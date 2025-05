Cum a ajutat Pavel Durov, fondatorul Telegram, regimul autoritar de la Kremlin să reducă la tăcere vocile opoziției din Rusia

Miliardarul rus Pavel Durov, care s-a oferit să depună mărturie pentru a “ajuta” democrația din România, pozează într-un apărător fervent al libertății de exprimare, dar mesageria Telegram pe care a fondat-o se află în centrul a numeroase controverse legate de colaborarea cu serviciul secret FSB (ex-KGB), de reprimarea opozanților Kremlinului și de predarea cheilor de criptare către autoritățile ruse.

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a anunțat, marți seara pe X, că este gata să vină să depună mărturie.„Sunt gata să vin și să depun mărturie dacă asta ajută democrația românească”, a scris Durov, care a distribuit o postare a lui George Simion.

I’m ready to come and testify if it helps Romanian democracy. https://t.co/lEq16uKg8b — Pavel Durov (@durov) May 20, 2025

Anterior, în ziua votului pentru alegerile prezidențiale din România, un cont atribuit de Reuters fondatorului rus al aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a transmis un mesaj potrivit căruia ar fi refuzat o solicitare din partea unei țări occidentale, pe care nu a numit-o, de a „reduce la tăcere” vocile conservatoare din România, unde au loc alegeri prezidențiale.

„Un guvern din Europa de Vest… a abordat Telegram, cerându-ne să reducem la tăcere vocile conservatoare din România înainte de alegerile prezidențiale de astăzi. Am refuzat categoric. Telegram nu va restrânge libertățile utilizatorilor români și nu le va bloca canalele politice”, a scris contul atribuit lui Pavel Durov, însoțindu-și postarea cu un emoji cu o baghetă, care ar putea face aluzie la Franța.

Franța a devenit inamicul public numărul 1 pentru Kremlin, după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Liderul extremist George Simion a acuzat o ingerință a Franței și a președintelui Emmanuel Macron în alegerile prezidențiale, fără a prezenta dovezi.

Durov a fost arestat pe un aeroport de lângă Paris în luna august a anului trecut și ulterior a fost pus sub anchetă oficială, cu interdicția de a părăsi Franța. În martie, el s-a întors în Dubai.

Mai jos principalele controverse legate de mesageria Telegram a miliardarului Durov:

Cedarea rețelei sociale Vkontakte

În 2006, Pavel și Nikolai Durov au fondat VKontakte („VK”), un site de rețele sociale din Rusia. În trei ani, VKontakte a devenit rapid cea mai populară rețea de socializare din Rusia, cu peste 140 de milioane de utilizatori până în 2012, potrivit unui articol publicat în octombrie 2023 pe polynom.app/blog.

VK a continuat să devină cea mai frecventată platformă de comunicare din Rusia. La apogeul succesului VK, frații Durov i-au oferit lui Edward Snowden o slujbă în Sankt Petersburg. Cu toate acestea, popularitatea în creștere a VK a atras atenția lui Vladimir Putin și a Kremlinului. Putin a văzut în VK o amenințare potențială la adresa controlului său asupra informațiilor și opiniei publice din Rusia. Guvernul rus a început să facă presiuni asupra VK, contestând comentariile și cerând cenzurarea forumurilor.

În 2013, Pavel Durov a început o escaladare a conflictului cu Kremlinul. După ce a ignorat diverse solicitări ale guvernului, pe 5 aprilie, FSB a trimis o echipă de 20 de ofițeri să facă o razie la sediul VK. Tratamentul dur a constat în investigarea unui presupus incident rutier în care ar fi fost implicat Mercedesul lui Durov. Incidentul a fost văzut de mulți ca o încercare a Kremlinului de a-l intimida și reduce la tăcere pe Pavel Durov. La scurt timp după acest incident, a avut loc o preluare ostilă a VK de către omul de afaceri Ilia Sherbovich, susținut de Putin. În timpul preluării și pe fondul acuzațiilor privind o campanie mai amplă împotriva fraților Durov, Nikolai și Pavel s-au ascuns de autorități.

În aprilie 2014, afirmând că guvernul a preluat VK, după presiuni semnificative din partea Kremlinului, frații Durov și-au vândut participația rămasă în VK și au părăsit Rusia. În decembrie 2014, Gazprom a achiziționat o participație majoritară în VK pentru a „spori controlul Kremlinului” asupra rețelei sociale.

Conform SimilarWeb, VK.com este în prezent al 20-lea cel mai vizitat site la nivel global și al patrulea cel mai vizitat site din Rusia.

Meduza: „Cea mai liberă platformă de pe web” / Tot ceea ce este greșit în explicația lui Pavel Durov privind interzicerea accesului la “materiale de campanie” în timpul alegerilor parlamentare din Rusia

Într-un articol publicat în 2021, site-ul independent Meduza a analizat comportamentul lui Pavel Durov în campania electorală din Rusia. Ce a constatat Meduza:

Cu doar câteva minute înainte de miezul nopții de 18 septembrie, când noua politică pe care o anunța urma să intre în vigoare, fondatorul Telegram, Pavel Durov, a publicat o declarație pe canalul său personal, explicând că rețeaua va începe să blocheze roboții „implicați în campanie”, în conformitate cu legea rusă privind „tăcerea electorală”. Anunțul său nu a început cu această informație; Durov a petrecut primele trei paragrafe ale mesajului său criticând Apple și Google pentru că au cedat în fața cererilor de cenzură ale Rusiei. „Este un precedent periculos”, a spus el, referindu-se la deciziile celor două companii americane de a dezactiva accesul în Rusia la aplicația lui Navalnîi (disidentul rus care a murit ulterior în pușcărie) în magazinele lor de aplicații respective. „Am scris de multe ori că oligopolul Apple și Google reprezintă o amenințare la adresa libertății de exprimare”. După aceste condamnări și laude la adresa Telegram ca fiind „încă cea mai liberă platformă de pe web”, Durov a ajuns la esența anunțului său. Ce este greșit cu explicația sa.

