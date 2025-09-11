G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Daniel David, atac la fostul ministru Mircea Miclea al cărui consilier a…

Foto: Gov.ro

Daniel David, atac la fostul ministru Mircea Miclea al cărui consilier a fost: Puțin m-am simțit trădat. Mi-ar fi plăcut ca multe recomandări pe care mi le-a făcut când sunt cu spatele la perete să le fi luat când a fost el ministru sau a lucrat la Legea din 2011

Articole11 Sep 0 comentarii

Atac dur al ministrului Educației Daniel David la adresa fostului ministru Mircea Miclea, al cărui consilier a fost în mandatul acestuia din 2005 și în coordonarea căruia a făcut parte din comisia prezidențială pe educație din mandatul lui Traian Băsescu, ce a conceput fundamentele Legii educației 1/2011. Întrebat la Radio Guerrilla (VIDEO mai jos) în această dimineață dacă s-a simțit trădat de Mircea Miclea, una dintre puținele voci cu expertiză care au criticat măsurile de austeritate luate în educație, Daniel David a răspuns: „Puțin”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Mi-ar fi plăcut să mă întrebe înainte să iasă public, fiindcă a dat foarte multe informații care nu erau corecte”, a acuzat Daniel David. „Mi-ar fi plăcut ca multe recomandări pe care mi le-a făcut în situație de criză, când sunt cu spatele la perete și am atâția oameni supărați în jur pe bună dreptate, să le fi luat când a fost el ministru sau a lucrat la Legea din 2011”, a declarat ministrul Daniel David la Radio Guerilla, în această dimineață, întrebat dacă se simte trădat de Mircea Miclea.

Nu este clar care sunt recomandările lansat de Mircea Miclea și care nu ar fi fost propuse de acesta în mandatul său sau în Legea 1/2011. În contextul tăierilor aplicate de Daniel David și de premierul Ilie Bolojan în educație pentru a micșora deficitul bugetar, fostul ministru Mircea Miclea a avertizat că politica de austeritate din educație nu se bazează pe date de cercetare, ci că s-au decupat, s-au fabricat date științifice care să susțină o decizie politică. Miclea a recomandat renunțarea la aceste măsuri de austeritate aplicate școlii (renunțarea la majorarea normelor de la 18 la 20 de ore pe săptămână fără niciun alt ajutor acordat profesorilor, renunțarea la majorarea numărului de elevi în clasă, renunțarea la tăierea la jumătate a sumelor pe care le primesc profesorii la plata cu ora). „În loc să avem un evidence based policy, avem un policy-based evidence: fabricăm date, ca să legitimăm decizii proaste”, a declarat Mircea Miclea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Daniel David: A fost o formă de patriotism opțiunea mea de a fi un ministru responsabil, în primul rând pentru țară, nu pentru imaginea mea

Articole10 Sep • 538 vizualizări
1 comentariu

Profesoara Mihaela Popa, fost secretar de stat: Tensiunile din educație sunt și din cauza lipsei de comunicare. Prim-ministrul Bolojan a fost dezinformat de specialiști

Articole10 Sep • 649 vizualizări
0 comentarii

Daniel David, la lansarea unui raport OCDE pentru România: Când eşti într-o criză fiscal-bugetară, nu mai poţi totdeauna să implementezi cele mai bune practici OECD

Articole9 Sep • 6.668 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.