G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Liderul senatorilor PSD: Hai că s-a umflat tărâţa-n Drulău! Vrea el, mort…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Liderul senatorilor PSD: Hai că s-a umflat tărâţa-n Drulău! Vrea el, mort copt, să ţinem alegeri acum în Bucureşti / USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării şi se poate guverna ţara şi fară ei. Şi poate că ar fi mai bine

Articole25 Aug 1 comentariu

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, l-a atacat pe Cătălin Drulă (USR), după ce acesta a susținut că trebuie organizate în luna noiembrie alegerile pentru Primăria Capitalei. „Hai că s-a umflat tarâţa-n Drulău! Vrea el, mort copt, să ţinem alegeri acum în Bucureşti”, a reacționat Zamfir, într-o postare pe Facebook.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Hai că s-a umflat tarâţa-n Drulău! Vrea el, mort copt, să ţinem alegeri acum în Bucureşti că nu doar s-a pozat degeaba cu Nicusor! Ce uită băieţii ăştia e că sunt un partiduleţ de 10% şi nu decid ei ce să se întâmple şi când să se întâmple”, afirmă Daniel Zamfir, citat de News.ro.

Senatorul PSD mai spune că ”trecem printr-o perioadă dificilă, cu un an 2024 plin de alegeri, iar românii sunt mult mai preocupaţi de măsurile care le vor afecta traiul, decât ambiţiile personale ale drulăului”. 

”USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării şi se poate guverna tara şi fară ei. Şi poate că ar fi mai bine”, continuă Zamfir. 

Deputatul USR Cătălin Drulă, posibil candidat la Primăria Capitalei, a transmis luni că nu PSD decide dacă avem alegeri la Bucureşti, el precizând că avem o lege pentru asta. Drulă mai spune că preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Bolojan au fost foarte clari: vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie. Reacţia deputatului USR vine după ce Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a spus că nu vrea să discute acum despre alegerile pe Bucureşti, având în acest moment un potenţial foarte mare de a arunca în aer scena politică. În plus, el a arătat că un candidat comun PNL-USR ar însemna ”şanse mari să se rupă coaliţia”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Drulă (USR): Vom avea alegeri pentru primărie în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic / Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat

Articole25 Aug • 268 vizualizări
0 comentarii

Sorin Grindeanu spune că ”sunt șanse foarte mari” să se rupă coaliția de guvernare dacă PNL-USR vor avea candidat comun la Primăria București: ”Ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliţie”

Articole25 Aug • 3.207 vizualizări
8 comentarii

Senatorul USR Cristian Ghinea: Partidele conduse de Ilie Bolojan și Dominic Fritz au nevoie, ca de aer, de o cooperare politică responsabilă/ Cea mai importantă temă de reflecție este cum anume poate fi blocată în următorii cinci ani o alianță între PSD și naționaliști 

Articole25 Aug • 658 vizualizări
3 comentarii

1 comentariu

  1. Jigodiile pesediste au un dispreț total față de lege! Legea sunt ei! Să nu uite ele, jigodiile, că au distrus țara asta și plătim strângând cureaua pt ele! Așa că, hai sik-tir, panaramelor!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.