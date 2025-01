Cursuri gratuite de limba chineză pentru adulţi, la Biblioteca Judeţeană Vâlcea / Institutele Confucius, controlate de regimul comunist chinez, suspectate de spionaj și propagandă

Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” din Vâlcea organizează cursuri gratuite de limba chineză pentru adulţi printr-un parteneriat cu Institutul Confucius de pe lângă Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, transmite Agerpres.

Conform unei analize realizată în 2022 de Center for European Policy Analysis, studenții de la institutele Confucius (controlate de regimul comunist chinez) și cadrele universitare din unitățile de învățământ superior care le sunt gazdă se numără printre grupurile cel mai des vizate de propaganda Beijingului, alături de alte „ținte ușoare”, cum ar fi politicienii corupți.

De asemenea, institutele Confucius din Marea Britanie au fost acuzate că fac jocurile regimului comunist de la Beijing iar în sistemul educațional din Bulgaria influența chineză este în creștere. Foștii securiști, acum în institutele Confucius, joacă un rol la fel de important ca și Huawei, arată o analiză Deutsche Welle.

În România a existat chiar un proiect de lege, depus de deputatul PNL Pavel Popescu care, dacă ar fi adoptat, ar putea bloca accesul universităților din țară care colaborează cu Institutele Confucius, finanțate de Partidul Comunist Chinez, la fondurile din bugetul de stat destinate finanțării cercetării științifice universitare. Popescu și-a motivat inițiativa prin acuzațiile de spionaj care planează asupra acestora.

Cursurile de limbă chineză de la instituţia de cultură din Râmnicu Vâlcea au început în urmă cu o lună şi au atras deja peste 20 de cursanţi de toate vârstele şi cu profesii dintre cele mai diverse, de la profesori şi judecători şi până la seniori, mai precizează Agerpres.

„De-a lungul timpului, noi am organizat cursuri de limbi străine cu voluntari străini şi am văzut că au mare succes. La un moment dat, acum cinci sau şase ani, printr-un ONG local, am avut voluntari din China şi am organizat cursuri de limba chineză care au fost foarte apreciate. Şi ne-am gândit să organizăm în continuare aceste cursuri. Am profitat de faptul că Inspectoratul Şcolar Vâlcea are un parteneriat cu Institutul Confucius de pe lângă Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi, în cadrul acestui parteneriat, am reuşit să aducem un profesor de limba chineză la Biblioteca Judeţeană. Cursurile au început în luna decembrie şi se bucură de mare succes”, a precizat, pentru Agerpres, Dragoş Marinoiu, bibliotecar în cadrul secţiei „Carte în limbi străine”, care găzduieşte aceste cursuri.

Pe lângă cursurile de la Biblioteca Judeţeană, unde se pot înscrie şi elevi, în prezent se mai ţin ore de chineză la două şcoli din municipiul Râmnicu Vâlcea – la Şcoala „Mihai Eminescu”, pentru elevii de gimnaziu şi la Liceul Economic, pentru liceeni. Acestea se desfăşoară în baza unui parteneriat pe care Inspectoratul Şcolar Vâlcea l-a încheiat încă din 2018 cu Institutul Confucius din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, care îşi desfăşoară activitatea în parteneriat cu Universitatea de Limbă şi Cultură din Beijing.