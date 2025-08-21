„Romania Cup Final Regatta 2025” la Yachting aduce adrenalina pe valurile Mării Negre

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Între 22-24 august, Constanța va găzdui “Romania Cup Final Regatta 2025”, unul dintre cele mai importante evenimente nautice ale sezonului. Spectacolul va fi garantat de peste cele 50 de ambarcațiuni înscrise în competiție.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În prima zi, echipajele vor parcurge aproximativ 30 de mile marine între Mangalia și Costinești, testându-și abilitățile de anduranță și strategie, iar în zilele următoare vor avea loc curse mai scurte, dar la fel de intense în rada portului Mangalia.

Competițiile vor debuta la ora 11:00 în rada Portului Mangalia. Publicul va putea admira ambarcațiunile și va putea interacționa cu echipajele din competiție la finalul probelor.

21 august 2025 – Între 22-24 august, Constanța va găzdui “Romania Cup Final Regatta 2025”, unul dintre cele mai importante evenimente nautice ale sezonului, aducând împreună peste 50 de ambarcațiuni mari, cu echipaje între 6 și 10 sportivi români.

În prima zi, concurenții vor parcurge aproximativ 30 de mile marine, testându-și abilitățile de anduranță și strategie, iar în zilele următoare vor avea loc curse mai scurte, dar la fel de intense.

„Romania Cup Final Regatta 2025” este a șasea etapă din cadrul Cupei României Offshore 2025, organizată de Federația Română de Yachting.

Competițiile vor debuta la ora 11:00 în rada Portului Mangalia. Publicul va putea admira ambarcațiunile și va putea interacționa cu echipajele din competiție la finalul probelor.

„Romania Cup Final Regatta este o confirmare că yachtingul românesc crește de la an la an și este o ocazie excelentă de a demonstra că sportivii noștri sunt competitivi și bine pregătiți, podiumul urmând a fi decis în această etapă finală a cupei.

Este un eveniment care inspiră și adună comunitatea pasionaților de navigație într-un cadru spectaculos”, a declarat Radu Niculăiță, președintele Federației Române de Yachting.

“Romania Cup Final Regatta 2025” nu este doar o competiție, ci o celebrare a pasiunii pentru mare, a spiritului de echipă și a performanței sportive. Mangalia devine, timp de trei zile, centrul regional al yachtingului, unde adrenalina și frumusețea litoralului se întâlnesc într-un spectacol de neuitat.

Evenimentul este susținut de Marina Limanu România – strategic partner.

Despre Federația Română de Yachting

Federația Română de Yachting (FRY) este principalul promotor al sporturilor nautice cu vele din România, recunoscută oficial de Ministerul Sportului și afiliată la World Sailing – forul internațional care guvernează yachtingul la nivel global. Federația coordonează activitatea cluburilor sportive de profil, organizează competiții naționale și internaționale și susține pregătirea sportivilor de performanță, inclusiv a echipelor olimpice.

Misiunea FRY este dezvoltarea yachtingului în România prin sprijinirea tinerelor talente, promovarea educației nautice și creșterea vizibilității acestui sport într-un mod sustenabil, sigur și accesibil. Prin activitatea sa, Federația contribuie la consolidarea unei culturi maritime autentice și la integrarea României în circuitul internațional al sporturilor cu vele.