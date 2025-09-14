G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cupa Davis: Meciul României cu El Salvador, amânat din cauza vremii în…

Echipa României din Cupa Davis la duelul cu El Salvador
Sursa foto: Facebook/Federația Română de Tenis

Cupa Davis: Meciul României cu El Salvador, amânat din cauza vremii în setul decisiv din al doilea meci / Când se va relua confruntarea

Sportz14 Sep • 139 vizualizări 0 comentarii

Meciul României cu El Salvador din Cupa Davis a fost amânat din cauza vremii nefavorabile în setul decisiv din al doilea meci, după ce tricolorii au câștigat primul punct. Duelul din cadrul Grupei Mondiale II urmează să se reia din setul respectiv începând cu ora 18:00, a anunțat Federația Română de Tenis

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Prima confruntare a întâlnirii a fost câștigată de Radu Țurcanu, care a adus punctul pentru echipa sa. Sportivul român l-a învins pe Marcelo Arevalo, scor 6(3)-7, 6-3, 6-2, după două ore și 23 de minute.

În al doilea meci, Gabriel Ghețu era în avantaj pe tabelă (6-1, 2-6, 5-2), dar duelul său cu Cesar Cruz a fost întrerupt din cauza vremii nefavorabile.

Echipa României mai are de disputat următoarele meciuri:

  • Bogdan Pavel & Mircea-Alexandru Jecan (România) – Cesar Cruz & Marcelo Arévalo (El Salvador), la dublu
  • Radu Ţurcanu (România) – Cesar Cruz (El Salvador), la simplu
  • Gabriel Gheţu (România) – Marcelo Arevalo (El Salvador)

În joc este calificarea în play-off-urile Grupei Mondiale I.

Duelurile din Grupa Mondială II au fost rezervate perioadei 11-14 septembrie 2025.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.