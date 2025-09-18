De la Max Korzh la Stepan Bandera: De ce politicienii polonezi se întorc împotriva ucrainenilor

Parlamentul polonez a adoptat o nouă versiune a legii privind ajutorul acordat ucrainenilor. Conform prevederilor acesteia, numai cetățenii angajați legal, ai căror copii frecventează școlile poloneze, vor avea dreptul la ajutor pentru creșterea copiilor. În plus, ucrainenilor li se va restricționa accesul la unele servicii medicale gratuite în Polonia. Principala întrebare este dacă președintele Karol Nawrocki va promulga noua lege. Dacă da, sute de mii de ucraineni se vor afla în afara legii în Polonia, potrivit serviciului în limba ucraineană al BBC.

Adoptarea de către parlamentul polonez a unei legi privind ajutorul acordat ucrainenilor pune capăt, doar la prima vedere, unei povești care, încă din 1 octombrie, ar fi putut efectiv să îi declare ilegali pe sute de mii de cetățeni ucraineni din Polonia.

De fapt, saga din jurul acestui document – adoptat inițial, apoi blocat de președintele Karol Nawrocki, apoi adoptat din nou în ultimul moment și în circumstanțe dramatice – este o manifestare a unei tendințe mai largi care nu este de bun augur pentru ucrainenii care, din diverse circumstanțe, s-au trezit în Polonia.

BBC a scris anterior despre creșterea sentimentelor anti-ucrainene în societatea poloneză. Cu toate acestea, atenția se concentrează în prezent asupra altui aspect: exploatarea retoricii anti-ucrainene și manipularea politicilor anti-ucrainene devin o caracteristică integrală a curentului politic principal din Polonia, iar această tendință se va intensifica cel puțin până la alegerile parlamentare programate pentru 2027, care sunt cruciale pentru viitorul țării.

BBC a încercat să înțeleagă ce se întâmplă exact cu „complotul ucrainean” în politica poloneză, precum și de ce și în ce direcție s-ar putea dezvolta în continuare.

De la iubire la ură

Dacă am încerca să reprezentăm grafic schimbarea atitudinii polonezilor față de ucraineni în ultimii ani și chiar decenii, ar trebui să desenăm o undă sinusoidală.

Valul de sprijin din timpul Revoluției Portocalii și la începutul președinției lui Viktor Iușcenko a dus la câțiva ani de răcire a relațiilor, care a durat până la Euromaidan.

Căderea lui Viktor Ianukovici și ascensiunea la putere a unei echipe pro-europene la Kiev i-a readus pe ucraineni în topul preferințelor polonezilor. Cu toate acestea, a urmat aceeași dezamăgire și scădere a sprijinului.

O nouă ascensiune – care, pentru o vreme, părea că va continua pentru totdeauna – a început pe 24 februarie 2022.

Încă din prima zi a invaziei rusești în Ucraina, polonezii s-au implicat pe deplin în ajutorarea ucrainenilor. Nu a fost vorba doar de politicieni și diplomați polonezi care au transferat imediat echipament militar și arme din propriile depozite peste granița de est, ci și de convingerea aliaților lor internaționali că Ucraina va supraviețui și merită sprijin.

Polonezii obișnuiți au colectat ajutoare umanitare și le-au livrat personal la graniță sau chiar în zonele de război. Mii de rezidenți polonezi au oferit adăpost temporar familiilor ucrainene care fugeau de război, adesea cu doar o valiză împachetată în grabă, conținând strictul necesar.

Cu toate acestea, trei ani mai târziu, din diverse motive, acest impuls a dispărut fără urmă, iar în februarie anul acesta, un sondaj realizat de centrul CBOS din Varșovia a arătat că, pentru prima dată în mulți ani, mai mulți polonezi exprimă antipatie față de ucraineni decât simpatie.

Tendințele nefavorabile pentru ucraineni în Polonia sunt vizibile de mult timp.

„Am trăit două valuri de solidaritate cu Ucraina în Polonia și voi trăi un al treilea”, a glumit Igor Kravets, jurnalist la Radio Reset Obywatelski și activist pentru drepturile omului, într-un interviu acordat BBC. De origine ucraineană, el locuiește la Varșovia de douăzeci de ani, așa că această dinamică a opiniei publice poloneze nu îl surprinde.

