Daniel David, atac la fostul ministru Mircea Miclea al cărui consilier a fost: Puțin m-am simțit trădat. Mi-ar fi plăcut ca multe recomandări pe care mi le-a făcut când sunt cu spatele la perete să le fi luat când a fost el ministru sau a lucrat la Legea din 2011

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Atac dur al ministrului Educației Daniel David la adresa fostului ministru Mircea Miclea, al cărui consilier a fost în mandatul acestuia din 2005 și în coordonarea căruia a făcut parte din comisia prezidențială pe educație din mandatul lui Traian Băsescu, ce a conceput fundamentele Legii educației 1/2011. Întrebat la Radio Guerrilla (VIDEO mai jos) în această dimineață dacă s-a simțit trădat de Mircea Miclea, una dintre puținele voci cu expertiză care au criticat măsurile de austeritate luate în educație, Daniel David a răspuns: „Puțin”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Mi-ar fi plăcut să mă întrebe înainte să iasă public, fiindcă a dat foarte multe informații care nu erau corecte”, a acuzat Daniel David. „Mi-ar fi plăcut ca multe recomandări pe care mi le-a făcut în situație de criză, când sunt cu spatele la perete și am atâția oameni supărați în jur pe bună dreptate, să le fi luat când a fost el ministru sau a lucrat la Legea din 2011”, a declarat ministrul Daniel David la Radio Guerilla, în această dimineață, întrebat dacă se simte trădat de Mircea Miclea.