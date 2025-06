Debut de coșmar pentru cel mai tânăr profesionist din istoria snookerului: „E aproape cum era Ronnie O’Sullivan la 14 ani”

Michal Szubarczyk este, la doar 14 ani, o mare speranță a snookerului mondial. Cel mai tânăr profesionist din istoria acestui sport a suferit o înfrângere amară la debutul în circuitul mare: 0-5 cu Shaun Murphy, în calificările de la Wuhan Open.

Campion mondial al ediției din 2005 de la Crucible, Shaun nu a avut milă de mult mai tânărul său adversar, cel supranumit „The Magician” învingându-l la zero pe polonezul minune.

Debutul în sportul profesionist poate fi uneori dureros, mai ales dacă ai 14 ani și-l întâlnești pe Shaun Murphy: fost campion mondial și un jucător cu atâta experiență la cel mai înalt nivel.

Murphy a reușit break-uri de 70, 91 și 102 puncte.

Szubarczyk a adunat 60 de puncte contra lui Murphy, iar visul unei victorii la debut s-a spulberat rapid.

Michal Szubarczyk este născut în 2011, iar el a devenit cel mai tânăr profesionist din istoria acestui sport după ce a ajuns în finala Campionatului European pentru Amatori din Turcia.

În mod normal, cardul de turneu de doi ani ar fi revenit câștigătorului, însă Liam Highfield își asigurase deja un loc în circuit prin Q Tour Playoff, lăsând ușa deschisă pentru Szubarczyk.

Polonezul a avut nevoie de ceva timp de gândire, iar apoi a acceptat provocarea de a se alătura elitei modiale. Impactul debutului a fost însă unul copleșitor.

„Îmi place să joc cu publicul și cu camerele de luat vederi peste tot. Sper că vor fi multe meciuri ca acesta. Nu pun presiune pe mine să câștig, am timp.

Dar când am primit cardul de turneu, au apărut brusc îndoielile. Dacă pot să o fac? Sunt prea tânăr?

Cum rămâne cu școala, cu familia, cu banii? Dar știu că e decizia corectă. Acesta a fost visul meu de la șapte ani”, a spus Szubarczyk, citat de express.co.uk.

Michal are deja un susținător important din lumea snookerului, Mark Williams, triplul campion mondial.

„Este unul dintre cei mai buni copii de 14 ani pe care i-am văzut. Poate nu e la nivelul lui Ronnie O’Sullivan de la acea vârstă, dar nu e departe.

Am spus tuturor despre el încă de când era amator. Dar să nu punem prea multă presiune – va fi greu pentru el în circuit.”

Pentru tânărul Szubarczyk urmează un nou joc, acesta urmând să aibă loc joi. Vorbim despre calificările pentru British Open, fază a competiției unde Michal va da peste jucătorul amator Umut Dikme.

La prima vedere, meciul ar trebui să fie mai ușor decât duelul cu Shaun Murphy, dar emoțiile și presiunea rămân la cote ridicate.

Rezumatul partidei dintre Shaun Murphy și Michal Szubarczyk

14-year-old Michal Szubarczyk put former World Champ Shaun Murphy in a couple tight spots 👀 pic.twitter.com/L9qM8UsMGE

14-year-old Michal Szubarczyk, the youngest ever professional, scores his first points as a pro snooker player! 🤯

Here are some of his best shots 💫🇵🇱 pic.twitter.com/yPXUuczcp2

— WST (@WeAreWST) June 23, 2025