“Deoarece campania electorală din Rusia s-a încheiat și procesul de votare propriu-zis a început, este începutul așa-numitelor „zile ale tăcerii [electorale]” – o tradiție consacrată în multe țări care prevede absența campaniei electorale în timpul votării efective. Considerăm că această practică este legitimă și îndemnăm utilizatorii Telegram să o respecte. De la miezul nopții, ora Moscovei, [sâmbătă, 18 septembrie,] intenționăm să restricționăm funcționalitatea boților implicați în campania electorală. (Sper că toți cei care au dorit să primească informații suplimentare despre candidați au putut să o facă înainte de începerea alegerilor)”, a scris Durov.

La câteva momente după ce Durov a postat acest mesaj, Telegram a dezactivat botul Smart Vote.

Ce este în neregulă cu această explicație:

Atunci când a criticat Apple și Google pentru că au decis să blocheze accesul rușilor la aplicația lui Navalnîi, Pavel Durov nu a spus un cuvânt despre presiunea polițienească pe care autoritățile ruse au exercitat-o asupra acestor companii: ofițerii judiciari au vizitat biroul Google din Moscova, Consiliul Federației din Rusia a convocat reprezentanții ambelor companii la o audiere oficială a comitetului pentru a-i avertiza împotriva interferenței electorale, iar surse au declarat pentru The New York Times și Bloomberg că oficialii de stat au amenințat chiar anumiți angajați Google cu urmărirea penală. Dacă autoritățile ruse au hărțuit în mod similar Telegram, Pavel Durov nu a raportat niciodată aceste incidente, ceea ce face ca dezactivarea robotului Smart Vote să pară mai degrabă o inițiativă proprie a Telegram decât o conformare forțată cu legile ruse.

Apple și Google nu au șters aplicația Navalnîi din magazinele lor; companiile au dezactivat doar accesul utilizatorilor ruși. Dacă utilizatorii își schimbă regiunea în setările magazinului sau activează o conexiune VPN, aplicația Navalnîi devine din nou accesibilă. Telegram, pe de altă parte, a dezactivat botul Smart Vote la nivel global.

Durov citează „practica legitimă” a tăcerii electorale (când campania este interzisă în Rusia). Cu toate acestea, în aprilie 2021, președintele Putin a semnat amendamente care au eliminat restricțiile privind campania în timpul „zilei de tăcere” dinaintea votării. Pe baza recomandărilor publicate în 2018 de cenzorul de stat al Rusiei, inițiativa Smart Vote nu s-ar califica drept discurs protejat în temeiul alineatului 48 secțiunea a doua din legea federală a Rusiei privind drepturile electorale (în acest caz, exprimarea preferințelor pentru anumiți candidați sau asociații electorale, inclusiv declarațiile privind modul în care o persoană intenționează să voteze). Dacă Durov crede cu adevărat că restricțiile Rusiei privind „tăcerea electorală” sunt „legitime”, Telegram ar fi trebuit să înceapă să blocheze o astfel de activitate cu mai mult de 24 de ore mai devreme, începând cu 16 septembrie la ora 15.00, ora Moscovei, când votul a început în Kamceatka și Șukotka pe 17 septembrie, ora locală. De asemenea, nu este clar de ce Telegram a decis să aplice legile din Rusia utilizatorilor cu sediul în afara Rusiei.

În același timp, Telegram își impune în mod selectiv respectul nou dobândit pentru „liniștea electorală”, dezactivând robotul Smart Vote, dar ignorând complet numeroasele clone ale inițiativei, cum ar fi „Reasonable Vote”, un proiect lansat de biroul unui partid politic pro-Kremlin din Krasnodar. De asemenea, multe canale proguvernamentale de pe Telegram continuă să facă campanie pentru candidații preferați ai Kremlinului. De exemplu, pe canalul Telegram al primarului Moscovei, Serghei Sobianin, utilizatorii pot accesa în continuare așa-numita „listă a lui Sobianin”, care susține candidații pro-guvernamentali.

Aceasta nu este prima dată când Pavel Durov se confruntă cu acuzații de blocare selectivă a conținutului pentru a mulțumi autoritățile de stat. Sub amenințarea de a fi blocată în timpul protestelor în masă din Iran, de exemplu, Telegram a dezactivat unul dintre cele mai populare canale de opoziție din țară pe motiv că incitarea la violență încalcă termenii de serviciu ai rețelei. Cu toate acestea, Telegram rămâne inundată de conținut care incită la violență sau o aprobă în alt mod.

Rețeaua oferă acces la mai multe canale deschis neonaziste.

“Kremlinul a intrat pe chatul tău”

Într-un articol publicat în februarie 2023 și intitulat “Kremlinul a intrat pe chat”, publicația Wired nota că, în ultimul an, numeroși disidenți din Rusia și-au găsit conturile Telegram aparent monitorizate sau compromise. “Poate cel mai deranjant este faptul că unii activiști au descoperit că „chat-urile lor secrete” – presupusa funcție de criptare de la un capăt la altul a Telegram – se comportă ciudat, în moduri care sugerează că o terță parte nedorită ar putea trage cu urechea. Aceste cazuri au declanșat un vârtej de teorii ale conspirației, paranoia și speculații în rândul disidenților, a căror încredere în Telegram a scăzut dramatic. În multe cazuri, este imposibil de spus ce se întâmplă cu adevărat cu conturile oamenilor – dacă au fost folosite programe spion sau informatori ai Kremlinului pentru a pătrunde fără nicio vină din partea companiei, dacă Telegram cooperează într-adevăr cu Moscova sau dacă este o platformă atât de nesigură încât aceasta din urmă este doar ceea ce pare să se întâmple”, potrivit sursei citate.

