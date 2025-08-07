Cum îți obții propriul stat? Omori evrei – editorial The Wall Street Journal

Conducătorii Franței, Canadei și Regatului Unit consideră că fac o faptă bună atunci când afirmă că vor recunoaște curând la ONU existența unui stat numit Palestina. Dar poate că ar trebui să asculte și răspunsul Hamasului, care consideră că această recunoaștere constituie o răsplată pentru măcelărirea de evrei, scrie The Wall Street Journal, citat de Rador Radio România.

E unicul mod în care poate fi interpretată declarația făcută sâmbătă la Al Jazeera de un membru al conducerii executive a Hamasului, Ghazi Hamad. „Lovitura puternică pe care a primit-o Israelul pe 7 octombrie a produs trei realizări istorice foarte importante. Mai presus de toate, a readus în prim-plan cauza palestiniană. De ce recunosc acum toate aceste țări Palestina?”, a întrebat el.

Bună întrebare. „Rezultatul general al lui 7 octombrie a forțat lumea să-și deschidă ochii referitor la cauza palestiniană și să acționeze decis în privința aceasta”, a continuat Hamad.

Masacrul în calitate de strategie politică constituie demult o uzanță a Hamasului, dar e totuși remarcabil să auzi acest fapt afirmat cu un asemenea aplomb nedisimulat.

Cele trei țări occidentale îi cer Israelului să accepte un acord de armistițiu, însă Israelul a acceptat deja unul. Hamas e cea care respinge un acord de armistițiu. Iar acum, după vestea recunoașterii, Hamas nici măcar la masă nu mai vrea să se așeze. Hamas preferă în schimb să împiedice distribuirea de ajutoare în Gaza și să prelungească cât mai mult suferința civililor, convinsă că e capabilă să manipuleze opinia publică occidentală prin învinovățirea Israelului pentru fotografiile foametei de care se folosește pentru a influența Vestul credul. Excelent lucrat, cu toții!

Franța, Canada și Regatul Unit îi cer Hamasului să se demilitarizeze, dar Hamad a declarat la Al Jazeera că nici nu încape vorba. „Armele constituie cauza palestiniană”, a declarat el. „A ne preda armele ar însemna a-i pune capăt rezistenței și a-i pune capăt cauzei palestiniene.”

Vorbim despre același Hamad care a declarat la numai câteva săptămâni după masacrul din 7 octombrie: „Vom mai face acest lucru din nou și din nou”. Mai puțin preluată de presă, dar la fel de grăitoare e și explicația lui. „Noi suntem victimele”, a declarat Hamad. „În consecință, nimeni n-ar trebui să ne învinovățească pentru ce facem. Pe 7 octombrie, pe 10 octombrie, pe un milion octombrie, orice facem noi e just.” Poate n-ar fi rău ca Hamad să fie numit ministru de externe al noului stat.

Sursa: THE WALL STREET JOURNAL / Rador Radio România / Traducerea: Andrei Suba