Cu toate acestea, chiar și în acest context destul de sumbru, evenimentele din ultimele săptămâni ies în evidență. Coincidență sau nu, o nouă întorsătură în această poveste a început imediat după învestirea președintelui polonez Karol Nawrocki.

„Este absolut anti-ucrainean”

Karol Nawrocki nu putea fi numit un politician pro-ucrainean nici măcar înainte de alegerea sa ca președinte, când conducea Institutul Polonez de Memorie Națională. În această funcție, s-a impus ca un susținător al opiniilor conservatoare și naționaliste cu privire la istoria țării sale, iar tema dominantă a politicii istorice poloneze sub Nawrocki a devenit așa-numita „Volânia”, cu conotațiile sale anti-ucrainene evidente.

În timpul campaniei prezidențiale, Navrotsky a afirmat în repetate rânduri că relațiile bune între Ucraina și Polonia erau posibile numai după ce Kievul „rezolva problemele istorice” cu Varșovia. Mai mult, el a spus că, fără acest lucru, Polonia nu ar permite Ucrainei să devină membră a UE și a NATO.

La Kiev, aceste declarații au fost primite cu prudență: pe de o parte, nu erau împotriva continuării dialogului pe teme istorice la nivel de istorici, dar, pe de altă parte, au sugerat că, în mijlocul unui război sângeros, aprofundarea unor cazuri complexe de acum mulți ani nu se număra printre prioritățile guvernului ucrainean.

Cu toate acestea, retorica campaniei lui Nawrocki cu privire la Ucraina nu s-a limitat la teme legate de Volânia. În timpul campaniei, el a afirmat că ucrainenii „creau probleme în spitalele și clinicile din Polonia” și că ucrainenii „nu ar trebui să trăiască mai bine în Polonia decât polonezii”.

Cu toate acestea, potrivit unor surse apropiate viitorului președinte polonez, citate de revista Polish Newsweek, aceste declarații au depășit populismul obișnuit din perioada preelectorală: „Nu este vorba de un calcul rece. Nawrocki are pur și simplu aceste convingeri. Convingerea sa cea mai profundă este că trebuie să fim duri cu ucrainenii. Este absolut anti-ucrainean”.

Cu toate acestea, în discursul său inaugural din 6 august anul acesta, Karol Nawrocki nu a menționat niciodată cuvântul „Ucraina”, referindu-se o singură dată la războiul care continuă dincolo de granița de est a Poloniei, fără a specifica cine luptă în acesta.

Unii observatori au văzut acest lucru ca un semn că retorica anti-ucraineană a politicienilor polonezi s-a încheiat odată cu campania electorală și că, prin urmare, Ucraina și Polonia vor putea stabili un dialog constructiv. Alții nu au văzut nimic pozitiv în acest lucru, considerând cuvintele noului președinte ca un semn al „trumpizării” politicii poloneze și, în consecință, al unei răciri semnificative a relațiilor polono-ucrainene.

Timpul a demonstrat că aceștia din urmă aveau dreptate. Primul incident care a dovedit acest lucru a avut loc la doar câteva zile după învestirea lui Nawrocki, pe 9 august, la un concert al rapperului belarus Max Korzh, la Varșovia.

Steagul roșu-negru la stadion

Rapoartele poliției conform cărora fanii lui Korzh au aprins torțe, au sărit peste barierele de pe terenul stadionului și s-au luptat cu agenții de securitate care încercau să potolească tulburările nu reflectă pe deplin impactul concertului asupra vieții sociale și politice din Polonia.

Korzh, un rapper de limbă rusă popular în toată fosta Uniune Sovietică, dar practic necunoscut în Polonia, cântă rar la Varșovia, așa că nu este de mirare că concertul său de la Stadionul Național a fost cu casele închise.

Mass-media poloneză scrie adesea despre cât de multe persoane din estul graniței au probleme de integrare în societatea poloneză și că migranții din aceste țări formează adesea un fel de „ghetou”.

Una ar fi dacă ar izbucni o revoltă ipotetică la un concert al unui artist polonez sau străin, la care ar participa tineri și tinere polonezi. Cu totul altceva ar fi când mii de reprezentanți ai acestui „ghetou” virtual umplu un stadion din centrul Varșoviei, cântă în cor melodii necunoscute polonezului obișnuit, într-o limbă de neînțeles, și apoi se comportă, să zicem, indisciplinat. Se pare că societatea poloneză – până de curând monolitică din punct de vedere al naționalității și limbii – nu era pregătită pentru astfel de scene.

