Daniel David, atac la fostul ministru Mircea Miclea al cărui consilier a fost: Puțin m-am simțit trădat. Mi-ar fi plăcut ca multe recomandări pe care mi le-a făcut când sunt cu spatele la perete să le fi luat când a fost el ministru sau a lucrat la Legea din 2011
Atac dur al ministrului Educației Daniel David la adresa fostului ministru Mircea Miclea, al cărui consilier a fost în mandatul acestuia din 2005 și în coordonarea căruia a făcut parte din comisia prezidențială pe educație din mandatul lui Traian Băsescu, ce a conceput fundamentele Legii educației 1/2011. Întrebat la Radio Guerrilla (VIDEO mai jos) în această dimineață dacă s-a simțit trădat de Mircea Miclea, una dintre puținele voci cu expertiză care au criticat măsurile de austeritate luate în educație, Daniel David a răspuns: „Puțin”.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Mi-ar fi plăcut să mă întrebe înainte să iasă public, fiindcă a dat foarte multe informații care nu erau corecte”, a acuzat Daniel David. „Mi-ar fi plăcut ca multe recomandări pe care mi le-a făcut în situație de criză, când sunt cu spatele la perete și am atâția oameni supărați în jur pe bună dreptate, să le fi luat când a fost el ministru sau a lucrat la Legea din 2011”, a declarat ministrul Daniel David la Radio Guerilla, în această dimineață, întrebat dacă se simte trădat de Mircea Miclea.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Daniel David: A fost o formă de patriotism opțiunea mea de a fi un ministru responsabil, în primul rând pentru țară, nu pentru imaginea mea
Profesoara Mihaela Popa, fost secretar de stat: Tensiunile din educație sunt și din cauza lipsei de comunicare. Prim-ministrul Bolojan a fost dezinformat de specialiști
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.