Platforma, care are acum sediul în Dubai, are o moderare minimă a conținutului, în afară de angajamentul declarat de a elimina pornografia ilegală, încălcările drepturilor de proprietate intelectuală, escrocheriile și apelurile la violență. Deseori descrisă în presă ca fiind o aplicație de mesagerie „criptată” sau „securizată”, Telegram s-a prezentat ca un refugiu pentru comunicarea sigură și anonimă, dar, de fapt, necesită ca utilizatorii să facă eforturi pentru a seta un chat ca fiind „secret”; spre deosebire de WhatsApp sau Signal, criptarea de la un capăt la altul nu este implicită.

Cu toate acestea, Durov a reușit în mod repetat să profite de poticnelile altor giganți tehnologici, în special atunci când este în joc confidențialitatea utilizatorilor. În ianuarie 2021, o criză de PR în legătură cu partajarea datelor WhatsApp cu Facebook a contribuit la trecerea a milioane de oameni la Telegram, un exod pe care Durov l-a numit probabil „cea mai mare migrație digitală din istoria omenirii”.

În SUA, Telegram a prins relativ greu, deși în urma suspendării de către Facebook și Twitter a conturilor lui Donald Trump în ianuarie 2021, a devenit din ce în ce mai mult un focar pentru grupurile de extremă dreapta, precum Proud Boys și adepții QAnon. Dar în multe părți ale lumii, Telegram este mainstream. În Brazilia, unde aplicația a fost descărcată pe mai mult de jumătate din smartphone-urile țării, o mare parte din insurecția din ianuarie 2023 a fost planificată pe platformă. Telegram a fost, de asemenea, crucială pentru activiștii pro-democrație din Hong Kong și din țările aflate sub controlul Rusiei, precum Belarus și Ucraina. În cele din urmă, a devenit aplicația preferată pentru diseminarea sfaturilor guvernamentale pentru evitarea atacurilor aeriene – precum și pentru dezinformarea rusă.

În Rusia însă, Telegram a devenit aproape indispensabilă în ultimul an, datorită represiunii pe timp de război a regimului Putin împotriva tehnologiei occidentale. De la începutul conflictului, autoritățile ruse au catalogat principalul rival al Telegram, Meta, drept organizație „extremistă”, în parte pentru că a permis anumitor utilizatori din Ucraina să posteze apeluri la violență împotriva armatei ruse.

Rusia a blocat apoi Facebook (care avea aproximativ 70 de milioane de utilizatori în țară) și Instagram (80 de milioane) ale Meta. Baza de utilizatori ruși ai Telegram a crescut de la 30 de milioane în 2020 la aproape 50 de milioane în prezent, depășind WhatsApp ca cea mai utilizată platformă de mesagerie din Rusia. (Kremlinul controlează toate cele mai populare companii de internet cu sediul în Rusia, inclusiv VKontakte, o rețea socială asemănătoare Facebook, cofondată de Durov în 2006, care are aproape 70 de milioane de utilizatori).

De îndată ce a început războiul, experții în securitate cibernetică și-au exprimat îngrijorarea cu privire la expunerea utilizatorilor Telegram la autoritățile ruse – chiar și a utilizatorilor care se află în afara Rusiei. În data de 24 februarie, Moxie Marlinspike, cofondator al Signal, rivalul Telegram din SUA, a postat pe Twitter: „Telegram este cel mai popular messenger în Ucraina urbană. După un deceniu de marketing și presă înșelătoare, majoritatea oamenilor de acolo cred că este o „aplicație criptată”. Realitatea este opusul”. În afară de „chat-urile secrete”, mesajele Telegram sunt accesibile persoanelor din interiorul companiei. „Fiecare msg, fotografie, video, document trimis/recepționat în ultimii 10 ani; toate contactele, apartenența la grupuri etc. sunt toate disponibile pentru oricine are acces la acea bază de date”, a scris Marlinspike pe Twitter. Elies Campo, care spune că a condus creșterea, afacerile și parteneriatele Telegram timp de mai mulți ani, a confirmat această caracterizare generală pentru WIRED, la fel ca un fost dezvoltator Telegram. Cu alte cuvinte, Telegram are capacitatea de a partaja aproape orice informație confidențială solicitată de un guvern. Utilizatorii trebuie doar să aibă încredere că nu o va face.

Dar, în multe privințe, este posibil ca autoritățile ruse să nu aibă nevoie de cooperarea Telegram pentru a monitoriza utilizatorii la scară largă. Aceasta deoarece Telegram a integrat efectiv această capacitate în interfața sa generoasă de programare a aplicațiilor. O API este un portal software prin intermediul căruia dezvoltatorii de aplicații și cercetătorii pot intra într-o platformă și extrage date din aceasta pentru propriile lor proiecte. În cazul Telegram, aceste date includ conținutul textului și metadatele din orice chat de grup sau canal public și chiar o înregistrare a ultimei perioade în care utilizatorii au fost online.

La fel ca majoritatea API-urilor, cele ale Telegram necesită o cheie de acces; însă acestea sunt disponibile pentru orice utilizator care solicită una. De ani de zile, Durov a promovat API-ul deschis al platformei ca o emblemă a angajamentului Telegram față de transparență, permițând oricui să inspecteze codul sursă al Telegram sau să creeze roboți automatizați care pot, printre altele, să difuzeze știri, să proceseze plăți sau să transmită comenzi oricărui dispozitiv conectat la internet. Dar, de asemenea, Telegram devine un instrument potențial puternic pentru supravegherea în masă.

Campo, care este acum membru al Citizen Lab, un centru de cercetare specializat în spyware, spune că API-ul aplicației permite oricărui utilizator să salveze și să catalogheze automat un număr mare de canale publice și chat-uri de grup, o funcție care nu este posibilă pe platforme precum WhatsApp și Instagram. Acest lucru ar explica, spune el, cum autoritățile ar fi putut monitoriza chiar și canale mici prin indexarea la scară largă. „Telegram ar putea crea măsuri de securitate pentru a face acest lucru mai dificil, mai ales dacă suspectează că Kremlinul face acest lucru și dorește să îl contracareze – de exemplu, mai multe bariere pentru roboți; bariere care identifică dacă utilizatorii care se alătură grupurilor sau canalelor sunt umani sau nu.” (Un purtător de cuvânt al Telegram spune că serverul companiei „limitează frecvența solicitărilor și ce date pot accesa conturile”).

Telegram a susținut că Campo nu a fost niciodată angajat al Telegram, a fost doar pentru scurt timp voluntar și „nu a fost niciodată autorizat să semneze niciun acord în numele companiei”. Campo a furnizat WIRED documente din 2016 până în 2021 care includeau copii ale corespondenței prin e-mail pe care a purtat-o, folosind o adresă Telegram, cu directorii de la Apple, Spotify și Stripe în numele Telegram, precum și copii ale contractelor dintre Telegram și alte companii cu semnătura lui Campo. Durov a fost, de asemenea, inclus în corespondență.

În ceea ce privește accesul pe care API-ul său îl oferă la canalele publice, „Telegram îți oferă cam orice”, spune Jordan Wildon, investigator la Institutul pentru Dialog Strategic, un think tank care urmărește dezinformarea și extremismul.

API a fost neprețuit pentru cercetarea lui Wildon, spune el, dar „există riscuri evidente. Acesta poate fi folosit în mod abuziv”. La începutul războiului, de exemplu, el și un alt cercetător au descoperit că era posibil să falsifice API-ul de localizare al Telegram pentru a localiza orice utilizator pe o rază de 3 km, dacă acesta activase recent funcția de localizare „Find People Nearby”. Nenumărați utilizatori erau „setați accidental ca o baliză de localizare”, spune Wildon. (Telegram spune că funcția este „imposibil de activat accidental” și că „mai puțin de 0,01% dintre utilizatorii Telegram au folosit-o vreodată”). El a reușit să localizeze patru persoane în apropiere de Cernobîl cu o precizie de 1 metru, chiar în momentul în care forțele ruse încercau să cucerească zona. Telegram contestă acest nivel de precizie, dar la scurt timp după ce partenerul de cercetare al lui Wildon și-a făcut publice metodele, Telegram și-a modificat codul pentru a reduce precizia funcției. Wildon a constatat însă că este încă posibil să localizeze alți utilizatori cu o precizie de aproximativ 600 de metri. Deși i-ar îngreuna cercetarea, Wildon crede că accesul la datele despre utilizatorii Telegram ar trebui să fie cât mai „dificil posibil”. În prezent, spune el, „cu suficientă voință, servere decente și suficiente chei API, ați putea arhiva aproape tot lotul Telegram” – fiecare dintre sutele de miliarde de texte, fișiere audio și imagini partajate public pe platformă. (Telegram spune că „mesajele publice sunt doar o parte minoră a Telegram”).

Într-adevăr, unele companii private au arhivat părți semnificative din Telegram. TGStat, de exemplu, este o firmă rusă care oferă măsurători privind creșterea canalelor Telegram și a numărului de utilizatori în diferite țări. În politica sa de confidențialitate, TGStat afirmă în mod clar că este obligată prin lege să transmită datele „autorităților de stat ale Federației Ruse”. Deoarece compania arhivează datele disponibile publicului de ani de zile, spune Wildon, forțele de securitate ar putea, ipotetic, să meargă direct la TGStat pentru a obține o cantitate impresionantă de informații despre un utilizator, fără niciun ajutor direct din partea Telegram. S-ar putea obține date precum numărul de telefon al unui utilizator și grupurile din care face parte, acestea din urmă prin agregarea listelor de membri ale mai multor grupuri sau a istoricului chat-urilor. „Dacă puteți identifica un singur utilizator și aveți suficiente chat-uri înregistrate”, spune Wildon, “este, de asemenea, posibil să generați un fișier care conține fiecare mesaj pe care un utilizator l-a trimis în orice grup [public].”

Într-un e-mail către WIRED, fondatorul TGStat, Iuri Kizhikin, a scris: „Situația din Rusia și din lume nu are nicio influență asupra activităților TGStat”. El a confirmat că datele pot fi transferate autorităților ruse, dar a spus că „toate companiile care operează în Rusia au o clauză similară în politicile lor” și că TGStat nu a primit nicio solicitare din partea autorităților sau agențiilor de aplicare a legii.

Stanislav Seleznev, un avocat al Agora, un grup pentru drepturile omului care a reprezentat mii de persoane care au fost supravegheate de Kremlin din 2005, spune că nu are „absolut nicio îndoială” că Kremlinul exploatează API-ul Telegram la scară largă. Rusia a cheltuit din belșug pentru a-și urmări cetățenii pe Telegram și pe alte platforme. În septembrie 2021, Reuters a raportat că Kremlinul urma să cheltuiască 425 de milioane de dolari pe instrumente de consolidare a infrastructurii sale de internet, inclusiv pe cele care caută automat conținut ilegal pe platformele social media. Seleznev afirmă că Kremlinul colaborează, de asemenea, cu firme de tehnologie rusești precum SeusLab, care procesează un miliard de pagini de rețele sociale și chat-uri de mesagerie instant pe zi, pentru a produce profiluri detaliate ale utilizatorilor pe baza „activității lor politice”. Directorul SeusLab, Evgheni Rabchevski, a declarat pentru Reuters că „autoritățile folosesc produsul pentru a evalua tensiunile sociale, pentru a identifica aspectele problematice de interes [și] pentru a-și ajusta activitățile”.

O comunitate înfloritoare de informații pro-război din surse deschise a construit, de asemenea, o armată de roboți pe Telegram pentru a căuta utilizatorii prin numele de utilizator și pentru a vedea în ce grupuri publice se află și ce canale urmăresc, ceea ce îi face mai ușor de identificat. Potrivit lui Ksenia Ermoshina, cercetător la Citizen Lab și Centrul pentru Internet și Societate, persoanele care știu cum să navigheze în sistem pot obține uneori un portret destul de detaliat al activităților publice ale unui utilizator doar introducând ID-ul Telegram al acestuia, „ceea ce este destul de înfricoșător”.

Potrivit unui raport publicat de Reuters, unul dintre membrii acestei comunități de informații cu sursă deschisă este un ONG pro-Putin numit Centrul pentru studiul și monitorizarea în rețea a mediului tinerilor, care a dezvoltat un instrument de inteligență artificială pentru a scana rețelele sociale în căutarea a ceea ce descrie drept conținut social periculos. Sistemul, a declarat fondatorul Denis Zavarzin, „monitorizează constant” aproximativ 1,5 milioane de conturi.

Dar aceste instrumente, oricât de puternice ar fi, pot pătrunde doar în chat-urile și canalele publice ale Telegram. Pentru a accesa chat-uri private – ca să nu mai vorbim de „chat-uri secrete” criptate de la un capăt la altul – API-ul Telegram nu este suficient. Pentru a pătrunde în acele chat-uri, Kremlinul pare să fi găsit alte metode și, probabil, alți complici.

La 4 martie 2022, Vladimir Putin a promulgat un proiect de lege care introduce pedepse cu închisoarea și amenzi substanțiale pentru oricine publică „informații false cu bună știință” despre armata rusă. De fapt, oricine critica războiul din Ucraina pe rețelele de socializare risca până la 15 ani de închisoare. Legea a devenit rapid baza pentru o serie crescândă de arestări și urmăriri penale. Când Telegram a apărut ca una dintre ultimele oaze de informații și discuții rămase pentru ruși, a devenit și un fel de pâlnie pentru agenții Kremlinului. Seleznev de la Agora consideră că API-ul Telegram le permite anchetatorilor să monitorizeze grupurile publice la scară largă și apoi să se concentreze asupra potențialilor suspecți, care pot fi ulterior urmăriți pe canale private de agenți sub acoperire – sau poate prin intermediul unui ordin judecătoresc către Telegram.

Activista din opoziție Ania Kurbatova și-a dat seama că atât mesajele sale obișnuite, cât și chat-urile secrete erau afișate ca „citite”, deși știa că destinatarul nu le citise. Acest lucru ar fi trebuit să fie imposibil.

La începutul lunii aprilie, un producător muzical și șofer de autobuz din Rusia pe nume Richard Rose a postat pe Instagram un videoclip în care acuza trupele ruse de uciderea a sute de civili ucraineni la Bucea – un eveniment care a fost condamnat la nivel internațional ca fiind un masacru. Potrivit publicației ruse independente Meduza, videoclipul a atras rapid atenția unui ofițer FSB din orașul natal al lui Rose, Kirov. În zilele care au urmat, Rose a trimis, de asemenea, mesaje pe Telegram, întrebând despre modalități de a-i ajuta pe soldații ucraineni. Rose suspectează că uneori comunica cu ofițeri FSB. Într-un mesaj scris către WIRED prin intermediul avocatului său, Rose spune că suspiciunile sale au escaladat atunci când acești interlocutori au început să îl convingă să întreprindă anumite acțiuni. „Am considerat acest lucru drept o incitare la comiterea unui act terorist”, spune Rose.

Agora consideră că infiltrarea poliției în Telegram este larg răspândită. În țara vecină, Belarus, serviciile de securitate lucrează pe baza unui manual care descrie „instrumente și metode” pentru „dez-anonimizarea” utilizatorilor Telegram, inclusiv sfaturi pentru infiltrarea în grupuri. Ermoshina suspectează că același lucru se întâmplă și în Rusia, judecând după creșterea numărului de cazuri penale care menționează activitatea unui suspect pe Telegram – o evoluție pe care o pune parțial pe seama platformei. „Telegram ar fi putut deveni un loc în care autoritățile ruse nu sunt binevenite”, spune ea. Un purtător de cuvânt al Telegram scrie: „La fel ca utilizatorii obișnuiți, reprezentanții organizațiilor de poliție din întreaga lume sunt susceptibili de a utiliza orice serviciu de internet disponibil pentru comunicare. Telegram nu este la curent cu niciun caz în care am fi putut influența alegerile lor”.

La 13 aprilie, FSB ar fi obținut un ordin judecătoresc pentru a monitoriza apelurile telefonice ale lui Rose și a-i citi mesajele. (Telegram afirmă că nu are cunoștință de acest ordin și că, „în orice caz, nu ar fi împărtășit niciodată mesaje cu FSB.”) A doua zi, Rose și soția sa, care postase, de asemenea, videoclipul despre Bucea, au fost arestați sub acuzația de răspândire de „informații false cu bună știință”, anchetatorii citând mesajele Telegram pe care Rose le trimisese unei persoane necunoscute cu un număr de telefon leton, în care întreba despre evacuarea familiei sale din Rusia. În timp ce se afla în arest preventiv, Rose a aflat că autoritățile ruse l-au etichetat drept „extremist”.

După cum a relatat Meduza, nu este clar dacă anchetatorii au accesat mesajele lui Rose înainte sau după ce l-au arestat. Un purtător de cuvânt al Telegram a declarat pentru WIRED că societatea nu a împărtășit niciodată informații despre utilizatori sau mesaje cu FSB sau Kremlin. Este posibil ca interlocutorul leton al lui Rose să fi fost un agent sub acoperire sau ca anchetatorii să fi accesat fizic mesajele lui Rose atunci când acesta a fost forțat să renunțe la telefonul său în timpul interogatoriului. (Potrivit unor relatări recente ale ziarului israelian Haaretz, autoritățile ruse dețin un software care le permite să evite codurile de acces ale telefoanelor blocate).

Și mai mult mister înconjoară unele activități fantomatice pe care disidenții le-au întâlnit în setările cele mai sigure ale Telegram. Platforma susține că funcția sa de „discuții secrete” criptate de la un capăt la altul (din care mesajele nu pot fi redirecționate) este „sigură atâta timp cât dispozitivul tău este în siguranță în buzunarul tău”. Însă, la începutul lunii mai, activista din opoziție Ania Kurbatova și-a dat seama că atât mesajele sale obișnuite, cât și chat-urile secrete erau afișate ca „citite”, deși știa că destinatarul nu le citise. De asemenea, ea a observat uneori că, atunci când se deconecta de la o discuție secretă, sesiunea era încă marcată ca fiind „deschisă”, iar mesajele puteau fi în continuare citite. Acest lucru ar fi trebuit să fie imposibil: Fiecare chat primește o cheie unică de criptare care dispare odată ce sesiunea se încheie. Pentru a continua conversația, utilizatorii trebuie să înceapă o nouă discuție și să primească o nouă cheie de criptare. Conversațiile private, spune Kurbatova, au inclus una cu „un jurnalist ucrainean care căuta informații despre persoanele care au fost duse în Rusia din lagărele de filtrare din regiunea Donețk și Lugansk”. De asemenea, a existat „o discuție importantă” cu partenerul lui Kurbatova, Ivan Astashin, un activist care în 2009 a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru că a aruncat un cocktail Molotov într-un birou al FSB. Kurbatova spune că Astashin a observat aceleași ciudățenii în propriile sale discuții secrete.

Kurbatova și Astashin au cerut ajutorul lui Ermoshina, care le-a cerut să verifice funcția „sesiuni active” a aplicației, care arată celelalte dispozitive pe care au aplicația deschisă. Nu a apărut nimic. Apoi i-a rugat să reinstaleze aplicația. Chiar și după aceste măsuri de precauție, chat-urile secrete continuau să apară ca fiind citite, iar sesiunile vechi puteau fi redeschise. Ermoshina nu a găsit o explicație tehnică, dar a observat că, în calitate de cuplu activist bine cunoscut, Kurbatova și Astashin sunt o țintă valoroasă pentru Kremlin. Iar cazul lor nu este izolat. În august, Yana Teplitskaya, o activistă pentru drepturile omului care a investigat presupusa tortură a prizonierilor ruși, a declarat că a observat că multe dintre chat-urile sale secrete erau marcate eronat ca fiind citite. (Telegram a explicat că mesajele pot fi marcate accidental ca fiind citite dacă un utilizator își lasă telefonul deblocat cu chat-ul deschis. Un purtător de cuvânt a declarat că, „după un timp, ecranul telefonului s-ar putea bloca automat și nu ați mai observa că ați avut chat-ul deschis”. Kurbatova și Astashin spun că mesajele lor au apărut ca fiind citite chiar dacă nu lăsaseră chat-ul deschis pe niciun alt dispozitiv. De asemenea, compania susține că nu a găsit niciodată „deficiențe de securitate care să permită unei părți terțe să intercepteze sau să decripteze Secret Chats”).

Deși este posibil să fi fost implicat un spyware, astfel de cazuri au îndreptat suspiciunile disidenților către Telegram. Pentru mulți activiști, acest lucru reprezintă o pierdere bruscă a încrederii.

Ceea ce s-a întâmplat disidenților reținuți reflectă în mod straniu ceea ce i s-a întâmplat cândva lui Pavel Durov – un eveniment care servește drept mit fondator al Telegram. În decembrie 2011, în urma unei runde extrem de controversate de alegeri parlamentare, Durov, pe atunci în vârstă de 27 de ani, CEO al VKontakte, a primit o solicitare din partea FSB de a da jos paginile grupurilor de opoziție. Durov a refuzat, apoi a ironizat teatral guvernul pe Twitter. După cum a povestit ulterior pentru The New York Times, o echipă SWAT a ajuns în curând la apartamentul său. În timp ce îi băteau în ușă, Durov și-a sunat fratele mai mare, dar și-a dat seama repede că nu avea niciun mijloc de comunicare sigur. În acel moment, susține Durov, a văzut nevoia unei platforme care să poată ocoli supravegherea autoritară. „Așa a început Telegram”.

Timp de mai bine de un deceniu, „Mark Zuckerberg al Rusiei” s-a străduit să mențină o imagine de libertarian impetuos, îmbrăcat în negru, împotriva supravegherii autoritare, al cărui principal paravan a fost statul rus. Dar relația Telegram cu statul rus pare să se fi schimbat semnificativ în ultimii ani.

Cine a clipit de fapt? Ce condiții au convenit Telegram și Roskomnadzor? Ambele părți au oferit explicații sumare

Relațiile dintre platformă și autorități au fost la un punct scăzut în 2018. În aprilie, Durov a refuzat un ordin din partea FSB de a preda cheile de criptare ale utilizatorilor ruși. Ca răspuns, Kremlinul a interzis Telegram în Rusia, iar autoritatea de reglementare în domeniul telecomunicațiilor Roskomnadzor a început să blocheze accesul la Telegram de pe internetul rusesc.

Mii de oameni au protestat față de această decizie în Sankt Petersburg, unii dintre ei afișând postere care îl înfățișau pe Durov ca pe o icoană religioasă luminoasă care ține în mână logo-ul avionului de hârtie al Telegram. Adăugând la narațiunea eroului sfidător, personalul lui Durov a ascuns Telegram în spatele serviciilor de găzduire ale Google și Amazon pentru a deghiza și schimba constant adresele sale web. Într-un scurt moment de daune colaterale, Roskomnadzor a blocat accidental aproximativ 16 milioane de adrese IP în Rusia, inclusiv o mare parte din Twitter și Facebook. Telegram, pentru majoritatea utilizatorilor, a continuat să funcționeze.

Dar în iunie 2020, Rusia a anunțat brusc că a ajuns la un acord cu Telegram pentru deblocarea aplicației, ale cărei condiții exacte nu au fost dezvăluite în ciuda cererilor de transparență din partea cercetătorilor în domeniul securității cibernetice, a jurnaliștilor și a grupurilor pentru drepturile omului. (Un purtător de cuvânt al Telegram a declarat că „nu au fost încheiate acorduri care să inspire deblocarea Telegram. Această decizie a fost luată exclusiv de autoritățile din Rusia”). Majoritatea rușilor nu au crezut în posibilitatea ca Telegram să fi făcut vreo concesie Kremlinului. Dar când autoritățile ruse au anunțat acordul, au „declarat literalmente” că cele două părți au ajuns la acest acord „în contextul terorismului”. De fapt, povestea mai completă din jurul interzicerii și restabilirii Telegram ridică întrebarea dacă Moscova a obținut o anumită influență asupra lui Durov.

În 2018, în timp ce se juca de-a șoarecele și pisica cu Roskomnadzor, Telegram se străduia, de asemenea, să dezvolte ceva ce i-a lipsit întotdeauna: un mijloc de a face bani. Deoarece platforma nu a găzduit niciodată reclame sau nu a oferit abonamente, compania și-a propus să construiască o întreagă economie deasupra Telegram, creând Telegram Open Network sau TON, o platformă blockchain cu propria criptomonedă, numită grams, care ar fi integrată în aplicația principală. La fel ca multe startup-uri blockchain, aceasta ar urma să strângă bani printr-o ofertă inițială de monede, permițând investitorilor să cumpere grams. Ambițiile erau mari: Cu două săptămâni înainte ca Roskomnadzor să blocheze aplicația, Telegram a anunțat că ICO a strâns 1,7 miliarde de dolari, cea mai mare din istorie la acel moment. (O mare parte a investiției, după cum a raportat presa rusă independentă, a provenit de la oligarhi, inclusiv 300 de milioane de dolari de la aliatul-cheie al lui Putin, Roman Abramovici. Telegram spune că investiția lui Abramoavici „nu a depășit 10 milioane de dolari”).

Dar în 2019, a lovit dezastrul. Chiar în momentul în care TON urma să fie lansat, Comisia americană pentru valori mobiliare și bursiere a acuzat Telegram că nu a înregistrat în mod legal criptomoneda și a susținut că societatea și-a însușit fondurile destinate TON pentru a-și plăti facturile. Durov a luptat împotriva acțiunii de urgență a SEC timp de un an, dar a anunțat cu amărăciune sfârșitul TON în mai 2020.

Forțat să ramburseze investitorii și să suporte costurile în creștere ale serverului Telegram, Durov avea nevoie de un aflux masiv de numerar. În acel moment, relația Telegram cu Rusia a început să se dezghețe. La câteva săptămâni după încheierea proiectului TON, doi deputați ai partidului pro-Kremlin din parlamentul Rusiei au propus ridicarea interdicției asupra Telegram, argumentând că aceasta ar putea fi un instrument de comunicare important pentru guvern în perioade de criză. Durov și-a postat sprijinul pentru propunerea lor pe Telegram, susținând că prezența companiei în Rusia ar putea contribui la consolidarea inovației tehnologice și a „securității naționale” a țării. De asemenea, el a susținut că, din 2018, echipa sa a îmbunătățit „metodele de detectare și eliminare a propagandei extremiste”, precum și „mecanismele care permit prevenirea atacurilor teroriste în întreaga lume”, protejând în același timp confidențialitatea utilizatorilor. El nu a detaliat cum a fost posibil acest lucru.

La 18 iunie, Roskomnadzor a ridicat interdicția. Pentru utilizatorii și presa occidentală de la acea vreme, această relaxare părea să arate că viclenia antiautoritară a lui Durov a prevalat. Telegram, a declarat un expert pentru Washington Post, „pare să fi câștigat un concurs de priviri fixe cu Putin și statul de securitate”.

Într-o declarație, autoritatea de reglementare a lăudat noua atitudine de ajutor a lui Durov: „Lăudăm disponibilitatea exprimată de fondatorul Telegram de a combate terorismul și extremismul”. Surse guvernamentale anonime au declarat agenției ruse de știri Interfax că Telegram a fost de acord să coopereze cu serviciile de securitate în cazuri specifice. Aceste surse au menționat, de asemenea, că evoluțiile tehnologice au făcut ca nevoia de chei de criptare să devină „irelevantă”, dar nu au oferit explicații suplimentare. Telegram contestă aceste afirmații. Un purtător de cuvânt a declarat pentru WIRED: „Înțelegerea Telegram este că declarațiile autorităților ruse se refereau la o postare a lui Pavel Durov în care acesta menționa că Telegram și-a extins eforturile de moderare la nivel global pentru a aborda mai bine apelurile publice la violență. Postarea lui Durov în sine a fost un răspuns la oficialii ruși care au sugerat în mod public să se pună capăt blocării din cauza faptului că aceasta este inaplicabilă și dăunează „prestigiului” statului.” Într-o postare pe Telegram după decizie, Durov i-a asigurat pe utilizatorii ruși că nu vor exista „schimbări în ceea ce privește siguranța datelor personale”. Putin însuși a sărbătorit anunțul în direct la TV un an mai târziu, în timpul întâlnirii sale anuale Direct Line Q&A. „Am ajuns la un acord cu Telegram”, a spus el. „Puteți vedea că totul funcționează bine”.

