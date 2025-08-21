G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Înalta Curte de Casație și Justiție: A vorbi de la nivelul puterii…

ICCJ, Inalta Curte de Casatie si Justitie
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media.ro

Înalta Curte de Casație și Justiție: A vorbi de la nivelul puterii executive despre tăierea aşa-ziselor privilegii înseamnă, în fapt, a slăbi, în mod deliberat, statutul judecătorilor, al magistraţilor / În realitate, se taie din independenţa justiţiei, din echilibrul democraţiei

Articole21 Aug 3 comentarii

Reprezentanții instanței supreme transmit într-un comunicat de presă că atacarea magistraților de către puterea executivă reprezintă o deformare a realităţii, deoarece ar reprezenta „o desconsiderare a statutului constituțional al judecătorului, dar și afectarea independenței justiției”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Înalta Curte de Casație și Justiție urmărește cu maximă preocupare dezbaterile privind proiectul de modificare a legii pensiilor, care semnalează un regres semnificativ în statutul magistraților.

Sub justificarea reformei, tema regimului salarizării sau pensiei magistraţilor a fost adusă şi menţinută în dezbaterea publică în mod recurent, nu doar prin proiecte legislative, ci şi prin conferinţe, declaraţii de presă şi prezenţe media. Aceste demersuri ale puterii executive au urmărit şi reuşit să prezinte statutul magistraţilor ca pe un „privilegiu”, termen folosit adesea în respectivele dezbateri atunci când s-a vorbit despre remunerarea acestora, fie că a fost vorba despre salarii, fie despre pensii, alimentând un curent polarizant în societate.

A vorbi de la nivelul puterii executive despre tăierea aşa-ziselor privilegii înseamnă, în fapt, a slăbi, în mod deliberat, statutul judecătorilor, al magistraţilor. În realitate, nu se taie un „beneficiu”, se taie din independenţa justiţiei, din echilibrul democraţiei.

Înalta Curte respinge ferm o atare deformare a realităţii, deoarece semnifică nu doar o desconsiderare a statutului constituțional al judecătorului, ci şi afectarea independenței justiției. Reducerea drastică a garanțiilor statutare demotivează generațiile de magistrați aflate astăzi în activitate, face profesia neatractivă pentru cei care ar putea să o urmeze și, în final, subminează chiar temelia statului de drept.

Instanţa supremă susţine în mod deplin poziția exprimată de Consiliul Superior al Magistraturii și reafirmă disponibilitatea pentru dialog cu celelalte puteri ale statului, subliniind că protejarea independenței judecătorului nu este un privilegiu, ci o garanție fundamentală pentru fiecare cetățean și pentru funcționarea democratică a statului”, a transmis Înalta Curte de Casație și Justiție.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”: Întâlnirea reprezentanților asociațiilor magistraților cu prim-ministrul Ilie Bolojan a avut scopul de a debloca dialogul dintre puterea executivă și magistrați

Articole18 Aug • 677 vizualizări
1 comentariu

Lia Savonea, la preluarea mandatului de președintă a Înaltei Curți: Îmi doresc un parteneriat onest cu presa, în interesul public și al înțelegerii corecte a actului de justiție

Articole1 Aug 2025 • 2.030 vizualizări
7 comentarii

Preşedinţii curţilor de apel condamnă „ferm” discursul bazat „pe manipulare şi dezinformare” îndreptat împotriva judecătorilor

Articole14 Iul 2025
2 comentarii

3 comentarii

  1. În primul rând, este un privilegiu să nu aveți niciun fel de răspundere, iar toate pagubele produse justițiabililor să fie plătite tot de către contribuabili! În al doilea rând, dacă marea majoritate a cetățenilor consideră că nu pot să aibă încredere în acest sistem de justiție, iar marile dosare sunt tergiversate până la prescriere, sau pur și simplu nejudecate, atunci este vorba despre o mafie care s-a cocoțat, cu ajutorul complicilor politruci, peste grămada care aparține celorlalți, captivi.

  2. Au astia din justitie niste texte in ei … Nu le taie nimeni independenta , le taie privilegiile , obtinute picatura cu picatura de la diverse guverne corupte . Statul mafiot incepe cu justitia corupta , care a inchis ochii pentru pensii enorme obtinute la 48 de ani . Cam ce si-au dorit , au obtinut , plata chirie sau credit la banca , salarii enorme , pensionare la 48 de ani cu pensie mai mare decat salariul , decontare medicamente , concedii ca sunt stresati , ca sa enumeram doar cateva . Justitie , doar pentru amarati . Restul : s-a prescris termenul de judecata . Ar trebui sa le fie rusine , sa-si caute o gaura si sa se ascunda in ea nu sa dea din clanta ca li se taie independenta .

  3. Doar printr-un referendum care sa valideze ca 1. Toate pensiile din Romania (inclusiv cele aflate deja in plata) trebuie sa fie bazate doar pe contributivitate si 2. Pensiile se incaseaza doar dupa dupa varsta de 65 de ani – se poate inchide pliscul privilegiatilor din justitie si celelalte domenii „speciale”!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.