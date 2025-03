David Coulthard demontează un mit: „Femeile pot pilota cu siguranță în Formula 1”

Fost pilot al echipelor McLaren și RedBull, David Coulthard spune că femeile au tot ce le trebuie pentru a putea pilota în Formula 1. Scoțianul este sigur că acel moment va veni mai devreme sau mai târziu.

Într-un dialog cu Daily Mail, Coulthard susține pe deplin ideea femeilor care să piloteze în Formula 1. „Este o prostie totală că femeile nu au forța necesară pentru a face asta”, își începe David discursul.

„Știm de ce este nevoie pentru a fi suficient de puternic din punct de vedere fizic pentru a fi pilot de curse și toate datele arată că femeile se încadrează confortabil în această categorie de performanță fizică.

Oricine nu se antrenează nu are ce-i trebuie pentru a performa în cursele de mașini – indiferent dacă este bărbat sau femeie. O persoană neantrenată nu are puterea de a face nimic.

Am 53 de ani și nu aș fi în stare să conduc rapid o mașină de F1 mai mult de 10 tururi în starea mea fizică, acum că sunt la capătul vârstei de formă. A trebuit să mă antrenez ca un atlet de două ori pe zi, cu un antrenor, timp de ani de zile, pentru a-mi putea face treaba”, spune Coulthard.

În continuarea discursului său, David spune că singurul care poate judeca calitățile unui pilot este cronometrul.

„În cele din urmă, cronometrul este cel care dictează lucrurile. Poți să faci un tur rapid sau nu. Talentul, nu sexul, face legea pe pistă.

Bineînțeles că se va întâmpla, fără îndoială (n.r. ca o femeie să piloteze în Formula 1 în următoarea perioadă).

Nu este părerea mea că va exista o femeie în F1, este doar un fapt, dar nu vă pot spune acum cine este acea persoană”, a conchis David Coulthard.

Fost pilot, David Coulthard a activat în Formula 1 între anii 1994 și 2008, el conducând pentru echipele Williams, McLaren și RedBull. A bifat 13 victorii în Grand Prix-uri și a plecat de 12 ori din pole position. A adunat 535 de puncte în carieră.

