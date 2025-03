Cursa Milano – San Remo are loc în acest weekend: Tadej Pogacar, mare favorit

Primul Monument al sezonului 2025 din ciclismul mondial va avea loc sâmbătă, 22 martie. Este vorba despre celebra cursă Milano – San Remo. Principal favorit: Tadej Pogacar, cel mai bun rutier al momentului.

Primul Monument al anului poate fi urmărit sâmbătă, 22 martie, începând de la ora 11:00 pe Eurosport 1.

Transmisiunea va începe cu startul cursei masculine, urmând ca între 13:30 și 15:30 să se mute pe cursa feminină, desfășurată în același timp.

Mult așteptatul final al cursei masculine va fi transmis în jurul orei 18:30. Cele două curse se pot vedea în întregime pe platforma Max.

Milano – San Remo este cea mai lungă cursă de o zi din UCI World Tour și va avea în acest an o lungime de 289 de kilometri.

Supranumită „La Classicissima” sau „La Primavera”, competiția are o istorie bogată și este una dintre cele mai râvnite din calendarul profesionist.

Prima ediție s-a desfășurat în 1907. Traseul este unul în mare parte plat, pe coasta Mării Ligurice, și propune un final deschis.

Cățărările din ultimii kilometri ai cursei, Cipressa și Poggio di Sanremo, pot fi și în acest an decisive atât la masculin, cât și la feminin.

După victoria din Strade Bianche, Tadej Pogacar se va afla la start încercând să obțină victoria în primul Monument al sezonului, o cursă pe care nu a câștigat-o niciodată în cele patru participări la ea.

Slovenul este unul din marii favoriți în cursa masculină, alături de Mathieu Van Der Poel (câștigător în 2023), Filippo Ganna sau Jasper Philipsen (câștigător în 2024).

Traseul deschis poate fi propice atât pentru un sprint redus, cât și pentru atacuri pe cele două cățărări finale.

