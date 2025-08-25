Liderul senatorilor PSD: Hai că s-a umflat tărâţa-n Drulău! Vrea el, mort copt, să ţinem alegeri acum în Bucureşti / USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării şi se poate guverna ţara şi fară ei. Şi poate că ar fi mai bine

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, l-a atacat pe Cătălin Drulă (USR), după ce acesta a susținut că trebuie organizate în luna noiembrie alegerile pentru Primăria Capitalei. „Hai că s-a umflat tarâţa-n Drulău! Vrea el, mort copt, să ţinem alegeri acum în Bucureşti”, a reacționat Zamfir, într-o postare pe Facebook.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Hai că s-a umflat tarâţa-n Drulău! Vrea el, mort copt, să ţinem alegeri acum în Bucureşti că nu doar s-a pozat degeaba cu Nicusor! Ce uită băieţii ăştia e că sunt un partiduleţ de 10% şi nu decid ei ce să se întâmple şi când să se întâmple”, afirmă Daniel Zamfir, citat de News.ro.

Senatorul PSD mai spune că ”trecem printr-o perioadă dificilă, cu un an 2024 plin de alegeri, iar românii sunt mult mai preocupaţi de măsurile care le vor afecta traiul, decât ambiţiile personale ale drulăului”.

”USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării şi se poate guverna tara şi fară ei. Şi poate că ar fi mai bine”, continuă Zamfir.

Deputatul USR Cătălin Drulă, posibil candidat la Primăria Capitalei, a transmis luni că nu PSD decide dacă avem alegeri la Bucureşti, el precizând că avem o lege pentru asta. Drulă mai spune că preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Bolojan au fost foarte clari: vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie. Reacţia deputatului USR vine după ce Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a spus că nu vrea să discute acum despre alegerile pe Bucureşti, având în acest moment un potenţial foarte mare de a arunca în aer scena politică. În plus, el a arătat că un candidat comun PNL-USR ar însemna ”şanse mari să se rupă coaliţia”.