Cu toate acestea, adevăratul șoc pentru polonezi a fost faptul că mai mulți participanți la concertul lui Korzh au desfășurat steaguri roșii și negre pe stadion.

Atitudinile față de aceste steaguri diferă dramatic de ambele părți ale frontierei ucraineano-poloneze. Pentru ucraineni, acesta este, în primul rând, un simbol al rezistenței armate împotriva agresiunii ruse, un „steag albastru și galben scăldat în sânge”. Pentru polonezi, este steagul Armatei Insurgente Ucrainene, un grup armat considerat responsabil pentru „Masacrul din Volânia”, curățarea etnică din 1943-1944, pe care Sejmul a recunoscut-o ca genocid împotriva poporului polonez.

Acest steag a fost mult timp un „steag roșu” pentru societatea poloneză, spune Leon Pinchak, analist pentru securitate și afaceri estice la think tank-ul Polityka Insight, într-un interviu acordat BBC. Și, continuă el, serviciile de securitate ruse exploatează cu abilitate acest sentiment în rândul polonezilor: recent, forțele de securitate poloneze au reținut un cetățean ucrainean în vârstă de 17 ani recrutat de ruși, care pictase dungi roșii și negre pe pereții clădirilor din mai multe orașe poloneze și „decorase” unul dintre cele mai faimoase monumente dedicate tragediei din Volânia din Polonia.

Reacția la acest incident a unit cele două tabere ale politicii poloneze, care de obicei nu reușesc să găsească un numitor comun.

Pentru președintele Nawrocki, aceste evenimente au devenit un pretext convenabil pentru a-și reitera poziția pe care o susține de mult timp: simbolurile naționaliste ucrainene din Polonia ar trebui să fie asimilate celor naziste și comuniste și interzise – ceea ce, desigur, a provocat o reacție violentă din partea ucrainenilor.

Pentru prim-ministrul Tusk, concertul a fost o ocazie de a demonstra o mână forte, care, după cum spune Igor Kravets, este foarte solicitată în Polonia în prezent.

Poliția din Varșovia a reținut 109 persoane în timpul concertului, acuzându-le de posesie de droguri, agresiune asupra agenților de securitate, introducerea de artificii în concert și intrarea ilegală în stadion. Tusk și-a anunțat intenția de a expulza din țară 57 de ucraineni și șase belaruși, iar aceste expulzări au avut loc în scurt timp, în ciuda lipsei unor ordine judecătorești.

„Au venit după mine la șase dimineața. Nici măcar nu m-au lăsat să-mi strâng lucrurile. M-au luat și m-au deportat în Ucraina. Acum am interdicție de a intra în zona Schengen timp de cinci ani. Acțiunile militare continuă în orașul meu, iar întoarcerea acolo este foarte periculoasă, dar nimeni nu a ținut cont de acest lucru”, s-a plâns Angelina, în vârstă de 18 ani, una dintre ucrainencele deportate, pentru Gazeta Wyborcza.

Igor Kravets a analizat documentele mai multor ucraineni deportați și spune că motivul oficial al deportării lor din Polonia a fost că autoritățile de aplicare a legii considerau că aceștia reprezentau o amenințare la adresa siguranței și ordinii publice în țară.

Întâlnire la Washington

Opinia publică nu-și revenise încă după scandalul de la concertul lui Korzh și consecințele sale, când tema ucraineană a reapărut într-un alt scandal care a zguduit politica poloneză – de data aceasta, politica externă.

Pe 18 august, a avut loc o întâlnire organizată în grabă la Casa Albă între Donald Trump, Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni. Discuția s-a concentrat în mod clar nu numai pe războiul din Ucraina, ci și pe viitoarea arhitectură de securitate în Europa. În acest context, Varșovia s-a întrebat cum era posibil ca Finlanda, de exemplu, să se numere printre participanții la acest summit crucial pentru întregul continent, dar Polonia, cea mai mare țară din regiune, care se mândrea cu planurile sale de a construi cele mai puternice forțe armate din Europa, să nu fie prezentă.

