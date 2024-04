De ce societățile devin mai fragile și vulnerabile colapsului pe măsură ce trece timpul? Riscăm să ne prăbușim asemenea statelor premoderne? (studiu)

O analiză a sute de state premoderne sugerează că civilizațiile au tendința de a avea o ”durată de viață”, un model care poate fi învățat de puterile globale îmbătrânite din zilele noastre, arată BBC. Ascensiunea și decăderea marilor puteri este un clișeu al istoriei. Ideea că civilizațiile, statele sau societățile cresc și apoi descresc este una obișnuită. Dar este oare adevărată?

Un grup de arheologi, istorici și oameni de știință în domeniul complexității au decis să pună la încercare această idee. Au întreprins cel mai amplu studiu de până acum pentru a vedea dacă îmbătrânirea societății poate fi observată în documentele istorice. Rezultatele, publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences, sugerează că statele îmbătrânesc, devenind treptat mai susceptibile în a se destrăma în timp. Ar putea exista lecții pentru zilele noastre?

Mortalitatea statelor

Definirea civilizațiilor sau a societăților este complicată, iar prima dintre ele este adesea însoțită de un bagaj neplăcut. În schimb, ne-am restrâns analiza la „statele” premoderne: organizații centralizate care aplică reguli pe un anumit teritoriu și asupra unei populații date (la fel ca statele-națiune din SUA și China de astăzi).

Am adoptat o abordare statistică în două baze de date diferite. Am creat propriul nostru set de date privind „mortalitatea statelor” (Moros, numit după zeul grec al osândei), care conține 324 de state de-a lungul a 3.000 de ani (de la 2000 î.Hr. la 1800 d.Hr.). Acesta a fost făcut din numeroase alte baze de date, dintr-o enciclopedie despre imperii și din mai multe alte surse. De asemenea, ne-am inspirat din banca de date Sehat, cel mai mare depozit online de informații istorice din lume, curatoriat de arheologi și istorici, care conține 291 de state.

Abordarea noastră a utilizat o tehnică numită „analiză de supraviețuire”. Am adăugat durata de viață a acestor state și am analizat răspândirea duratei de viață a acestora. Dacă nu există niciun efect al îmbătrânirii, atunci ne putem aștepta la o distribuție „fără vârstă”, în care probabilitatea ca o stare să se încheie este aceeași în anul 1 și în anul 100. Un studiu anterior asupra a 42 de imperii a constatat exact acest lucru. Cu toate acestea, în setul nostru de date mai mare, am găsit un model diferit. În ambele baze de date, riscul de încetare a existenței a crescut în primele două secole și apoi s-a stabilizat la un nivel ridicat după aceea. Constatările noastre se fac ecoul unei alte analize recente a peste 168 de evenimente istorice de criză. Durata medie a polilor din baza lor de date privind crizele a fost de aproximativ 201 ani.

Tendința de îmbătrânire a fost prezentă chiar și atunci când am exclus dinastiile. Dinastiile se bazează pe linia de sânge familială și tind să aibă o durată de viață mai scurtă, destrămându-se adesea din cauza disputelor de succesiune sau a pierderii puterii de către linia familială.

Constatările noastre sunt susținute de studii promițătoare privind „încetinirea critică”. Înainte ca un sistem complex să sufere o schimbare de structură pe scară largă, acesta începe adesea să își revină mai lent în urma unor perturbări. Îmbătrânirea corpului uman este similară: rănile pot avea un tribut mai lung atunci când sunteți mai în vârstă.

Avem acum dovezi ale unei astfel de încetiniri critice pentru două grupuri istorice diferite: primii fermieri din Europa neolitică și societățile Pueblo din sud-vestul SUA. În urmă cu aproximativ 4.000-8.000 de ani, fermierii neolitici s-au răspândit din Turcia de astăzi până în Europa. Aceștia au trecut apoi prin crize periodice în care au apărut conflicte și războaie, urmate de scăderi ale populației și ale siturilor agricole și de renunțarea la cultivarea cerealelor.

Societățile Pueblo erau cultivatori de porumb care au ridicat cele mai mari clădiri nepământene din SUA și Canada înainte de zgârie-nori cu structură metalică din Chicago în anii 1800. Puebloanii au trecut, de asemenea, prin mai multe cicluri de creștere și contracție, care s-au încheiat cu evenimente de criză în jurul anilor 700, 890, 1145 și 1285 d.Hr. În timpul fiecăruia dintre aceste evenimente, populația, porumbul și urbanismul au scăzut, în timp ce violența a crescut. În medie, aceste cicluri au durat două secole, în conformitate cu modelul mai larg pe care l-am găsit. Atât pentru primii agricultori din Europa, cât și pentru populațiile Pueblo, populațiile și-au revenit mai lent în urma unor șocuri, cum ar fi secetele, chiar înainte de prăbușirea lor.

Există numeroase avertismente de care trebuie să țineți cont. În primul rând, rezilierea de stat poate lua multe forme. Ar putea fi pur și simplu o schimbare a elitelor conducătoare, cum ar fi o lovitură de stat dată de un lider de război. Sau ar putea fi un colaps societal care implică pierderea durabilă a guvernului, a scrisului, a structurilor monumentale și declinul populației, așa cum s-a întâmplat în Grecia miceniană. Chiar și în cadrul celor care au suferit o prăbușire în toată regula, multe comunități au supraviețuit și chiar au prosperat. Aceste sfârșituri nu sunt neapărat lucruri rele. Multe state premoderne erau extrem de inegale și prădătoare. Conform unui calcul, Imperiul Roman de Vest târziu era la trei sferturi din drumul spre nivelul maxim de inegalitate a bogăției care este teoretic posibil (cu un singur individ deținând tot surplusul de bogăție).

