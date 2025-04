De ce sunt islandezii tot mai fericiți în fiecare an?/ „Să fii undeva cu vulcani, auroră boreală și ceruri roz este ceva de vis”

Islanda este unul dintre puținele locuri din lume în care fericirea este în creștere. Localnicii spun că secretul constă în natură, egalitatea de gen și un simț profund înrădăcinat al rezilienței, scrie BBC.

Pentru al treilea an consecutiv, Finlanda a ocupat primul loc în Raportul mondial privind fericirea 2025 . În timp ce țările nordice se situează în mod tradițional bine în clasament, Danemarca (locul al doilea), Suedia (locul al patrulea) și Norvegia (locul al șaptelea) au raportat un scor total net mai mic al fericirii de la începutul studiului, ceea ce indică un ușor declin al fericirii în timp.

De fapt, din primele 20 de țări, doar șapte au devenit mai fericite de la an la an – iar Islanda se remarcă prin una dintre cele mai mari creșteri, înregistrând o creștere de 9,1% de la prima măsurătoare a indicelui în 2008.

Clasată pe locul al treilea în topul celor mai fericite țări din lume în acest an (față de locul 18 în 2008), Islanda obține cel mai mare punctaj dintre toate țările în ceea ce privește sprijinul social, cu scoruri impresionante și în ceea ce privește măsurile de libertate și generozitate (locul al treilea și, respectiv, al cincilea).

În ciuda populației sale relativ mici – puțin sub 400 000 de locuitori – țara continuă să investească în infrastructură, în politici sociale progresiste și în turism.

Dar lucrul care îi face pe mulți islandezi cei mai fericiți este ceva asupra căruia guvernul are relativ puțin control: peisajele din altă lume ale țării.

„De acasă, de la serviciu, este foarte ușor să ajungem la un parc național sau la spații deschise unde putem face drumeții, să ne plimbăm pe malul râului, pe coastă sau pe lacuri”, spune Hrund Gunnsteinsdóttir, autoarea viitoarei cărți InnSæi : Heal, Revive and Reset with the Icelandic Art of Intuition. Ea iubește în special variațiile și contrastele puternice ale peisajului, de la verde și luxuriant la arid și nisipuri negre.

Ca geolog originar din SUA, Jessica Poteet s-a mutat în Islanda special pentru a fi mai aproape de natură. „Să fii undeva cu vulcani, auroră boreală și ceruri roz vată de zahăr, cu munți acoperiți de zăpadă iarna, este un vis”, spune ea. „Nu mă gândesc niciodată la asta. Este unul dintre lucrurile esențiale care contribuie la fericirea mea.”

Acestea fiind spuse, locuitorii observă că iernile pot fi lungi și întunecate, ceea ce poate fi o provocare, dar că soarele de la miezul nopții din timpul verii compensează mai mult decât suficient. Poteet remarcă faptul că, în zilele deosebit de însorite, angajatorii oferă adesea o „vacanță la soare”, astfel încât oamenii să se poată bucura de o zi de drumeție sau de schi, în funcție de anotimp.

Rețeaua puternică de siguranță socială a țării oferă, de asemenea, rezidenților un sentiment de stabilitate și ușurință. „În timpul Covid, mi-am pierdut locul de muncă. Am putut intra în șomaj până mi-am găsit un nou loc de muncă”, spune Brenna Elizabeth Scheving, o altă expatriată din SUA care locuiește în Islanda. Ea a putut, de asemenea, să profite de politica generoasă de concediu parental a țării, în care ambii părinți au dreptul să împartă 12 luni de concediu parental, până la șase luni fiecare, cu șase săptămâni transferabile celuilalt părinte. Politica se aplică atât părinților adoptivi, cât și celor biologici, indiferent de starea civilă sau sexualitate.

Grădinița este, de asemenea, disponibilă pentru copiii începând cu vârsta de do i ani , ceea ce permite părinților să lucreze și să genereze venituri, știind că îngrijirea și educația copiilor sunt asigurate.

De fapt, politicile echitabile de gen au fost integrate în ADN-ul țării timp de decenii, cu cel mai mic decalaj de gen din lume timp de 15 ani consecutivi, conform Forumului Economic Mondial 202 4 . Acest lucru duce, fără îndoială, și la un sentiment de fericire, spun locuitorii.

„Mișcarea de responsabilizare a turismului a fost foarte populară și a fost condusă de Visit Iceland în colaborare cu autoritățile locale și centrale și companiile private”, spune Gunnsteinsdóttir.

Infrastructura Islandei a primit, de asemenea, un impuls din partea turismului. „Finalizarea Ring Road [autostrada în buclă din jurul Islandei care a fost complet asfaltată în 2019] a fost grozavă pentru toată lumea, făcând comunitățile uneori izolate acum ușor accesibile”, a declarat Poteet. „De asemenea, cantitatea de turiști la vulcanul Fagradalsfjall a însemnat că guvernul a construit trasee în zonă aproape imediat. Impresionant!”

Unitățile de cazare fac presiuni pentru a educa vizitatorii cu privire la durabilitate și la modul de viață islandez. Hotelul Ranga de pe coasta de sud, deținut de o familie, oferă un program „Trăiește ca un islandez”, în cadrul căruia un ghid local conduce oaspeții prin ferme vechi și îi lasă să bea dintr-o fântână despre care se spune că promovează longevitatea. ION Hotels, deținut de femeia antreprenor Sigurlaug Sverrisdóttir, s-a angajat să aibă un personal majoritar feminin în cele două proprietăți ale sale, ION City Hotel din Reykjavík și ION Adventure Hotel de pe lacul Thingvellir, cel mai mare lac din Islanda.

Numărul de restaurante, baruri și cafenele a crescut, de asemenea, pentru a satisface cererea turiștilor, ceea ce a dus la crearea unor centre urbane mai vibrante. „Când eram mică, mergeai pe străzile din Reykjavík și nu prea era nimeni care să se plimbe în cea mai mare parte a anului”, a spus Gunnsteinsdóttir. „Mie personal îmi place să am oameni în jur”.

Indiferent de factorii externi, este posibil ca sentimentul intern de adaptabilitate și reziliență să fie cel care duce la fericirea de lungă durată a islandezilor. Gunnsteinsdóttir amintește de vechiul cuvânt islandez pentru intuiție, innsæi, care se traduce prin „marea interioară”.

„Este lumea de dincolo de cuvinte – a viziunii, a sentimentelor, a imaginației și a lucrurilor care se nasc înainte de a ajunge la suprafața atenției noastre”, explică ea. „De asemenea, înseamnă „a vedea din interior spre exterior”, ceea ce se referă la a avea o busolă interioară puternică care ne permite să navigăm pe oceanul vieții și al lumii în care trăim.”

Gunnsteinsdóttir teoretizează că acest simț al direcției vine direct din faptul că trăim alături de un mediu natural adesea imprevizibil și de condiții meteorologice care se schimbă rapid. „În ultimii ani, am avut mai multe erupții și cutremure. Când simți constant că pământul se cutremură, îți amintești cu adevărat că lucrurile se pot schimba destul de rapid”, spune ea. „Când vine vorba de fericire, ne încurajează să profităm la maximum de ceea ce avem atunci când lucrurile nu merg conform planului.”