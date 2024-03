De ce medicii refugiați ucraineni nu profesează în România. Medic oftalmolog: „Aș munci, trebuie să trăiesc cumva / Nu pot da cu mopul, să merg la o cafenea să mătur podelele pentru a întreține copiii, având astfel de diplome”

Sofia Lekishvili, medic oftalmolog, refugiat din Ucraina, a ajuns pe 10 martie 2022 în România. Vine din oraşul Sumî, care se află la 40 km de graniţa Federaţiei Ruse. A plecat în timpul ocupației, conducea însărcinată fiind în a-38 săptămână.

„Am condus mașina 3 zile până la București, vreo 1500 sau 1800 km și am ajuns. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt una dintre primele ucrainence ce am născut în București. Fiica mea în curând face 2 ani, Slavă Domnului că totul este bine. Să fiu sinceră, despre România nu prea am auzit până acum. În zonele noastre şi pe internet auzeai mai des despre alte țări din Europa, mai avansate. Am venit aici de ce, pentru că e mai aproape de Odesa, avem un apartament în Odesa, deși locuim în Sumî. Prietenul soțului meu locuiește în București și am venit aici. Soțul meu era deja aici, deoarece a venit din Odesa. Iar eu, în timpul ocupației eram în Sumî și el în Odesa. Am plecat singură, cu copiii mei și cu mama. Am ajuns aici și peste 10 zile am născut”, a povestit în exclusivitate pentru videomedicina.ro Sofia Lekishvili.

A crezut că va naște în România și se va întoarce imediat acasă

Medicul oftalmolog a absolvit Universitatea de Stat din Sumî în 2006, apoi a studiat la Harkov timp de 2 ani într-un stagiu, apoi, timp de 2 ani într-o rezidență clinică și în timpul rezidenței clinice și-a luat diploma de Candidat în Științe Medicale.

,,Am venit cu două bluze și cămăși. Am plecat în timpul ocupaţiei, pentru că atunci când am sunat doctorul, mi-a spus că nu voi ajunge la spital să nasc, pentru că nu aveam dreptul să ieşim din casă, tancurile au circulat prin oraș și când ni s-a permis să plecăm, am avut o șansă și am plecat. Am crezut că voi naște, războiul se va termina repede și după două săptămâni mă voi întoarce. Și uite că stăm aici de 2 ani”, a mărturisit Sofia Lekishvili.

Specialitatea de oftalmolog din Ucraina nu este recunoscută în România

Cu o experiență de 18 ani ca medic oftalmolog, Sofia și-a încercat norocul și în România, și după ce a născut și-a depus documentele care atestă pregătirea sa medicală pentru a vedea dacă poate profesa ca oftalmolog aici.

,,Din 2006, când am absolvit stagiul, lucrez la Institutul Medical de Stat din Sumî. Sunt şefa cursului de oftalmologie. Predau bolile de ochi. Am lucrat ca oftalmolog într-un spital din Sumî. Am studiat 6 ani ca medic generalist, 2 ani specializare în oftalmologie, 2 ani rezidențiat clinic. În total 4 ani de specializare. Am depus actele imediat după ce am ajuns, în 2022, în luna a șasea. Au trecut câteva luni de când am născut și am depus actele. Am confirmat diploma de medic. Răspunsul a venit, că diploma a fost recunoscută. Au scris să contactez Ministerul Sănătății pentru confirmarea specializării. Am fost la Ministerul Sănătății, mi-am luat diplomele, am așteptat trei-patru luni și am primit răspuns că 2 ani de stagiu în Ucraina nu sunt de ajuns pentru Uniunea Europeană. Oftalmologia în România este 4 ani. În ciuda faptului că ești candidat în științe, că ești medic, nu ești specialist” a explicat Sofia Lekishvili.

I-ar plăcea să lucreze ca medic specialist și dacă există o astfel de oportunitate, și ca medic generalist.

,,Aș munci pentru că trebuie să trăiesc cumva. Mă scuzați, nu pot da cu mopul, să merg la o cafenea să mătur podelele pentru a întreține copiii, având astfel de diplome. Nu cred că vreun medic va face asta, să acorzi atâția ani studiilor, lucrului și apoi să vii în altă țară și să mături podelele”, a spus medicul.

Citește integral povestea ei pe videomedicina.ro .

De ce medicii din Ucraina nu pot profesa în România

În ultimii doi ani șase dosare ale medicilor ucraineni refugiați în țara noastră care vor să profeseze în sistemul medical românesc au ajuns la Colegiul Medicilor din România (CMR). Niciunul din aceste dosare nu este finalizat.

,,Nu este interesul nimănui ca acești solicitanți să stea mai mult decât este strict necesar pentru a fi verificate acele documente care se referă la traseul profesional și de formare a acestor medici”, a declarat pentru videomedicina.ro dr. Călin Bumbuluț, vicepreședintele Colegiului Medicilor România, spunând că sunt diferențe între duratele de pregătire a medicilor din Ucraina și a medicilor din România.

Sunt multe condiții pe care un medic dintr-o țară terță, inclusiv Ucraina, trebuie să le îndeplinească pentru a putea profesa în România în domeniul medical.

Vicepreședintele Colegiului Medicilor din România a precizat că în ultimii doi ani s-au primit șase dosare din partea medicilor ucraineni care au variate specialități de la medicina familiei până la neurologie.

,,Problema cu aceste dosare este că ele sunt în curs, fie n-au putut să fie finalizate sau să aibă o consecință a recunoașterii din motive care variază de la caz la caz: de la calitatea de cetățean sau soția unui cetățean sau refugiat cu carte albastră până la conținutul efectiv al pregătirii în specialitatea respectivă, în ceea ce privește recunoașterea titlului de calificare ca atare”, a afirmat dr. Călin Bumbuluț.

Citește continuarea pe videomedicina.ro .