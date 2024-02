Cupa Mondială 2026: Stadionul Azteca din Mexic va găzdui meciul de deschidere / Finala, pe arena din New Jersey

Stadionul Azteca din Ciudad de Mexico va găzdui meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2026, în data de 11 iunie, a anunţat duminică Gianni Infantino, preşedintele FIF, transmite News.ro.

Finala Cupei Mondiale din 2026 va avea loc în New Jersey, pe terenul echipelor New York Giants şi New York Jets din NFL, a anunţat duminică FIFA.

Cupa Mondială cu 48 de echipe, care se va încheia la 19 iulie pe stadionul MetLife din East Rutherford, este găzduită în comun de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Stadionul în aer liber pentru finală, care are o capacitate de 82.500 de locuri, a găzduit finala Copa America Centenario în 2016, când Chile a învins Argentina lui Lionel Messi.

Primul meci din Canada, care nu a găzduit niciodată o partidă de Cupa Mondială, va avea loc la 12 iunie, la Toronto, pe terenul echipei de fotbal MLS din oraş, în timp ce primul meci din Statele Unite va avea loc la Los Angeles, pe terenul echipei Rams din NFL.

Mexicul a organizat Cupa Mondială în 1970 şi 1986, finalele ambelor ediţii desfăşurându-se pe Estadio Azteca.

Reuters notează că argentinianul Diego Maradona a marcat, de asemenea, celebrul gol „Mâna lui Dumnezeu” şi „Golul secolului” împotriva Angliei pe acest stadion.