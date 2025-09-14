De ce nu a doborât armata română drona rusească, așa cum a făcut Polonia? Ministerul Apărării: Nu a fost cazul să tragem

O dronă pe care ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a calificat-o drept rusească a intrat sâmbătă seară în spațiul aerian al României, dar armata nu a tras asupra ei, așa cum a făcut armata poloneză cu roiul de drone ruse miercuri. De ce a evitat România să distrugă drona rusă? Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat pentru G4Media că ”nu a fost cazul”, deși ministrul a anunțat că piloții au avut aprobarea.

Colonelul Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, a confirmat duminică pentru G4Media că piloții avioanelor de vânătoare ridicate de la sol nu au tras asupra dronei rusești.

Întrebat de G4Media de ce nu a fost deschis focul asupra dronei, oficialul MApN a spus laconic: ”Nu a fost cazul. De altfel, în comunicatul de ieri (sâmbătă – n.red.) sunt explicate prevederile legislative”.

Comunicatul MApN de sâmbătă arată că ”Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18: „Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național.”

Cu alte cuvinte, distrugerea dronei ar fi fost ultima soluție prevăzută de legislație, după parcurgerea altor pași:

a) stabilirea poziției aeronavei, a legăturii radio și a identității acesteia;

b) transmiterea de la sol a informațiilor și dispozițiilor către pilotul/echipajul aeronavei, în vederea utilizării autorizate a spațiului aerian național;

c) interceptarea aeronavei care continuă să utilizeze neautorizat spațiul aerian național;

d) executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare;

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat sâmbătă la Antena 3 CNN că avioanele au văzut drona care a intrat în spaţiul aerian naţional şi au fost foarte aproape să o dea jos. Moşteanu a precizat că drona zbura foarte jos, iar la un moment dat a zburat către Ucraina. El a adăugat că duminică vor fi survoluri de elicoptere în acea zonă pentru a se vedea dacă drona ar fi căzut pe teritoriul României, deşi informaţiile din acest moment sunt că s-a deplasat în Ucraina.

”Drona nu a fost doborâtă. Radarele au interceptat-o şi au văzut-o venind spre spaţiul nostru aerian. Avioanele s-au ridicat şi au văzut-o. Au fost foarte aproape să o dea jos, drona zburând foarte jos, la un moment dat a plecat spre Ucraina. Astea sunt informaţiile pe care le avem la acest moment. Drona a ieşit din spaţiul aerian înapoi spre Ucraina şi vreau să clarific un detaliu. Din punct de vedere legal, Legea 73, aia trecută de Parlament în primăvară cu mult balamuc, permite Armatei Române să dea jos dronele care intră în spaţiul aerian, deci şi piloţii de F-16 au avut această aprobare de la Comandamentul Forţelor Întrunite, apoi care a transmis la Comandamentul Componente Aeriene, puteau să dea jos aceste drone”, a declarat Moşteanu.

Ulterior, ministrul Moșteanu a revenit cu precizări într-o postare pe facebook în care a întărit faptul că piloții au avut aprobarea de a o doborî.

”Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României POT DOBORÎ drone care intră în spațiul nostru aerian. Piloții sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operațională. Au avut aprobarea și astăzi și o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi (…) Aprobarea o dă, ca și până acum, ministrul sau un împuternicit de pe lanțul de comandă, atunci când ministrul dispune asta, temporar”, a spus el pe Facebook.

Reamintim că armata poloneză a avut o conduită diferită miercuri, când un roi de drone rusești au intrat în spațiul aerian național. Apărarea poloneză a doborât 4 din cele 19 drone rusești după ce a ridicat de la sol avioanele de vânătoare F35.

Ministrul Moșteanu a mai spus că, după ce s-au ridicat cele două avioane F-16 ale Armatei Române, s-au ridicat şi două avioane Eurofighter germane. „Practic le-au înlocuit în spaţiul aerian pentru că avioanele au o perioadă de zbor limitată şi în momentul în care F-16-le se apropia de terminarea acestei perioade s-au ridicat Eurofighterele aliaţilor germani”, a explicat Moşteanu la Antena 3.

Ministerul Apărării Naţionale a informat, sâmbătă seară, că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.

În acest context, ISU Tulcea a emis două mesaje RO-Alert prin care cetăţenii din judeţ au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, fiind îndemnaţi să ia măsuri de protecţie. Începând cu ora 21:01, a încetat prealarma aeriană, potrivit ISU Tulcea.

Preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de România a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi că a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO şi a avertizat că aceasta nu este o eroare, ci un demers intenţionat al Moscovei, care caută „o extindere evidentă” a războiului.

Comunicatul integral al MApN de sâmbătă:

Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

La ora 18:23, aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației.

În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și de aeronavele aflate în aer.

Echipe de specialiști sunt pregătite să înceapă căutarea posibilelor resturi ale vehiculului aerian.

Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18: „Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național.”