Cupa Davis: Meciul României cu El Salvador, amânat din cauza vremii în setul decisiv din al doilea meci / Când se va relua confruntarea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Meciul României cu El Salvador din Cupa Davis a fost amânat din cauza vremii nefavorabile în setul decisiv din al doilea meci, după ce tricolorii au câștigat primul punct. Duelul din cadrul Grupei Mondiale II urmează să se reia din setul respectiv începând cu ora 18:00, a anunțat Federația Română de Tenis

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Prima confruntare a întâlnirii a fost câștigată de Radu Țurcanu, care a adus punctul pentru echipa sa. Sportivul român l-a învins pe Marcelo Arevalo, scor 6(3)-7, 6-3, 6-2, după două ore și 23 de minute.

În al doilea meci, Gabriel Ghețu era în avantaj pe tabelă (6-1, 2-6, 5-2), dar duelul său cu Cesar Cruz a fost întrerupt din cauza vremii nefavorabile.

Echipa României mai are de disputat următoarele meciuri:

Bogdan Pavel & Mircea-Alexandru Jecan (România) – Cesar Cruz & Marcelo Arévalo (El Salvador), la dublu

Radu Ţurcanu (România) – Cesar Cruz (El Salvador), la simplu

Gabriel Gheţu (România) – Marcelo Arevalo (El Salvador)

În joc este calificarea în play-off-urile Grupei Mondiale I.

Duelurile din Grupa Mondială II au fost rezervate perioadei 11-14 septembrie 2025.