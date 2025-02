Cum joacă Marcel Ciolacu la trei capete: Crin Antonescu, George Simion și Nicușor Dan

PSD se va reuni duminică în Congres pentru a valida candidatura lui Crin Antonescu la președinția României din partea coaliției PSD-PNL-UDMR. O simplă formalitate, desigur. Marcel Ciolacu scapă astfel de misiunea ingrată de a candida și de a rata din nou intrarea în turul doi, dar asta nu înseamnă că liderul PSD chiar crede în șansele lui Antonescu. Nici un pesedist serios nu și-ar pune banii pe un candidat atât de obosit. Căsnicul pare mai degrabă un nume scos din pălărie în lipsă de altceva. Unii nu-l văd nici măcar terminând cursa.

Dacă lucrurile stau așa, de ce ar paria Ciolacu pe un cal mort? De ce a acceptat cu atât de mare ușurință un candidat depășit de vremuri, o fantomă a trecutului? Una dintre explicații ar fi că nu-i pasă. PSD și Marcel Ciolacu mizează, în realitate, pe altă combinație politică pe care nu are cum să și-o asume în acest moment. Ciolacu joacă la alegerile din mai, foarte probabil, tot pe mâna lui George Simion și AUR.

Candidatura lui Călin Georgescu este nesigură. Există o probabilitate destul de mare să fie interzisă de către Curtea Constituțională, mai ales că dosarul său se tot îngroașă. Ultimele declarații revizioniste la adresa Ucrainei îi scad dramatic șansele lui Georgescu de a rămâne în cursă. Fostul judecător Cristi Dănileț a explicat de ce ultimele ieșiri anti-Ucraina și pro-rusești s-ar putea să-l coste pe Călin Georgescu.

Dacă va fi oprit de CCR să candideze, atunci voturile sale s-ar putea duce către George Simion. Greu de crezut că liderul AUR nu va intra în cursă, indiferent ce spune azi. Simion n-ar rata o asemenea șansă. Gigi Becali, colegul său de partid, mai gură spartă de fel, tocmai i-a dezvăluit intențiile. Întrebat de ce Simion a declarat de mai multe ori că nu va candida, iar AUR îl va susține pe Călin Georgescu, Becali a replicat: „La vrăjeală. Așa trebuie să spună, pentru că e politician și băiat decent”.

„Călin Georgescu nu va fi lăsat să candideze și toate voturile se vor orienta spre George Simion”, a mai declarat George Becali. A spus toate acestea la scurt timp după ce s-a pozat cu Ciolacu și Hrebenciuc în tribune la meciul FCSB – Manchester United. Dacă se va ajunge aici, atunci Simion are, teoretic, o șansă să intre în turul doi. Prin urmare, de ce n-ar juca Ciolacu, discret, la fel ca în noiembrie, cartea Simion? Ce-l împiedică?

Liderul AUR are deja o lungă relație subterană cu PSD. Același Ciolacu a admis într-un dialog pe Tik Tok cu Alfred Simonis că PSD i-a dat voturi lui Simion în primul tur din 24 noiembrie, confirmând astfel ce se știa despre blatul PSD-AUR.

Concubinajul politic nedeclarat Ciolacu-Simion s-a văzut din nou la marele protest organizat de AUR pe data de 12 decembrie. Guvernul și Ciolacu au fost menajați. Multă butaforie, multă gălăgie, prea puțin deranj pentru liderul PSD. Au mai existat episoade când Simion l-a ajutat discret pe Ciolacu în plan politic. Recent, în Consiliul General al Municipiului București, a întors votul în favoarea majorității PSD-PNL-PUSL.

Pe de altă parte, în PSD există un curent favorabil unei eventuale guvernări împreună cu AUR după alegerile din mai. Apropiate ca mod de gândire, cele două partide vorbesc cam aceeași limbă pe temele mari. Naționalismul, suveranismul și anti-occidentalismul latent erau până mai ieri pe buzele oricărui lider social-democrat. În cazul în care Simion ar câștiga alegerile prezidențiale, Ciolacu are teoretic o șansă să supraviețuiască politic. Poate nu neapărat în funcția de premier, dar cât timp va menține partidul la guvernare, nu-i va pune nimeni funcția de președinte PSD în discuție.

