David, despre protestele privind bursele: Un student raţional şi decent, dacă ar fi locul meu, ar face ce fac eu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat joi în legătură cu protestele studenţilor privind reducerea fondului de burse, că dacă ar fi în locul lui, un student raţional şi decent ar face ce face el, transmite Agerpres. David a anunţat că fondul burselor pentru studenţi şi elevi va fi pe acest an, inevitabil, mai redus faţă de 2024, menţionând, însă, că el va propune ca cel pentru studenţi să fie cu 10% mai mare decât cel din anul 2023. În privinţa fondului de burse pentru elevi, ministrul a menţionat că propune să fie de aproape trei ori mare faţă de 2023.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

O decizie finală urmează să fie anunţată de premier, a precizat Daniel David.

„În privinţa burselor (…) referinţa în programul de guvernare este anul 2023, pentru că anul 2023 este un an de trecere, între 2022, în care nivelurile burselor sau fondului de burse în învăţământul superior erau foarte scăzute, în 2023 deja în ultimele luni a început să se beneficieze de reglementări ale legilor educaţiei. În 2024, deja, efectele legii sunt pe deplin vizibile pe tot anul, şi în 2025. Ce observăm? Creşteri foarte mari între 2022 şi 2023 şi creşteri spectaculoase între 2023 şi 2024. România a devenit una dintre ţările care oferă cel mai puternic sistem de burse în sistemul public, atât în zona preuniversitară, cât şi în zona universitară”, a afirmat Daniel David, la o conferinţă de presă.

Acest sistem de burse, a evidenţiat el, nu este sustenabil şi trebuie redimensionat „într-o manieră acceptabilă”.

„În zona studenţilor, dacă noi ne raportăm nu la salariul minim brut, ci la salariu minim net, vom avea o scădere a fondului de burse, aşa cum au spus şi studenţii şi îi vedeţi că protestează în mod natural. Cu toate acestea, în propunerea pe care am făcut-o, reducerea fondului de burse, sigur că este sub anul 2024, nu ai cum să intri în competiţie cu anul 2024, dar este cu zece la sută mai mare decât ce am avut în anul 2023, adică anul în care apare legea educaţiei şi prindem anumite luni”, a precizat David.

Ministrul a menţionat că în zona învăţământului preuniversitar se va merge pe „aceeaşi logică”.

„Măsurile pe care le discutăm s-ar putea să ne ducă inevitabil la o reducere a fondului de burse faţă de 2024, dar în primele estimări pe care le facem în acest moment, dacă vom menţine aceste criterii pe care încă nu le-am stabilit definitiv, totuşi menţinem o creştere de aproape trei ori faţă de 2023”, a adăugat David.

El a mai precizat că este important ca bursele sociale să nu fie afectate faţă de nivelul din anul 2024.

„Dacă vreau să apăr ceva, sunt bursele sociale la nivelul anului 2024. Pe celelalte va trebui să le modificăm. Aţi văzut ce propuneri am făcut eu. Probabil că în zona meritului vom defini meritul altfel. Era definit până la 30%, dar de multe ori depăşea 30% dintr-o clasă, dacă erau mai mulţi cu 9,50, se ajungea şi la un procent mult mai mare din clasă care reuşea să obţină bursă de merit. Propunerea pe care lucrăm acum este 15% dintr-o clasă, nota minimă 9,00 şi 15% înseamnă 15%, adică dacă sunt mai mulţi cu nota 9 vom avea criterii secundare de diferenţiere”, a explicat David.

Potrivit ministrului, „sistemul de burse nu trebuie să fie o finanţare paralelă a învăţământului gratuit”, iar „bursele sunt situaţii de excepţie pentru a încuraja sistemul educaţional”. „Dacă peste câteva săptămâni nu facem nimic şi nu înţelegem prin ce trecem, mă tem că nu mai putem da nicio bursă”, a mai spus Daniel David.

Mesajul său către studenţii care protestează în privinţa burselor este: „Dacă aş fi în locul lor, şi eu aş protesta, după cum sunt convins că un student raţional şi decent, dacă ar fi în locul meu, ar face ce fac eu. Altfel spus: şi mie mi-ar plăcea să nu schimb nimic în sistemul de burse, numai că un ministru nu face ce-i place, face ce trebuie să facă. Asta este adevărul”.

El a avut şi un mesaj către profesori în privinţa modificării normei didactice.

„Iar colegilor profesori şi sindicatului le transmit exact acelaşi lucru. Şi eu aş fi nemulţumit să trebuiască să mi se schimbe numărul de ore din normă. E o situaţie, după ce m-am obişnuit cu o anumită practică, cu o anumită cutumă la şcoală, nu este confortabil să vii şi să faci o schimbare de genul acesta, dar sunt convins că orice lider de sindicat, dacă ar fi în locul meu şi responsabil pentru sistem, ar trebui să facă la fel. Asta este situaţia: nu facem ce ne place, facem ce trebuie să facem. Aşa că îi înţeleg, dar eu trebuie să fac ce trebuie să fac”, a adăugat ministrul.