Karol Nawrocki a declarat imediat că Zelenski a invitat liderii europeni la Washington, așa că trebuie să se înțeleagă că el era de vină pentru faptul că nu era nimeni din Varșovia la Casa Albă.

Cu toate acestea, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a răspuns imediat cu un tweet: autoritatea de a emite invitații la întâlnirile de la Casa Albă revine exclusiv lui Donald Trump, cu care biroul prezidențial polonez ar avea relații excelente, așa că dați vina pe voi înșivă.

După aceasta, discuția a degenerat în formatul politic polonez obișnuit de acuzații reciproce între guvern și președinte. Cu toate acestea, încercarea echipei lui Nawrocki de a face din Kiev țapul ispășitor în conflictul politic intern a devenit un moment revelator în această poveste și a adăugat toxicitate problemei ucrainene.

Ca urmare, temperatura relațiilor ucraineano-poloneze a scăzut atât de mult încât majoritatea politicienilor polonezi a decis să se abțină de la a felicita public Ucraina cu ocazia Zilei Independenței, pe 24 august.

Prim-ministrul Donald Tusk și președintele Sejmului, Szymon Holownia, ambii cunoscuți anterior ca politicieni destul de pro-ucraineni, au refuzat să transmită astfel de felicitări. Doar ministrul de externe, Radosław Sikorski, a îndrăznit să trimită felicitări pe Twitter.

Președintele Nawrocki nu și-a anunțat public felicitările pentru vecinii săi, dar a trimis o scrisoare protocolară în acest sens – în mod caracteristic, aceasta nu a fost publicată de președintele polonez, ci de Volodimir Zelenski.

Cu toate acestea, toate aceste evenimente, după cum s-a dovedit, au fost doar o „încălzire” înainte de măsura luată de Karol Nawrocki pe 25 august, când a folosit dreptul de veto la legea privind ajutorul acordat ucrainienilor.

Legea privind ucrainenii

Istoria legii speciale privind asistența acordată cetățenilor ucraineni din cauza conflictului armat de pe teritoriul lor este destul de simplă. După ce peste un milion de cetățeni ucraineni au găsit refugiu în Polonia în primele săptămâni ale Marelui Război, a devenit clar că prezența lor în noua țară trebuia reglementată. De exemplu, șederea lor în Polonia trebuia legalizată, procedurile de angajare simplificate, vizele prelungite pentru cei care aveau nevoie de ele, accesul la educație și asistență medicală și, în cele din urmă, un fond de asistență pentru Ucraina, care, de exemplu, finanțează o parte semnificativă din terminalele Starlink instalate în Ucraina.

Deputații polonezi au comprimat toate aceste aspecte într-o singură lege, inițial destinată să dureze șase luni. Când, la sfârșitul acestei perioade, în septembrie 2022, a devenit clar că războiul din Ucraina nu se va termina, parlamentul polonez a prelungit-o cu încă șase luni, iar acest lucru s-a repetat de mai multe ori până când, pe 25 august, Karol Nawrocki a folosit dreptul de veto la o altă prelungire parlamentară de la 1 octombrie anul acesta până în martie anul viitor.

În mod oficial, a explicat președintele, Polonia rămâne de partea Ucrainei și va continua să-i ajute cetățenii. Cu toate acestea, a adăugat el, „în termen de trei ani și jumătate de la adoptarea legii, aceasta trebuie modificată”.

Principala nemulțumire a lui Nawrocki cu privire la această lege este așa-numitul „ajutor 800+”. Acesta se referă la plățile statului de 800 de zloți (aproximativ 200 de dolari) pe lună pentru fiecare copil minor.

Chiar și în timpul campaniei prezidențiale, adversarul lui Nawrocki, Rafal Trzaskowski, a propus excluderea cetățenilor ucraineni care nu lucrează în Polonia de la primirea acestei ajutoare. El a susținut că există numeroase cazuri de ucraineni care abuzează de acest ajutor – locuind în Ucraina și călătorind în Polonia doar pentru a retrage bani de pe cardul lor.

Chiar și membrii taberei politice a lui Trzaskowski s-au pronunțat împotriva acestei idei la momentul respectiv. Ei au susținut că, dacă astfel de cazuri există, ele sunt izolate, iar propunerea în sine pare mai degrabă o încercare de a curta alegătorii de dreapta. Drept urmare, Trzaskowski a renunțat rapid la această retorică. Dar se pare că adversarii săi nu au uitat ideea.

