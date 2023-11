Cum au rămas împreună actorii din „Friends” și au schimbat televiziunea/ Au fost uniți la negocieri, iar în perioada de glorie a serialului, fiecare câștiga 1 milion de dolari pe episod

„Friends” a devenit un succes uriaș într-o perioadă în care marile rețele încă mai putea avea asemenea influență, iar posturile de televiziune locale din Statele Unite încă plăteau sume uriașe pentru drepturile de reluare, scrie CNN. Cu toate acestea, ceea ce a distins serialul poate mai mult decât orice altceva la acea vreme a fost strategia de negociere „Toți pentru unul, unul pentru toți” adoptată de distribuție, care i-a îmbogățit și i-a făcut pentru scurt timp pe toți ceilalți experți în privința salariilor lor.

Moartea lui Matthew Perry nu a stârnit, în mod surprinzător, valuri de interes în ceea ce privește sitcomul – care a ajuns la noi generații de fani prin streaming – și i-a determinat pe foștii săi co-staruri să își exprime devastarea față de pierderea sa bruscă. „Am fost mai mult decât niște colegi de distribuție”, au spus cei cinci într-o declarație. „Suntem o familie”.

Acest sentiment de rudenie și camaraderie a fost evident cu mult timp în urmă, începând cu decizia de a negocia cu rețeaua, NBC, și studioul, Warner Bros. Television, ca grup. Frontul unit nu numai că a fost imitat de alte programe în anii următori, printre care „The Big Bang Theory”, dar a oferit un far de solidaritate între artiști, ceea ce pare deosebit de oportun, având în vedere că actorii și scenariștii au ținut împreună în timpul grevelor lor prelungite.

Relativ necunoscuți când serialul a debutat în 1994, membrii distribuției „Friends” câștigau, se pare, mai puțin de 25.000 de dolari pe episod – nu erau bani puțini, dar nici suficienți pentru a nu mai lucra niciodată – când a avut loc premiera serialului.

În cel de-al treilea sezon, odată ce serialul a devenit o piesă de bază a programului „Must-See TV” de la NBC, aceștia s-au unit pentru a negocia, asigurându-și o mărire de salariu semnificativă. În sezonul șapte, salariile lor au crescut la 750.000 de dolari fiecare – ori 24 de episoade – și la 1 milion de dolari pentru ultimele două sezoane, deși comanda pentru sezonul 10 a fost redusă la 18 episoade.

După cum a notat Business Insider într-un articol care trece în revistă acele condiții, sextetul din „Friends” a beneficiat de o sincronizare bună și de noroc. O parte a avut de-a face cu pașii greșiți de dezvoltare ai NBC la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor ’00, nereușind să creeze moștenitori demni de „Friends” sau „Frasier”, ceea ce a făcut ca rețeaua să fie și mai disperată să se agațe de ei.

Inițial, strategia colectivă a însemnat că cele două vedete de cel mai înalt profil, David Schwimmer și Jennifer Aniston, au trebuit să accepte o reducere de salariu pentru a se alinia cu Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc și Lisa Kudrow. Cu toate acestea, în timp, abordarea s-a dovedit extrem de eficientă, ilustrând faptul că talentele pot exercita forța numărului și pot depăși tacticile de dezbinare și cucerire pe care rețelele și studiourile le-ar putea folosi în caz contrar.

Plățile anuale de opt cifre au provocat dezbateri cu privire la posibilitatea ca actorii să valoreze atât de mult, ceea ce este de înțeles, mai ales dacă se trece cu vederea cât de vital era serialul pentru NBC și cât de profitabil era pentru Warner Bros.

Într-un interviu acordat în 2015 publicației Huffington Post, LeBlanc a calificat întrebarea dacă meritau acele salarii drept „ciudată” și „irelevantă”.

„Eram în poziția de a le obține”, a spus el. „Dacă ești într-o poziție în orice loc de muncă, indiferent care este acesta… pentru a obține o mărire de salariu și nu o primești, ești prost. Înțelegeți ce vreau să spun? Noi am fost într-o poziție și am reușit să o scoatem la capăt. ‘Merită’ nu are nimic de-a face cu asta.”.