Potrivit unei surse guvernamentale familiarizate cu acordul din iunie 2020, banca rusă de stat VTB, care are legături strânse cu Kremlinul, a fost de asemenea implicată în negocieri. În ianuarie 2021, au apărut informații potrivit cărora VTB a estimat valoarea companiei: până la 124 de miliarde de dolari până în 2022. Telegram a mai spus că va începe să vândă obligațiuni pe cinci ani. VTB ar ajuta la vânzarea acestora către investitori. (Când WIRED a întrebat despre termenii acordului, un purtător de cuvânt al Telegram a scris: „Nu am discutat niciodată nimic legat de deblocarea Telegram cu nimeni care lucrează la VTB”. VTB nu a răspuns la solicitările de comentarii). Până în martie 2021, Telegram a strâns mai mult de 1 miliard de dolari de la acești finanțatori. Deși se știu puține despre identitatea acestora – Durov a scris pe canalul său Telegram doar că erau „unii dintre cei mai mari și mai bine informați investitori din întreaga lume” – Moscow Times a raportat că investițiile au inclus 75 de milioane de dolari de la un parteneriat comun între un fond de stat din Abu Dhabi și un fond suveran de investiții al Kremlinului. (Fondul Mubadala din Abu Dhabi a declarat într-o declarație că fondul Kremlinului a participat prin intermediul „platformei comune de investiții Rusia- Emiratele Arabe Unite”. Telegram a declarat atunci pentru Bloomberg că fondul Kremlinului nu a participat la vânzarea inițială și „pare să fi cumpărat o cantitate mică de fonduri pe piața secundară”).

La trei săptămâni după ce Rusia a deblocat Telegram, vicepreședintele companiei, Ilya Perekopsky, a apărut la o conferință în afara Kazanului pentru a vorbi despre dezvoltarea industriei IT din Rusia și atât el, cât și prim-ministrul Mihail Mishustin au făcut promisiuni de a combate dominația tehnologiei americane. Introducând un discurs al lui Perekopsky în care acesta a menționat „rădăcinile rusești” ale Telegram, viceprim-ministrul Dmitri Chernyshenko a declarat, de asemenea, că este o „veste grozavă” faptul că Telegram funcționează din nou în Rusia. Grupurile pentru drepturile omului, activiștii din opoziție și presa independentă din Rusia au considerat această armonie bruscă între dușmanii de odinioară pe cât de fascinantă, pe atât de îngrijorătoare. Câțiva au remarcat sincronizarea fortuită.

De la invazia Rusiei în Ucraina, Telegram și Kremlinul par și mai sincronizate. Telegram a devenit utilă nu numai serviciilor de securitate, ci și mașinii de propagandă a statului. Cenzura generală a presei ruse a făcut din Telegram o sursă vitală de informații pentru ruși, Meduza și alte instituții împărtășind rapoarte prin intermediul canalelor publice de pe platformă. Însă dezinformarea pro-Kremlin depășește cu mult jurnalismul. „Telegram este acum coloana vertebrală centrală pentru mașinăria rusească de dezinformare”, spune Jānis Sārts, director al Centrului de Excelență în Comunicații Strategice al NATO. „Este, de asemenea, modul în care depășesc toate blocajele construite de platformele occidentale”.

Cu două săptămâni înainte ca Facebook să fie interzis, o postare pe canalul Telegram al guvernului rus a rezumat o întâlnire între viceprim-ministrul Dmitri Chernyshenko și liderii industriei IT, în care Chernyshenko a declarat că „agențiilor guvernamentale li se recomandă să creeze conturi pe Telegram și VKontakte”. Telegram este acum platforma aleasă de oficialii Kremlinului. (Un purtător de cuvânt al Telegram a declarat: „Creatorii de propagandă sponsorizată de guvern de multe ori umflă artificial numărul de abonați și vizualizări folosind un număr mare de conturi false, poate cu scopul de a primi finanțare suplimentară din partea statului. Cu toate acestea, având în vedere că Telegram nu utilizează niciun algoritm de recomandare a conținutului, precum cele utilizate de Facebook sau Twitter, astfel de acțiuni nu au nicio șansă de a afecta ceea ce văd utilizatorii reali.”)

Relația dintre Telegram și VTB a crescut, de asemenea: La câteva luni după ce invazia a început și Apple și Google au eliminat aplicația VTB din magazinele lor, compania a anunțat că lansează o bancă digitală pe Telegram „pentru a depăși restricția sancțiunilor pentru clienți”.

Pe lângă biroul de presă al Roskomnadzor, WIRED a contactat trei actuali și foști angajați ai autorității de reglementare cu privire la acord, precum și un actual și un fost ministru guvernamental. Niciunul nu a fost de acord să vorbească. WIRED i-a trimis mesaje, prin Telegram, șefului adjunct al Roskomnadzor, Vadim Subbotin, cu privire la acordul 2020; acesta a spus să adresăm întrebările biroului de presă al autorității de reglementare, apoi a șters istoricul conversației.

Potrivit lui Ksenia Ermoshina, o mare parte a mișcării ruse de opoziție a abandonat Telegram. Spre consternarea generală, spune ea, canalele pro-război au început să posteze cu impunitate informații personale ale activiștilor – „compilând baze de date ale activiștilor ruși anti-război cu chipurile lor și link-uri către [rețelele lor sociale] și, uneori, chiar adresele de domiciliu și alte date personale”.