G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Danemarca îşi reduce prognoza de creştere economică pentru 2025, pe fondul încetinirii…

sursa foto: Pexels

Danemarca îşi reduce prognoza de creştere economică pentru 2025, pe fondul încetinirii afacerilor gigantului farmaceutic Novo Nordisk

Articole30 Aug 0 comentarii

Guvernul danez a redus vineri prognoza de creştere economică a ţării pentru 2025 la 1,4%, de la 3%, invocând perspective mai slabe pentru gigantul farmaceutic Novo Nordisk, transmite CNBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Economia Danemarcei a înregistrat avansuri solide în ultimii ani, cu o creştere de 3,7% în 2024, impulsionată de exporturile de medicamente. Însă începutul lui 2025 a adus o scădere semnificativă a exporturilor către SUA, după un vârf înregistrat la finalul anului trecut, din cauza stocurilor acumulate şi a competiţiei mai dure pe piaţa tratamentelor pentru slăbit.

Contribuţia industriei farmaceutice la creşterea exporturilor va fi de doar 1,3 puncte procentuale în 2025, faţă de 8,1 puncte anul trecut.

Autorităţile au menţionat şi incertitudinile legate de politica comercială a administraţiei Trump, precum şi impactul tarifelor americane asupra exportatorilor europeni.

Cu toate acestea, economia rămâne robustă, cu ocupare ridicată a forţei de muncă şi o inflaţie prognozată sub 2% anual. Pentru 2026, prognoza de creştere a fost revizuită în sus, la 2,1%.

Novo Nordisk, producătorul medicamentelor Ozempic şi Wegovy, a pierdut peste 40% din valoarea bursieră în 2025, după scăderi de 10% în 2024, din cauza intensificării concurenţei şi a încetinirii pieţei. Totuşi, compania a raportat recent o creştere de 67% a vânzărilor trimestriale şi anunţă că va accelera vânzările directe către consumatori, în încercarea de a contracara presiunea genericelor şi politica SUA de reducere a preţurilor medicamentelor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Zelenski cere creşterea presiunilor asupra lui Putin, după atacul de la Kiev, soldat cu 23 de morţi, inclusiv patru copii, şi 50 de răniţi

Articole29 Aug • 239 vizualizări
0 comentarii

Danemarca va aloca peste un miliard de euro în plus pentru apărare şi sprijinul acordat Ucrainei

Articole29 Aug • 78 vizualizări
1 comentariu

CNBC: Vladimir Putin se comportă ca şi cum pacea nu l-ar interesa / Economia Rusiei ar putea însă depinde de ea / Rusia se află pe un ”drum al stagnării”, cu perspective de recesiune în cursul acestui an

Articole28 Aug • 561 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.