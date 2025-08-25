Volodimir Zelenski îi mulțumește lui Nicuşor Dan: Ucraina prețuiește livrările României de echipament defensiv

Ucraina preţuieşte cu adevărat sprijinul şi livrările „vitale” ale României de echipament defensiv, a scris pe X preşedintele Volodimir Zelenski, transmite Agerpres. Preşedintele Ucrainei a publicat mai multe mesaje de mulţumire către liderii care au transmis felicitări, duminică, de Ziua Independenţei ţării sale. El a ataşat şi imagini ale scrisorilor care i-au fost adresate de către lideri cu această ocazie.

„Apreciez amabila scrisoare de felicitare, plină de prietenie, a preşedintelui Nicuşor Dan de Ziua Independenţei Ucrainei. Ucraina şi România se confruntă cu aceleaşi provocări de securitate în regiunea noastră şi facem eforturi împreună pentru a le contracara. Ucraina preţuieşte cu adevărat sprijinul şi livrările vitale ale României de echipament defensiv care ne ajută să protejăm oraşele şi comunităţile noastre. Împreună facem eforturi pentru a ajunge la o pace durabilă”, a scris Zelenski, pe pagina de X.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis în scrisoarea lui către liderul de la Kiev că „România va continua să fie un partener ferm şi predictibil pentru Ucraina, atât în ceea ce priveşte cooperarea în domeniul securităţii, cât şi mai departe, în procesul de reconstrucţie şi integrare europeană”.

El a afirmat că ţara noastră va continua să ofere „sprijin cuprinzător” ţării vecine în ceea ce priveşte dosarul de integrare.

Şeful statului român l-a asigurat pe Zelenski şi că ţara noastră va continua să participe la operaţionalizarea deciziilor Alianţei în perioada următoare.

Nicuşor Dan şi-a exprimat admiraţia pentru curajul poporului vecin. „În ultimele luni am asistat la atacuri barbare ale Rusiei atât asupra unor obiective strategice pentru securitatea energetică a Ucrainei, cât şi asupra infrastructurii civile şi chiar asupra unor obiective care fac parte din patrimoniul universal. Rusia continuă să încalce în mod repetat principiile înscrise în Carta ONU şi normele de drept internaţional”, a spus preşedintele României.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis duminică şi un mesaj video, în limba engleză, cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei.