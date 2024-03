Cum să scapi de burta de bere, fără să renunți total la alcool/ Burta de bere poate afecta considerabil sănătatea pe termen lung

În glumă, unii bărbați își leagănă abdomenul bombat și râd de investiția pe care a presupus-o creșterea burții de bere. „Berea nu este ieftină”, vor spune ei. Este adevărat, dar costul financiar al unei burți de bere nu este la fel de important ca și costurile considerabile pentru sănătate, scrie The Telegraph. Pentru bărbați, o talie în creștere poate contribui la o serie de afecțiuni care scurtează viața, inclusiv boli de inimă, cancere, diabet și boala Alzheimer.

Nu este de mirare că, pe măsură ce devin mai conștienți de riscuri, gluma nu mai este amuzantă, iar bărbații care își doresc o viață mai sănătoasă caută din ce în ce mai mult să scape de burta de bere.

În timp ce burta de bere este asociată cu bărbații care beau bere în exces, burta de bere este doar o burtă grasă. Nu este făcută din nimic diferit față de alte burți grase, iar cei care nu beau bere pot dezvolta și ei ceea ce ar fi descris în mod clasic ca fiind o burtă de bere.

Philip Chant, director al Bodyscan, o companie care folosește tehnologia cu raze X pentru a măsura raportul dintre grăsime, mușchi și oase în corpul oamenilor, spune: „Ceea ce numim burtă de bere este doar o burtă grasă. Burta de bere este asociată în mod obișnuit cu bărbații, deoarece bărbații își depozitează în mod natural grăsimea în jurul mijlocului, în timp ce femeile sunt mai predispuse să o depoziteze în jurul șoldurilor, feselor și coapselor. Berea poate fi cu siguranță un factor care contribuie, deoarece berea este calorică, iar excesul de calorii duce la depozite de grăsime, iar pe măsură ce bărbații se îngrașă, ei acumulează această grăsime în jurul mijlocului.”

Ce constituie o burtă de bere?

O burtă de bere poate fi o combinație atât de grăsime subcutanată, grăsimea moale care se află sub piele, cât și de grăsime viscerală, care este mai periculoasă și se împachetează în jurul organelor. Genetica fiecăruia dictează în mare măsură cum și unde va stoca corpul grăsimea.

„Unii oameni vor căpăta mai multă grăsime viscerală decât alții”, explică Chant. „Unii nu trebuie să stocheze multă grăsime înainte de a începe să o stocheze visceral”.

Pe lângă grăsimea de pe burtă, excesul de calorii din bere, sau orice alt aliment sau băutură, poate provoca, de asemenea, mărirea sânilor bărbaților, adesea numiți „țâțe de bărbat” sau „moobs”. Există, de asemenea, o afecțiune medicală fără legătură numită ginecomastie, care determină creșterea țesutului mamar și care afectează bărbații care beau foarte mult pe termen lung și care dezvoltă boli hepatice alcoolice. Se crede că acest lucru se datorează faptului că etanolul din alcool poate perturba sinteza testosteronului, în timp ce fitoestrogenii din alcool provoacă o creștere a estrogenului.

Care sunt cauzele burții de bere?

Pur și simplu, burta de bere este cauzată de excesul de calorii și, dacă beți mult alcool, este mai probabil să vă îngrășați, deoarece alcoolul este caloric. Acesta conține șapte calorii pe gram. Grăsimile conțin nouă, iar proteinele și carbohidrații conțin patru. O halbă de bere blondă are aproximativ 180 de calorii, o halbă de cidru 220, iar stout și ale aproximativ 250. Berea nu este singura vinovată. Două pahare mari de vin roșu echivalează cu aproape 20 la sută din aportul zilnic recomandat pentru un bărbat, de 2.500 de calorii. De asemenea, berea tinde să fie consumată împreună cu alte alimente calorice, cum ar fi gustări de bar, curry și kebab.

Un al doilea factor este de natură hormonală. Alcoolul creează un vârf al hormonului de stres, cortizolul, care rămâne ridicat timp de aproximativ 24 de ore după consum. Cortizolul crește pofta de mâncare și poate provoca în special pofte de alimente dulci, grase și sărate. De asemenea, unii bărbați de vârstă mijlocie sunt predispuși să devină mai puțin activi, ceea ce îi face mai puțin predispuși să ardă caloriile suplimentare pe care le consumă.

Există, de asemenea, mai mulți factori temporari care pot face ca burțile să se umfle după ce au consumat alcool, creând astfel aspectul de burtă de bere. Berea carbogazoasă, cum ar fi bere blondă, creează gaze, care se acumulează în sistemul digestiv. De asemenea, berea fermentează în stomac, creând gaze cu dioxid de carbon și balonare. Alcoolul este, de asemenea, un diuretic, ceea ce înseamnă că favorizează pierderea de apă prin urină. Pe măsură ce organismul începe să se deshidrateze, începe să conserve lichidul, ceea ce poate provoca umflături și balonare.

Cum pot să scap de burta de bere și să beau în continuare alcool?

Ghidul medicilor recomandă limitarea consumului de alcool la cel mult 14 unități pe săptămână, ceea ce reprezintă aproximativ șase halbe de bere blondă de tărie medie. Dacă vreți cu adevărat să vă pierdeți burta de bere, ar trebui să vă propuneți să consumați mai puțin de atât, având mai multe zile de abstinență pe parcursul săptămânii și, atunci când beți, să alternați halbele cu pahare de apă, deoarece oamenii au tendința de a bea mai puțin atunci când sunt sătui. Schimbarea băuturilor alcoolice cu opțiuni cu conținut scăzut de alcool sau fără alcool va ajuta, de asemenea, la reducerea aportului caloric.

Care sunt implicațiile pentru sănătate ale burții de bere?

Studiile au arătat că persoanele care au un exces de grăsime pe burtă se confruntă cu un risc mai mare de a suferi de o serie de afecțiuni grave, inclusiv boli de inimă și diabet de tip 2. Aceasta este deosebit de dăunătoare atunci când este așezată direct pe și în jurul organelor din interiorul abdomenului, inclusiv ficatul. Dincolo de riscurile asociate cu obezitatea, această grăsime viscerală crește, de asemenea, riscul de accident vascular cerebral și de unele tipuri de cancer.

Un studiu al Universității Oxford din 2022 a constatat că bărbații cu burtă de bere se confruntă cu un risc mai mare de a muri din cauza cancerului de prostată. S-a constatat că fiecare creștere cu cinci puncte a IMC-ului (Indicele de Masă Corporală) unui bărbat crește riscul de deces prin cancer de prostată cu 10%, iar fiecare zece centimetri în talia unui bărbat crește riscul de a muri de această boală cu șapte procente. Dr. Aurora Perez-Cornago, autorul principal al studiului de la Oxford, a declarat că mecanismul exact din spatele acestei descoperiri nu este pe deplin cunoscut.

„Deși au fost propuse unele mecanisme biologice, acestea nu sunt încă bine stabilite și este, de asemenea, posibil ca boala să fie mai greu de detectat la bărbații cu obezitate, ceea ce duce la diagnosticarea ei mai târziu, când este mai greu de tratat. În orice caz, ultimele noastre rezultate oferă un alt motiv pentru ca bărbații să încerce să își mențină o greutate sănătoasă”, a spus ea.

Între timp, un studiu din 2015 a constatat că și persoanele slabe cu burtă de bere au un risc de mortalitate dublu față de cele care sunt mai grele, dar cu o distribuție mai uniformă a grăsimii pe corp.

Și, dacă acest lucru nu a fost suficient pentru a vă face să renunțați la a doua halbă de bere, faptul că a avea o burtă de bere reduce șansele unui bărbat de a avea copii cu aproape jumătate, deoarece grăsimea produce o substanță chimică care transformă testosteronul în hormonul sexual feminin, estrogenul. Potrivit cercetărilor efectuate de Harvard School of Public Health, fiecare centimetru în plus în talia unui bărbat reduce cu aproape 10% șansele acestuia de a avea un copil pe cale naturală sau prin fertilizare in vitro.

Cum să scapi de o burtă de bere

Vestea bună este că nu este mai greu să pierzi burta de bere decât să pierzi orice alt tip de grăsime corporală. Vestea proastă este că nu există scurtături. Pierderea unei burți de bere este o ecuație simplă. Consumați mai puține calorii decât ardeți.

Acest lucru se face cel mai bine printr-un echilibru între dietă și exerciții fizice și există multe variante și tehnici. Este foarte posibil să vă pierdeți burta de bere dacă renunțați complet la bere, dar numai atâta timp cât omiterea berii din consumul zilnic creează un deficit caloric. Dacă înlocuiți caloriile din bere cu calorii din alte surse, burta de bere nu va dispărea nicăieri.

„Efectuarea de exerciții aerobice în timp ce urmați o dietă sănătoasă este cea mai bună modalitate de a pierde grăsimea de pe burtă și grăsimea corporală în general”, spune Laura Cartwright, specialist în reabilitare cardiacă și fiziolog în exerciții fizice la Spitalul Wrexham Maelor. „Exercițiile aerobice includ orice activitate care vă crește ritmul cardiac, cum ar fi mersul pe jos, dansul, alergatul sau înotul.”

Ca un ghid, pentru a arde caloriile dintr-o halbă de bere, un bărbat mediu are nevoie de 13 minute de exerciții fizice energice, cum ar fi alergatul sau jocul de fotbal, 15 minute de ciclism, 20 de minute de înot sau o jumătate de oră de golf.

Cele mai bune cinci moduri de a scăpa de burta de bere

1. Creșteți-vă activitatea

Faceți exerciții fizice în mod regulat, amestecând exerciții aerobice și de rezistență. De asemenea, programați exerciții fizice „fără minte” în rutina zilnică, cum ar fi mersul pe jos, grădinăritul sau munca manuală.

2. Reduceți-vă nivelul de stres

Prin adoptarea unui hobby relaxant.

3. Urmați o dietă sănătoasă și săracă în calorii

Și evitați să luați gustări între mese.

4. Încercați postul intermitent

Cum ar fi consumul unei diete sănătoase și echilibrate între orele 10:00 și 18:00. În mai multe studii pe termen scurt, oamenii au pierdut în greutate atunci când au ținut post intermitent, deoarece probabil că au ingerat mai puține calorii în general.

5. Reduceți consumul de alcool

Fie că beți mai puțin, fie că beți mai puține băuturi alcoolice.

Antrenamentul de forță pe lângă exercițiile aerobice este, de asemenea, recomandat de experții în fitness, deoarece mușchii slabi ard calorii. Făcând abdomene și alte exerciții abdominale, însă, nu va viza grăsimea de pe burtă. Acestea vor tonifia mușchii de sub sau de deasupra grăsimii. Într-adevăr, dovezile științifice arată că este imposibil să reduci grăsimea într-o anumită zonă prin antrenarea doar a acelei părți a corpului.

Cu toate acestea, este mai probabil să vedeți mai întâi reduceri ale grăsimii de pe burtă atunci când începeți să slăbiți dacă aveți tendința de a vă depozita grăsimea în jurul mijlocului, deoarece grăsimea tinde să se reducă mai întâi din locul unde a fost depusă ultima dată, potrivit lui Chant.

Stresul și lipsa somnului pot afecta, de asemenea, pierderea de grăsime, deoarece pot duce la creșterea cortizolului, astfel încât activitățile de relaxare, cum ar fi mindfulness, tai chi și yoga, vor ajuta, de asemenea, să facă diferența față de burta de bere.