Karol Nawrocki a blocat legea tocmai din acest motiv: în opinia sa, ucrainenii care nu au un loc de muncă legal în Polonia nu pot beneficia de „ajutorul 800+”.

Cu acest veto, însă, Nawrocki pare să fi aruncat copilul odată cu apa din cadă. La urma urmei, dacă legea actuală expiră (ceea ce, reamintim, se va întâmpla pe 30 septembrie) și noua lege nu este adoptată și semnată de președinte până la acea dată, atunci, începând cu ziua următoare, sute de mii de ucraineni se vor afla în situația de a lucra și de a locui ilegal în Polonia. Acest factor, întâmplător, ar avea un impact asupra a mii de angajatori polonezi care au angajat sau intenționau să angajeze cetățeni ucraineni și care acum ar putea fi găsiți vinovați de încălcarea legilor muncii.

Decizia lui Nawrocki de a folosi dreptul de veto este populistă și nu are nicio bază pragmatică, au afirmat experții polonezi.

Aceștia au citat statistici economice, potrivit cărora lucrătorii ucraineni au contribuit cu 15 miliarde de zloți (4,16 miliarde de dolari) la bugetul polonez sub formă de impozite și taxe, în timp ce mai puțin de 3 miliarde de zloți au fost cheltuite pentru același „ajutor 800+”. Ei au susținut că cele mai vulnerabile categorii de ucraineni – mamele singure care au copii în îngrijire și cei care pur și simplu nu pot găsi de lucru – ar avea cel mai mult de suferit de pe urma anulării ajutorului pentru copii. De asemenea, ei au susținut că, dacă, după abrogarea legii speciale, ucrainenii care locuiesc în Polonia ar încerca să-și legalizeze șederea în mod regulat, birocrația locală ar fi pur și simplu copleșită de afluxul de sute de mii de persoane care solicită documente. În cele din urmă, ei au susținut că veto-ul lui Nawrocki pune în pericol finanțarea Starlink, afectând astfel în mod direct capacitatea militară a Ucrainei și jucând în favoarea Rusiei lui Putin.

În unele cazuri, pasiunile legate de această decizie a lui Nawrocki au luat amploare.

Cu toate acestea, un caz și mai scandalos a ieșit la iveală când jurnalistul Vitaliy Mazurenko, cetățean polonez de origine ucraineană, a afirmat pe canalul de televiziune Polsat News că Nawrocki se comporta ca un „pahan”. Deoarece acest cuvânt nu este folosit în limba poloneză, el i-a explicat imediat prezentatoarei nedumerite că acesta era termenul folosit pentru a desemna un lider criminal într-o închisoare rusă. Ea l-a acuzat imediat pe Mazurenko că l-a insultat pe șeful statului polonez. O parte din emisiune a devenit virală pe rețelele de socializare.

În ciuda explicației lui Mazurenko că nu avea nimic împotriva instituției președinției, ci doar sublinia că comportamentul lui Nawrocki leza imigranții ucraineni fără apărare, acesta a fost concediat de la publicația Obserwator Międzynarodowy, unde lucra ca redactor-șef adjunct, iar membrul Sejmului Dariusz Matecki a depus o plângere împotriva lui la parchet.

„Mass-media și rețelele sociale poloneze îl critică dur pe Nawrocki. Dar, de îndată ce un ucrainean a făcut acest lucru, a stârnit mult mai multe condamnări”, spune jurnalistul și activistul pentru drepturile omului Igor Kravets.

Există o nouă lege?

Între timp, după ce a blocat legea privind ajutorul acordat ucrainienilor, Karol Nawrocki, așa cum a promis, a înaintat Sejmului un proiect de lege.

Pe lângă inovațiile promise de președinte – prevederi conform cărora numai ucrainenii care lucrează și plătesc prime de asigurare aici vor avea acces la asistență socială și servicii medicale în Polonia – documentul includea mai multe prevederi care nu se refereau direct la statutul refugiaților ucraineni în Polonia. Cu toate acestea, experții bănuiesc că aceste prevederi aveau scopul de a apela la sentimentele anti-ucrainene ale unei părți a societății.

