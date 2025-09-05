Departamentul american al Justiției ia în calcul interzicerea dreptului persoanelor transgender de a deține arme de foc

Înalți oficiali ai Departamentului american al Justiției analizează propuneri de limitare a dreptului persoanelor transgender de a deține arme de foc, potrivit a doi oficiali familiarizați cu discuțiile interne, transmite CNN.

Discuțiile, descrise ca fiind preliminare, par să se bazeze pe o idee care a câștigat popularitate în mass-media conservatoare de la atacul armat din Minneapolis, în care doi copii au fost uciși și 21 au fost răniți, majoritatea copii, la Biserica Catolică Annunciation, un atac care, potrivit poliției, a fost comis de o femeie transgender în vârstă de 23 de ani.

O astfel de măsură ar reprezenta o escaladare dramatică a luptei administrației Trump împotriva drepturilor americanilor transgender.

Președintele Donald Trump a emis o serie de ordine executive pe această temă, inclusiv una care interzice persoanelor transgender să servească în armată și alta care ordonă închisorilor federale să mute deținuții transgender în facilități corespunzătoare sexului atribuit la naștere.

În plus, ideea restricționării dreptului de a deține arme a fost mult timp o linie roșie pentru conservatori, mulți legislatori republicani și grupuri care susțin dreptul de a deține arme opunându-se legilor și altor politici menite să țină armele departe de persoanele care suferă de probleme de sănătate mintală.

Însă conducerea Departamentului Justiției ia în considerare serios posibilitatea de a-și folosi autoritatea de reglementare pentru a da curs hotărârii lui Trump de a interzice serviciul militar persoanelor transgender și de a declara că persoanele transgender sunt bolnave mintal și pot pierde drepturile conferite de al doilea amendament de a deține arme de foc, potrivit unui oficial al Departamentului Justiției.

Un alt oficial de rang înalt al Departamentului Justiției a avertizat că orice astfel de propunere, în cazul în care ar prinde avânt, ar putea întâmpina complicații juridice. Milioane de americani suferă de probleme de sănătate mintală și mulți dintre ei iau medicamente, dar nu reprezintă un pericol pentru societate și, prin urmare, drepturile lor nu pot fi încălcate.

Legislația federală prevede ca un judecător să declare o persoană „deficitară” din punct de vedere mental înainte de a-i fi retras dreptul de a deține arme de foc.

Alejandra Caraballo, instructor clinic la Facultatea de Drept de la Harvard, spune că ia în serios această ultimă inițiativă care vizează persoanele transgender din SUA.

Ea susține că administrația ar putea încerca să determine agențiile guvernamentale să declare persoanele cu disforie de gen ca fiind supuse unei interdicții de a deține arme și apoi să utilizeze alte pârghii ale guvernului, precum Medicare și Administrația Securității Sociale, pentru a întocmi o listă a persoanelor transgender care vor fi vizate.

Dar ea avertizează, de asemenea, că aceleași metode ar putea fi folosite împotriva altora.

„Acest precedent folosit împotriva persoanelor trans ar putea fi folosit împotriva veteranilor cu PTSD”, a spus Caraballo. „Este o pantă alunecoasă care poate duce la pierderea drepturilor conferite de al doilea amendament.”

Un purtător de cuvânt al grupului de advocacy GLAAD a declarat că Departamentul Justiției folosește comunitatea transgender ca țap ispășitor.

„În loc să ofere soluții reale, administrația alege din nou să folosească ca țap ispășitor și să vizeze o populație mică și vulnerabilă”, a spus purtătorul de cuvânt al GLAAD, menționând că persoanele transgender reprezintă mai puțin de 2% din populația SUA, dar sunt de patru ori mai susceptibile de a fi victime ale infracțiunilor.

Marea majoritate a atacurilor în masă din SUA nu au nicio legătură cu persoanele transgender.

Din ianuarie 2013 până în prezent, din cele peste 5.700 de împușcături în masă din America (definite ca patru sau mai multe victime împușcate și ucise), cinci atacatori au fost confirmați ca fiind transgender, a declarat Mark Bryant, director executiv fondator al Gun Violence Archive.

Totuși, după împușcăturile mortale de săptămâna trecută, unii aliați conservatori ai președintelui au afirmat rapid că disforia de gen – suferința psihologică și disconfortul pe care unele persoane le resimt atunci când există o diferență între sexul atribuit la naștere și identitatea de gen – este o boală mentală care ar trebui să împiedice cetățenii să achiziționeze arme de foc.

Scopul potențialei interdicții, potrivit oficialului din cadrul Departamentului Justiției, este „de a se asigura că persoanele cu boli mintale care suferă de disforie de gen nu pot obține arme de foc în timp ce sunt instabile și bolnave”.

Deoarece disforia de gen este inclusă în Manualul de diagnostic și statistică a tulburărilor mintale al Asociației Americane de Psihiatrie, numit și DSM, aceasta este diagnosticată ca o tulburare mintală. (DSM este manualul utilizat de profesioniștii din domeniul sănătății ca ghid autorizat în diagnosticarea tulburărilor mentale).

Într-o declarație, Departamentul de Justiție a afirmat că „evaluează în mod activ opțiunile pentru a preveni modelul de violență pe care l-am observat la persoanele cu probleme specifice de sănătate mintală și tulburări de abuz de substanțe. În acest moment nu au fost avansate propuneri specifice în materie de justiție penală”.

Departamentul de Justiție, sub conducerea procurorului general Pam Bondi, a lansat o amplă campanie împotriva îngrijirii medicale de afirmare a identității de gen în întreaga țară, inclusiv prin trimiterea a peste 20 de citații către medici și clinici care au efectuat proceduri medicale de schimbare de sex la minori la începutul acestei veri.

Una dintre aceste citații, făcută publică prin proceduri judiciare, a cerut Spitalului de Copii din Philadelphia să predea o serie de informații sensibile despre tratamentele sale, inclusiv date despre pacienți, cum ar fi date de naștere, numere de asigurare socială și adrese.

Bondi a susținut anterior unele legi de restricționare a armelor. În calitate de procuror general al Floridei, ea a apărat o lege statală care a ridicat cerințele de vârstă pentru achiziționarea de arme în urma împușcăturilor din școala Parkland din 2018.

De asemenea, ea a lucrat la politica de interzicere a utilizării bump stock-urilor – care permit unui trăgător să transforme o pușcă semiautomată într-o armă care poate trage cu o viteză de sute de cartușe pe minut – în timpul primei administrații Trump. Curtea Supremă a SUA a anulat între timp interdicția privind bump stock-urile, iar legislatorii din Florida fac presiuni pentru a reduce limita de vârstă pentru achiziționarea de arme.