești un actor democratic – ești un pericol pentru democrație. Solicit Autorității Electorale Permanente să acționeze cu toată fermitatea și să oprească rambursarea oricărei sume provenite din cheltuieli ilegale. Legea trebuie să fie aceeași pentru toți – și pentru cei care țipă cel mai tare despre patriotism”, a declarat Alexandru Muraru, deputat și președinte PNL Iași.