Printre acestea se numără, de exemplu, o propunere de prelungire a procesului de acordare a cetățeniei poloneze de la trei la zece ani.

Sau – și acest lucru a devenit subiectul unei discuții separate – prevederea care interzice diseminarea „ideologiei și simbolurilor Bandera” în Polonia. Cu toate acestea, proiectul de lege în sine nu specifica ce înseamnă exact acest lucru, ceea ce a devenit subiect de glume pentru comentatorii ucraineni: Ei au spus că simbolul lui Bandera era tridentul, iar ideea principală a UPA era independența statului ucrainean, și că ar fi dificil pentru polonezi să o interzică.

Cu toate acestea, proiectul de lege prezidențial nici măcar nu a ajuns în parlament pentru a fi examinat – guvernul lui Donald Tusk a pregătit rapid propriul proiect de lege specială privind ajutorul acordat ucrainienilor.

Acesta limita, de asemenea, plățile „800+” și asistența medicală, dar autorii săi au susținut că proiectul lor permite ca fiecare caz să fie analizat individual și că, în general, este o concesie făcută mamelor singure care cresc mai mulți copii și, prin urmare, nu își permit să lucreze cu normă întreagă.

În cadrul acestui proiect, guvernul a prezentat integrarea bazelor de date ale diverselor agenții guvernamentale pentru a combate mai eficient frauda în cererile de pensie alimentară pentru copii și a prevăzut, de asemenea, posibilitatea de a primi astfel de asistență în cazuri excepționale pentru persoanele aflate în situații dificile.

Propunerea guvernului nu a menționat interzicerea „simbolurilor și propagandei banderismului” – o problemă care ar putea agrava în mod evident relațiile dintre polonezi și ucraineni. În mod oficial, guvernul afirmă că această chestiune ar trebui reglementată printr-o lege separată. În mod neoficial, pare să existe o înțelegere clară că momentul pentru a ridica această chestiune nu este în mod evident cel mai potrivit.

Astfel, la 17 septembrie, parlamentul polonez a adoptat versiunea guvernului a noii legi privind asistența acordată ucrainienilor.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că problema a sute de mii de ucraineni a fost rezolvată.

În primul rând, adoptarea noii versiuni a legii mută această problemă într-o dimensiune pur politică, deoarece rămâne neclar dacă Karol Nawrocki o va semna. „Vechea” lege rămâne în vigoare pentru mai puțin de două săptămâni, astfel încât președintele nu are prea mult timp pentru a ajunge la o decizie. Și nu are o soluție ușoară – va trebui să aleagă între două rele.

Dacă Karol Nawrocki semnează proiectul de lege al guvernului, va recunoaște astfel că propriul său proiect nu a reușit să trezească interesul deputaților și că ideea populară în societatea poloneză de a priva ucrainenii șomeri de „ajutorul 800+” a fost pusă în aplicare de guvern.

Dacă va folosi din nou dreptul de veto, va fi obligat să-și asume responsabilitatea pentru problemele cu care se vor confrunta funcționarii publici și angajatorii polonezi începând cu 1 octombrie: vor trebui să se ocupe de sute de mii de ucraineni care se vor trezi brusc într-un vid juridic.

În al doilea rând, și mult mai important, chiar și semnarea acestei legi de către președinte și intrarea sa rapidă în vigoare rezolvă doar o singură problemă izolată cu care se confruntă ucrainenii. Exploatarea retoricii anti-ucrainene a devenit o parte integrantă a curentului politic polonez. Puținii politicieni care apără deschis ucrainenii care locuiesc în Polonia sunt considerați, în cel mai bun caz, excentrici. Și este puțin probabil ca acest lucru să se schimbe în viitorul previzibil.

De ce s-a întâmplat acest lucru?

În primul rând, sentimentul anti-ucrainean a crescut de mult timp în societatea poloneză, astfel încât politicienii nu pot să nu țină cont de acest lucru în retorica și acțiunile lor.

S-a scris deja mult despre motivul pentru care polonezii și-au pierdut dragostea pentru ucraineni.

Unii cercetători spun că principalul motiv al acestei schimbări în sentimentul public este concurența pentru resursele limitate dintre polonezi și imigranții din Ucraina. Ei spun că afluxul masiv de ucraineni a dus la creșterea chiriilor și a supraîncărcat sistemele de educație și sănătate – iar acest lucru, în mod firesc, este nepopular în rândul localnicilor.

