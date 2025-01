Darren Cahill, fost antrenor al Simonei Halep, se va retrage din tenis la finalul sezonului 2025

Jannik Sinner, liderul la zi al ierarhiei ATP, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că Darren Cahill, actualul său antrenor, l-a informat că la finalul sezonului 2025 se va retrage din tenis.

„A spus că 2025 este ultimul său sezon”, a explicat numărul unu mondial la microfonul Eurosport: „A spus asta într-un interviu, nu este ceva nou”, a precizat Jannik Sinner, citat de Gazzetta dello Sport.

În vârstă de 59 de ani, Darren Cahill i-a pregătit de-a lungul carierei pe Andrei Agassi (pe care l-a ajutat să devină cel mai bătrân lider mondial din circuitul ATP – între timp, acest record a fost depășit de Novak Djokovic), Lleyton Hewitt (a devenit la acel moment cel mai tânăr lider mondial), Simona Halep (a ajutat-o să câștige un Grand Slam – Roland Garros 2018 și să devină lideră WTA) și pe Jannik Sinner (de asemenea, l-a ajutat să devină lider ATP și să cucerească până acum două titluri majore).

Trofee importante pe care sportivii antrenați de Darren Cahill le-au câștigat:

Leyton Hewitt – US Open 2001

Andre Agassi – Australian Open 2003

Simona Halep – Roland Garros 2018

Jannik Sinner – Australian Open 2024

Jannik Sinner – US Open 2024

🚨 Darren Cahill will no longer be Jannik Sinner’s coach, starting from 2026 🇦🇺🇮🇹

Jannik Sinner & Darren Cahill will part ways after this season.

Darren previously said that Jannik will be the last player he will ever coach.

Gonna miss seeing Darren on Team Sinner.

But for now, let’s just enjoy their final season together. 🥹

🇮🇹🦊

(via @Eurosport_IT) pic.twitter.com/3pHD5VspFX

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 16, 2025