Departamentul de Justiţie al SUA investighează fundaţia „Black Lives Matter” / Fondurile ar fi fost deturnate de conducerea grupului
Departamentul de Justiţie al SUA investighează un presupus caz de delapidare de către administraţia fundaţiei independente Black Lives Matter, a relatat vineri CBS News, conform Agerpres.
Fondurile ar fi fost deturnate de conducerea grupului în urma unui aflux de donaţii în timpul protestelor naţionale pentru justiţie rasială din 2020, potrivit unei surse familiarizate cu ancheta, la care a avut acces reţeaua de televiziune americană.
Momentan nu se ştie când a început această anchetă, condusă de procurorul american Bill Essaylid din Districtul Central din California.
Entitatea independentă, care a apărut din mişcarea de protest Black Lives Matter, a strâns peste 90 de milioane de dolari de la înfiinţare şi avea active de peste 18 milioane de dolari în iunie 2024, conform rapoartelor financiare.
Grupul s-a confruntat cu critici dure când a folosit peste şase milioane de dolari pentru a cumpăra o casă în Los Angeles. Într-un raport din 2022, organizaţia a justificat achiziţia prin aceea că era nevoie de un spaţiu pentru ca „persoanele de culoare să îşi împărtăşească talentele cu lumea şi să îşi perfecţioneze meşteşugul aşa cum consideră de cuviinţă”.