Alții spun că polonezii, în mod paradoxal, sunt „obosiți de război”. Bunurile și serviciile devin din ce în ce mai scumpe, iar mass-media avertizează că Polonia ar putea deveni următoarea victimă a agresiunii rusești – o frustrare pe care polonezii o descarcă asupra ucrainenilor.

Alții indică răcirea relațiilor politice dintre Kiev și Varșovia. Aceasta a început cu căderea unei rachete ucrainene în satul Przewodów, care a ucis doi cetățeni polonezi. A continuat cu „blocada cerealelor” impusă de fermierii polonezi la granița cu Ucraina și acuzația lui Volodimir Zelenski, exprimată de la tribuna Adunării Generale a ONU, că Polonia era „un actor într-un teatru rus”, ceea ce a înfuriat Varșovia. Pe scurt, fundamentul „prieteniei veșnice” promise pentru 2022 a fost demontat cărămidă cu cărămidă de ambele părți.

Alții cred că vina aparține propagandei rusești și trollerilor de extremă dreapta din Polonia. Milioane de postări și comentarii pe rețelele de socializare acuză ucrainenii de toate păcatele posibile, iar acest lucru se reflectă în starea de spirit a polonezului obișnuit. Cel mai recent exemplu în acest sens este, de exemplu, faptul că, potrivit unui studiu realizat de centrul Res Futura, 38% dintre polonezi au dat vina pe Ucraina pentru incidentul care a implicat intrarea în masă a dronelor rusești în spațiul aerian polonez în noaptea de 10 septembrie. Doar 34% dintre respondenți au dat vina pe Rusia.

Cu toate acestea, ar fi greșit să spunem că politicienii polonezi urmează orbește sentimentul public, care îi conduce către un sentiment anti-ucrainean din ce în ce mai puternic. Politicienii au o mulțime de motive proprii pentru a se îndrepta în această direcție.

În primul rând, este important să ne amintim că întregul proces politic din Polonia se învârte în prezent în jurul unui singur eveniment: alegerile parlamentare, programate pentru 2027 (deși votul anticipat ar putea avea loc încă din primăvara anului viitor). Miza va fi extrem de mare. Dacă Partidul Lege și Justiție (PiS), partidul care l-a nominalizat pe Karol Nawrocki pentru funcția de președinte, va câștiga, naționaliștii eurosceptici vor concentra puterea într-una dintre cele mai mari țări din Uniunea Europeană. O victorie a Platformei Civice a lui Donald Tusk va împiedica acest scenariu.

Prin urmare, comentatorii locali privesc tot ceea ce se întâmplă în viața politică poloneză prin această prismă – cum va afecta acest sau acel eveniment șansele partidelor în alegerile viitoare.

În același timp, rezultatele campaniei prezidențiale din acest an și ultimele sondaje de opinie arată că societatea poloneză se îndreaptă rapid spre dreapta. Și tocmai în partea dreaptă a scenei politice se află un număr mare de alegători, ale căror voturi vor decide, aparent, rezultatul campaniei parlamentare.

Așa cum a declarat jurnalistul Michal Potocki de la Dziennik Gazeta Prawna pentru BBC, mulți alegători de dreapta își declară în prezent dorința de a vota pentru partidele de extremă dreapta ale lui Sławomir Męzen sau Grzegorz Braun, dar sociologia dovedește că acest electorat nu este ferm angajat în alegerea sa și este predispus să-și schimbe ușor simpatiile în favoarea unei alte forțe politice.

Tocmai pe acest lucru mizează marile partide din politica poloneză, curtând acești alegători și recurgând din ce în ce mai mult la retorica anti-ucraineană în căutarea loialității lor.

În al doilea rând, politicienii polonezi sunt, de asemenea, îndemnați să facă același lucru de schimbările care au avut loc în Statele Unite în ultimele luni. Politica americană a fost întotdeauna un punct de referință pentru polonezi, nu în ultimul rând pentru că cei 10.000 de soldați americani staționați în Polonia sunt cea mai importantă garanție a securității acestei țări. Prin urmare, victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA a avut un impact semnificativ asupra politicii poloneze, în special asupra partidului Lege și Justiție, ai cărui reprezentanți au, în mod tradițional, legături mai puternice cu Trump și anturajul său.

