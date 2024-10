Cum arată clasamentul piloților din Formula 1 după MP al SUA – Max Verstappen și-a mărit avansul față de Lando Norris

Max Verstappen și-a mărit avansul față de Lando Norris, rivalul la câștigarea titlului mondial din Formula 1, în urma desfășurării Marelui Premiu din SUA, de pe circuitul de la Austin.

Grație cursei Sprint, dar și a faptului că Lando Norris a primit o penalizare (de cinci secunde) la Grand Prixul din SUA, Verstappen și-a mărit cu 5 puncte avansul din clasamentul general al piloților.

Cu 5 Mari Premii înainte de finalul sezonului 2024 din Formula 1, Verstappen are un avans de 57 de puncte față de Norris.

Cum arată clasamentul piloților din Formula 1 cu cinci Grand Prix-uri înainte de finalul sezonului 2024

1. Max Verstappen (Olanda) 354 puncte

2. Lando Norris (Marea Britanie) 297

3. Charles Leclerc (Monaco) 275

4. Oscar Piastri (Australia) 247

5. Carlos Sainz Jr (Spania) 215

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 177

7. George Russell (Marea Britanie) 167

8. Sergio Perez (Mexic) 150

9. Fernando Alonso (Spania) 62

10. Nico Hulkenberg (Germania) 29 etc.

Cum arată ierarhia constructorilor după disputarea Marelui Premiu din SUA

1. McLaren-Mercedes 544 puncte

2. Red Bull 504

3. Ferrari 496

4. Mercedes 344

5. Aston Martin-Mercedes 86

6. Haas-Ferrari 38

7. Racing Bulls-Red Bull 36

8. Williams-Mercedes 17

9. Alpine-Renault 13

10. Sauber-Ferrari 0.

TEAM STANDINGS (with 5 races to go)

Ferrari now trail Red Bull by just eight points! 🧐#F1 #USGP pic.twitter.com/34xqBIDtoC

— Formula 1 (@F1) October 20, 2024