PSD s-ar cățăra astfel discret pe valul suveranist /populist /naționalist, sperând să recupereze terenul pierdut în rândul alegătorilor. O eventuală guvernare cu AUR ar provoca ceva iritare la Bruxelles, dar partidul lui Simion și-a curățat asperitățile în ultima perioadă și cu greu mai poate fi încadrat la categoria extremiști. George Simion a fost ales între timp vicepreședinte al partidului ECR al Giorgiei Meloni și se profilează tot mai des la evenimente în plan extern.

La ultima ieșire, s-a proclamat un susținător necondiționat al președintelui Donald Trump și al mișcării MAGA (Make America Great Again), ale cărei valori a susținut că le împărtășește, propunând chiar unirea mișcărilor suveraniste din UE sub deviza MEGA (Make Europe Great Again). O eventuală guvernare PSD-AUR ar stârni reacții negative în grupul socialiștilor europeni, dar Ciolacu n-ar fi singurul lider din UE care se vede nevoit să colaboreze cu partide care până mai ieri figurau pe lista proscrișilor.

Ne îndreptăm cu pași repezi spre o guvernare PSD-AUR? Încă e foarte incert, dar cert este că pesediștii se gândesc intens la asta. Pare soluția cea mai funcțională pentru PSD, având în vedere fundătura politică în care se află. Pesediștii l-ar susține mai degrabă pe unul ca Simion decât pe Antonescu sau Nicușor Dan.

În fine, scenariul trei. Dacă Nicușor Dan intră în turul doi și câștigă, PSD are o ușă deschisă. Primarul Capitalei a vorbit mereu frumos despre Ciolacu și viceversa. Nu veți găsi nici un atac semnificativ între cei doi. PSD l-a ajutat să câștige Capitala în primăvară, când a făcut tot ce i-a stat în putință să-și saboteze propriul candidat, pe Gabriela Firea.

Nicușor Dan știe la rândul său că nu poate forma nici o majoritate funcțională fără PSD și că are nevoie, într-un fel sau altul, de Marcel Ciolacu dacă ajunge la Cotroceni. Totuși, nu e clar de unde ar putea strânge Nicușor voturi, mai ales dacă președinta USR nu se va retrage din cursă. Voturile pro-europene sunt în continuare mult prea fragmentate, în timp ce în așa-numitul bloc suveranist se anunță un singur candidat.

Cam acestea sunt în acest moment variantele de joc. Altele nu există. Oricine ar câștiga, PSD pare să aibă un loc asigurat la masă. Vom vedea însă tabloul ceva mai limpede în data de 15 martie, ultima zi de înscriere a candidaților în cursa prezidențială. Atunci vom ști exact cine se aliniază la start și vom vedea cine rămâne în cursă până la capăt.

În orice caz, dacă Georgescu va fi scos pe tușă printr-o decizie a Curții Constituționale, atunci ne îndreptăm către scenariul unei guvernări PSD-AUR. Rămâne de văzut dacă George Simion va reuși să capteze voturile anti-sistem de la Călin Georgescu sau ele se vor disipa în neant. Indiferent ce se va întâmpla, va fi nevoie de reforme majore în interiorul partidelor mari, cărora o bună parte din electorat le-a întors ostentativ spatele.

Răspunsul acestor partide a fost să întoarcă, la rândul lor, spatele alegătorilor. Această ruptură între alegători și partide, această falie între cetățeni și conducătorii lor s-a adâncit prea mult. Pentru a reface țesutul și coeziunea socială, este nevoie de oameni noi în politică, de competențe reale și, mai ales, de evacuarea serviciilor din controlarea proceselor mari de decizie în statul român.