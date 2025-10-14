De ce s-a semnat acordul de pace pentru Gaza în orașul egiptean Sharm el-Sheikh?

Stațiunea egipteană Sharm el Sheikh este cunoscută și sub numele de „Orașul Păcii”, deoarece este unul dintre cele mai importante centre de acțiune diplomatică din Orientul Mijlociu, potrivit Rador Radio România.

După doi ani de bombardamente neîntrerupte și ceea ce experții ONU numesc genocid, războiul din Gaza se apropie de sfârșit în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, cunoscută și sub numele de „Orașul Păcii”, deoarece este unul dintre cele mai importante centre de acțiune diplomatică din Orientul Mijlociu.

Kilometri de stațiuni turistice, baruri, cluburi de noapte și plaje idilice de la Marea Roșie sunt obiectivele turistice obișnuite din Sharm el-Sheikh, dar acum lideri mondiali precum președintele american Donald Trump și prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez vin să asiste la semnarea acordului de încetare a focului în enclava palestiniană.

Freak show in Egypt… Leaders of Egypt, Qatar, the US, and Turkey signed a final ceasefire agreement in Gaza at the peace summit in Sharm el-Sheikh Hamas and Israel haven’t signed anything, so what’s the point of all this masquerade? Make statements, make videos, and that’s… pic.twitter.com/VKWf6MrCdT — Levan Gudadze (@GudadzeLevan) October 13, 2025

Sharm el Sheikh (Golful Sheikh în arabă) a fost supranumit „Orașul Păcii” de către fostul președinte egiptean Hosni Mubarak după ce Egiptul a recâștigat controlul deplin asupra Peninsulei Sinai în 1982, în urma semnării tratatului de pace cu Israelul în 1979, care a pus capăt războiului dintre cele două țări.

De atunci, acest oraș balnear, considerat bijuteria coroanei Sinaiului, a găzduit nenumărate semnări de acorduri, tratate și summituri la nivel înalt – inclusiv Summitul COP27 privind clima din 2022 – care au marcat un punct de cotitură în Egipt, Orientul Mijlociu și chiar în întreaga lume.

O climă caldă pe tot parcursul anului și locația sa strategică contribuie la preferinţa pentru acest oraș, dar la fel și configurația sa urbană, caracterizată de drumuri largi presărate cu avanposturi militare care permit un control strict și chiar rute de evadare pe uscat, pe mare și pe aer.

De fapt, acesta este motivul pentru care Sharm el-Sheikh a fost locul de desfășurare a ultimelor negocieri indirecte dintre Israel și gruparea palestiniană Hamas privind planul lui Trump de a pune capăt războiului din Gaza, un acord care a reușit să oprească masacrul, în ciuda îndoielilor pe care le ridică cu privire la rezolvarea conflictului și a deceniilor de ocupație israeliană.

Însă acest „Summitul Păcii”, prezidat de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi și de Trump, își propune „să pună capăt războiului din Fâșia Gaza, să intensifice eforturile de a aduce pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu și să marcheze începutul unei noi ere”, conform anunțului evenimentului.

Totuși, aceasta nu va fi prima dată când un summit la Sharm el-Sheikh reprezintă un punct de cotitură pentru Palestina, având în vedere rolul important pe care Egiptul l-a jucat ca mediator cu guvernul israelian.

Pe 4 septembrie 1999, Sharm el-Sheikh a găzduit semnarea unui memorandum între Israel și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP), la care au participat fostul prim-ministru israelian Ehud Barak și istoricul lider palestinian Yasser Arafat, pentru a implementa, printre alte acorduri, Acordurile de la Oslo.

Însă acordul s-a prăbușit, iar un an mai târziu a început a doua Intifadă, care s-a încheiat în 2005, când președintele Autorității Naționale Palestiniene (ANP) recent ales, Mahmoud Abbas, și fostul prim-ministru israelian Ariel Sharon și-au declarat intenția de a pune capăt violențelor, creând fricțiuni puternice între facțiunile palestiniene, în principal Hamas.

Acum, Sharm el-Sheikh găzduiește un nou acord salutat ca fiind istoric de multe țări, un acord care va pune capăt unui val de violență fără precedent, morților a zeci de mii de palestinieni în puțin peste doi ani de război, eliberării ostaticilor încă deținuți de Hamas și returnării ajutorului umanitar în enclavă, aflată sub o blocadă completă din partea Israelului.

Nici Israelul, nici Hamas nu vor fi însă prezenți la această întâlnire, la care vor participa aproximativ treizeci de șefi de stat și de guvern și lideri ai unor organizații internaționale.

Sursa: CADENA SER / Rador Radio România / Traducerea: Rodezia Costea