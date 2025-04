De la Drop la A Minecraft Movie: 11 dintre cele mai bune filme de urmărit în aprilie

De la Drop la A Minecraft Movie: 11 dintre cele mai bune filme de urmărit în aprilie, conform BBC:

The Shrouds

Cel mai nou film cu tentă SF al lui David Cronenberg îl are în rol principal pe Vincent Cassel în rolul lui Karsh, un inventator care amintește vizual chiar de Cronenberg. Îndurerat de moartea soției sale (Diane Kruger), Karsh creează un sistem de camere video care pot fi îngropate împreună cu trupurile celor decedați, permițând rudelor să-i urmărească pe un monitor în timp ce se descompun. Invenția devine populară, însă într-o noapte, mai multe morminte echipate cu aceste „giulgiuri” high-tech sunt profanate, iar Karsh, alături de cumnatul său (Guy Pearce), începe o investigație. Deși pare un pretext perfect pentru horror visceral, The Shrouds este, potrivit The Wrap, un film „reținut, chiar elegant”, inspirat de doliu personal: „Este o privire profund personală asupra pierderii și nu pierde niciodată din vedere faptul că e un film despre durere, nu despre sânge,” relatează BBC.

Lansare: 18 aprilie (SUA)

On Swift Horses

Trei dintre cele mai promițătoare vedete tinere de la Hollywood joacă în On Swift Horses, o dramă romantică de epocă regizată de Daniel Minhan, adaptată după romanul lui Shannon Pufahl. Daisy Edgar-Jones este Muriel, logodnica unui veteran respectabil al Războiului din Coreea (Will Poulter). Când fratele acestuia, Julius (Jacob Elordi), vine să locuiască cu ei, aventurile sale homosexuale și pasiunea pentru jocuri de noroc o fac pe Muriel să-și descopere atracția față de femei și cursele de cai. Screen Rant numește filmul „o poveste tăcut devastatoare despre durere și iubire profundă”, în timp ce BBC îl consideră „o idee mai bună decât un film reușit”.

Lansare: 25 aprilie (SUA și Canada), 30 aprilie (Franța)

The Legend of Ochi

Pe o insulă îndepărtată din Europa de Est, monștri păroși numiți Ochi se ascund prin păduri. Un fermier (Willem Dafoe) îi vânează obsesiv, dar fiica sa timidă (Helena Zengel) salvează un pui de Ochi care seamănă cu Gizmo din Gremlins și Grogu din The Mandalorian. Folosind efecte practice, nu CGI, povestea e o aventură vizuală inspirată de filmele anilor ’80. RogerEbert.com o descrie ca fiind „fermecătoare, o întoarcere la magia filmelor de familie clasice”.

Lansare: 25 aprilie (SUA, UK, Canada și Irlanda)

Sinners

Ryan Coogler schimbă genul și aduce un horror gotic în Louisiana anilor ’30, unde doi frați gemeni (Michael B. Jordan) revin în orașul natal și descoperă că muzica blues deschide un portal între viață și moarte. Apar vampiri, dar filmul nu este un clasic horror, ci un amestec de genuri, spune Coogler: „Folosesc filmul pentru a explora întrebări existențiale.”

Lansare internațională: 18 aprilie

Drop

Un thriller tensionat într-o singură locație, Drop o are în rolul principal pe Meghann Fahy, care joacă o mamă singură aflată la o întâlnire într-un restaurant la înălțime. Totul decurge normal până când primește un mesaj amenințător: dacă nu își otrăvește partenerul, fiul ei va muri. The Guardian o descrie ca „un thriller perfect calibrat, cu un ritm impecabil și o interpretare convingătoare.”

Warfare

Un film de război realist și brutal, co-regizat de Alex Garland și Ray Mendoza (veteran de război), care recreează o luptă reală în timp real, pe durata a 90 de minute. The Times îl numește „un coșmar auditiv și vizual, o experiență greu de privit, dar imposibil de uitat.”

Lansare: 11 aprilie (SUA și Canada), 18 aprilie (UK)

One to One: John & Yoko

Un documentar semnat Kevin Macdonald care urmărește 18 luni din viața lui John Lennon și Yoko Ono în New York, inclusiv singurul concert integral al lui Lennon după destrămarea Beatles. Filmul oferă o imagine intimă a activismului și artei celor doi.

Lansare: 11 aprilie (SUA, UK și Irlanda)

G20

Ce s-ar întâmpla dacă Die Hard ar avea loc la un summit G20? Viola Davis joacă rolul președintei SUA, care trebuie să salveze liderii lumii după ce sunt luați ostatici. O combinație savuroasă de acțiune, politică și putere feminină.

Lansare: 10 aprilie pe Prime Video

A Minecraft Movie

Un film de aventură pentru copii, cu Jack Black, Jason Momoa și Jennifer Coolidge, inspirat de popularul joc video. De data aceasta, actorii reali joacă într-un univers CGI, într-o poveste cu invadatori malefici. Regizat de Jared Hess (Napoleon Dynamite), filmul promite un ton jucăuș și excentric.

Lansare internațională: 4 aprilie

Sacramento

O comedie indie despre doi prieteni complet diferiți (Michael Cera și Michael Angarano) care pornesc într-o excursie în California. Unul e pe cale să devină tată, celălalt e marcat de moartea tatălui său. IndieWire laudă filmul pentru sinceritatea și umorul cu care tratează schimbarea și anxietatea.

Lansare: 11 aprilie (SUA)

The Wedding Banquet (Remake)

Remake-ul regizat de Andrew Ahn al comediei romantice clasice a lui Ang Lee din 1993. Povestea unui bărbat gay care se căsătorește cu o femeie pentru ca aceasta să primească viză este recontextualizată în Seattle, cu o distribuție remarcabilă: Bowen Yang, Lily Gladstone și Kelly Marie Tran. Un film despre familie, apartenență și alegerile moderne.

Lansare: 18 aprilie (SUA și Canada)