Victoria lui Trump a ridicat moralul dreptei poloneze, servind drept dovadă că tendința în lumea modernă este avansul victorios al forțelor izolaționiste, naționaliste și conservatoare, făcând ca succesele liberalilor precum Joe Biden (sau, în cazul Poloniei, Donald Tusk) să pară întâmplătoare și temporare.

Politicienii polonezi au ținut cont, așadar, de faptul că triumful lui Trump a fost posibil în mare parte datorită exploatării retoricii dure anti-imigranți, și ei înșiși au intensificat semnificativ utilizarea acesteia.

De asemenea, au remarcat că Trump a schimbat radical poziția oficială a Washingtonului cu privire la rezolvarea crizei ucrainene. Spre deosebire de predecesorul său, el a abordat problema nu ca partener al Ucrainei, ci ca mediator pragmatic între Kiev și Moscova. Această poziție a câștigat treptat și continuă să câștige popularitate în politica poloneză, în special, din nou, în aripa sa dreaptă.

În cele din urmă, în al treilea rând, creșterea sentimentului anti-ucrainean a fost alimentată și de procesele interne care au avut loc recent în cadrul partidului Lege și Justiție. Leon Pinchak consideră că însăși nominalizarea radicalului Karol Nawrocki pentru funcția de președinte a fost un semn al abandonării de către partid a prudenței sale anterioare și al trecerii la o retorică mai dură.

Victoria lui Nawrocki a dat partidului Lege și Justiție un nou impuls către radicalizare, iar politicieni moderați precum Mateusz Morawiecki și Michal Dworczyk și-au pierdut influența în vârful partidului. În schimb, figuri radicale care susțin deschis opinii anti-ucrainene, precum fostul ministru al Educației Przemysław Czarnek, au câștigat influență în cadrul partidului. Toate acestea, din nou, au ca scop păstrarea și mobilizarea alegătorilor de dreapta pentru alegerile din 2027, potrivit surselor BBC.

„Este posibil ca, atunci când Kaczynski va reveni la putere în 2027, politicile anti-ucrainene ale partidului Lege și Justiție să se înmoaie, dar este dificil să facem previziuni fără a ști cum se va termina războiul din Ucraina”, spune Leon Pinchak.

„Au mirosit sânge”

După cum spune Michal Potocki pentru BBC, nu există niciun indiciu că, după ce au adoptat cu greu o nouă lege privind ajutorul acordat ucrainenilor, politicienii vor înceta să exploateze retorica anti-ucraineană.

„Au simțit mirosul sângelui și au văzut că ura față de ucraineni se vinde bine. Nu există niciun motiv pentru care ar înceta brusc să o folosească. Este foarte probabil ca aceasta să devină una dintre temele principale ale următoarei campanii parlamentare”, spune el.

Michal Danielewski, redactor-șef adjunct al săptămânalului Polityka, recunoaște că astfel de previziuni radicale sunt premature.

„Politicienii se concentrează pe ceea ce a funcționat o dată, dar este posibil să le scape ceva… Așadar, tratarea sentimentului anti-ucrainean ca pe o baghetă magică universală care va aduce cu siguranță succesul politic și va atrage masele de alegători către politicianul care o folosește – asta, în opinia mea, nu este o strategie politică foarte reușită”, a declarat el la radio TOK FM.

Cu toate acestea, în prezent, în opinia publică poloneză, problema refugiaților ucraineni a fost eclipsată de asimilarea rezultatelor apariției în masă a dronelor rusești pe teritoriul polonez și de gradul de pregătire (sau lipsa acestuia) al forțelor armate ale țării și al armatelor aliaților săi pentru a răspunde în mod adecvat la astfel de provocări.

În acest context, votul Senatului polonez asupra noii versiuni a legii privind ajutorul acordat ucrainienilor a trecut practic neobservat. Și cine știe ce alte „lebede negre” vor influența politica poloneză în viitor și dacă impactul lor va face ca problema securității și a războiului atât de aproape de granițele Poloniei să eclipseze discuțiile despre modul de tratare a ucrainienilor care, ca urmare a acestui război, sunt blocați pe teritoriul polonez.

Notă: Traducerea a fost realizată cu ajutorul Deepl.com, revizuită de G4Media.ro