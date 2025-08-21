Cazul tinerilor care s-au sinucis pe autostrada București-Pitești: Părinții spun că nu ar fi fost vorba de caz penal, diferența dintre ei nu era mai mare de 5 ani / Ei ar fi fost de acord cu relația copiilor / Primar: „Am rămas șocat că la 13 ani copiilor le este făcut test de sarcină„

Părinții celor doi adolescenți care au murit recent pe Autostrada București-Pitești, după ce s-au aruncat în fața unui TIR susțin că aceștia au fost informați greșit că ar fi săvârșit prin relația lor o faptă penală, deoarece diferența de vârstă dintre ei nu ar fi fost mai mare de 5 ani, așa cum prevede Codul Penal.

Șoferul TIR-ului le-a spus polițiștilor că i-a văzut pe cei doi tineri pe banda de urgență, s-ar fi îmbrățișat și apoi ar fi recurs la acest gest extrem. A încercat să evite impactul, dar nu a reușit. Salvatorii au ajuns repede pe autostradă, dar nu au mai putut face nimic pentru victime.

Potrivit surselor din anchetă, citate de Antena 3, fata avea 14 ani și era din Giurgiu, iar băiatul de 18-19 ani era din Buzău.

Cei doi tineri trăiau o poveste de dragoste din luna aprilie, când pentru a fi împreună, fata a fugit de acasă la Râmnicu Sărat, unde locuia băiatul. La vremea aceea, părinții ei s-au speriat că a dispărut copila și au mers la poliție să reclame acest lucru.

„Ne-au ajutat, i-am căutat și i-au găsit, ne-am întors acasă, am fost de acord cu ei”, spune Cristina Stoicea, mama fetei.

Din momentul în care autoritățile au intrat pe fir, la casa fetei veneau periodic reprezentanți ai DGASPC Giurgiu și ai primăriei locale ca să facă verificări. Iar băiatul locuia pe ascuns în casă cu fata, pentru că nu au vrut să se despartă.

„Le era frică, s-a învinețit. Îi era frică că ea ajunge la casa de copii și el la pușcărie”, spune mama fetei.

Tot de teamă, părinții fetei insistau ca băiatul să se întoarcă la Râmnicu Sărat, ca să nu fie surprins de autorități și să ajungă la închisoare. Discuțiile s-au repetat și în ziua incidentului, iar părinții fetei spun că au simțit că urmează să se întâmple ceva rău.

Pe de altă parte, deși părinții spun acum după tragedie că erau de acord cu relația dintre cei doi, vecinii susțin că mama se certa frecvent cu iubitul fetei.

Conform legii, este deschis dosar penal și constituie infracțiune relația dintre un minor și un major atunci când diferența dintre cei doi e mai mare de 5 ani.

Tatăl tânărului era și el de acord cu relaţia lor, a spus el.

„Veneau mereu, veneau aproape pe fiecare zi (n.r.: angajaţi de la DGASPC). Doar că cei de la primărie nu veneau zilnic. (…). Tatăl lui a fost de acord, tatăl lui a spus: «Eu îi las împreună. Lăsăm împreună copiii. Poate veni cine o vrea, să lase copiii în pace, să stea împreună». Da, lor le era foarte frică. Le era foarte frică, pentru că ei se iubeau foarte mult, foarte mult şi au spus că ei nu pot trăi unul fără celălalt”.

Pe de altă parte, primarul localității din care provenea fata minoră a declarat, la Digi24, că cei doi aveau o relație, iar polițiștii deschiseseră o anchetă în acest caz.

”Noi am fost sesizați în luna mai sau iunie, de către DGASPC Giurgiu, fiind o informare în prealabil de la DGASPC Buzău și o anchetă de la IPJ Buzău.

În urma acestor anchete, IPJ Buzău a constatat faptul că acest tânăr în vârstă de 19 ani a întreținut relații intime cu fata care este din comuna mea. Fata la acea vreme avea 13 ani și jumătate.

Automat a fost sesizat și s-a sesizat IPJ, fiind vorba de un viol, fiind vorba de o minoră. Noi automat am început un raport de anchetă socială prin care am monitorizat întreaga situație și am făcut acest lucru săptămânal. Am discutat și cu părinții tinerei.

Mi-au spus că fata a făcut un test de sarcină și nu este gravidă. Eu am rămas șocat că la 13 ani copiilor le este făcut test de sarcină, nu alte tipuri de teste, și vorbesc aici de educație.

Din discuțiile pe care le-am mai avut cu vecinii, acel tânăr se mutase la ei. Atâta vreme cât familia acceptă aceste lucruri, indiferent de autoritate, nu poate lua niciun fel de măsură, dacă familia nu-și dorește mai mult de-atât”, spune Daniel Badea, primarul din Crevedia Mare.

Surse Antena 3 CNN au dezvăluit că părinții au fost, iniţial, de acord cu relația lor, iar neînţelegerile au apărut pe parcurs. Acesta ar fi fost şi motivul pentru care ar fi recurs la gestul extrem.

„În urma acestei sesizări, am fost nevoiţi să face monitoritare ca autoritate tutelară. Am mers săptămânal la acesta, am discutat cu părinţii şi cu fata. Le-am pus în vedere că relaţia trebuie să se încheie”, a mai spus Daniel Badea, primar Crevedia Mare, județul Giurgiu.