În al doilea rând, cifrele noastre se bazează pe date de început și de sfârșit general acceptate în relatările istorice și arheologice. Acestea sunt adesea contestate. De exemplu, Imperiul Roman de Răsărit (Bizantin) s-a încheiat în 1453, odată cu căderea capitalei sale, Constantinopol, sau cu atacarea Constantinopolului și împărțirea teritoriilor sale de către cruciați în 1204, sau cu pierderea pe scară largă de teritorii în favoarea califatului islamic în secolul al VII-lea? Pentru a ajuta la rezolvarea acestei probleme, am folosit atât estimări superioare, cât și inferioare pentru începutul și sfârșitul unui stat.

În ciuda acestor limitări, acesta este cel mai amplu studiu realizat până în prezent, iar constatările din cele două mari seturi de date au fost similare. Este, deocamdată, cel mai cuprinzător răspuns pe care îl avem.

Următorii pași vor consta în investigarea a ceea ce favorizează longevitatea societății și a ceea ce cauzează o vulnerabilitate crescândă. Statele și-ar putea pierde reziliența în timp din cauza unei varietăți de factori. Inegalitatea în creștere, instituțiile extractive și conflictele dintre elite ar putea accentua fricțiunile sociale în timp. Degradarea mediului înconjurător ar putea submina ecosistemele de care depind statele. Poate că riscul de boli și conflicte crește pe măsură ce zonele urbane devin mai dens populate? Sau pierderea rezilienței se poate datora unei combinații de cauze diferite.

Îmbătrânește lumea noastră modernă?

Modelele de îmbătrânire din statele premoderne pot avea vreo relevanță pentru zilele noastre? Noi credem că da. Nu este clar dacă întregul sistem mondial de astăzi este supus acelorași tipare pe care le-am identificat. Cu toate acestea, lumea nu este deloc imună la creșterea inegalității, la degradarea mediului și la concurența elitelor – toți factorii care au fost propuși ca precursori ai colapsului mai devreme în istoria omenirii.

La nivel mondial, cei mai bogați 1% dețin aproape jumătate din bogăția mondială, în timp ce jumătatea de jos deține aproximativ 0,75%. Schimbările climatice actuale sunt fără precedent și sunt mai rapide decât încălzirea care a provocat cel mai grav eveniment de extincție în masă din istoria planetei. Șase dintre cele nouă sisteme terestre cheie pe care se bazează lumea au fost împinse într-o zonă de risc ridicat. În timp ce conflictul dintre elitele economice a contribuit la polarizarea și neîncrederea în multe țări.

Spre deosebire de statele pe care le-am studiat, lumea este acum hiperconectată și globalizată – dar acest lucru nu ar trebui să fie un motiv de confort. În timp ce un singur stat care se fragilizează și se desființează va fi, de obicei, lipsit de consecințe pentru întreaga lume, instabilitatea unei superputeri, cum ar fi SUA, ar putea declanșa un efect de domino peste granițe. Atât Covid-19, cât și criza financiară mondială din 2007-2008 au arătat cum interconectivitatea poate amplifica șocurile în perioadele de criză. Vedem acest lucru în multe alte sisteme complexe. Ecosistemele dens interconectate, cum ar fi recifele de corali, au o mai bună capacitate de amortizare a șocurilor mici, dar tind să se supraîncarce și să se răspândească în cazul unor lovituri suficient de mari.

Cele mai multe state din zilele noastre sunt foarte diferite de imperiile din secolele trecute. Producția industrializată, capacitățile tehnologice uriașe, precum și birocrațiile și forțele de poliție profesioniste vor crea probabil state mai stabile și mai rezistente.

Cu toate acestea, tehnologia noastră aduce, de asemenea, noi amenințări și surse de vulnerabilitate, cum ar fi armele nucleare și răspândirea mai rapidă a agenților patogeni. De asemenea, trebuie să ne ferim să sărbătorim sau să încurajăm consolidarea regimurilor autoritare sau răuvoitoare. Reziliența și longevitatea nu sunt de-facto pozitive.

Cu toate acestea, sperăm că o înțelegere a istoriei pe termen lung poate ajuta la evitarea greșelilor trecutului, inclusiv a potențialelor surse de îmbătrânire a societății.

* Luke Kemp este cercetător asociat la Notre Dame Institute for Advanced Study și cercetător afiliat la Centre for the Study of Existential Risk de la Universitatea din Cambridge. Prima sa carte, „Blestemul lui Goliat: O istorie profundă a colapsului societal și ce înseamnă acesta pentru viitorul nostru”, va fi lansată de Penguin Random House în mai 2025.

Acest articol se bazează pe „Vulnerabilitatea statelor îmbătrânite: O analiză a supraviețuirii în societățile premoderne” de Marten Scheffer, Egbert van Nes, Luke Kemp, Timothy Kohler, Timothy Lenton și Chi Xu.