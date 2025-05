Cu cine a sărbătorit George Simion victoria din primul tur? Brian Brown, un MAGA care a făcut vizite repetate în Rusia, a publicat o fotografie de la ”petrecerea victoriei”, în timp ce susținătorii se uitau la șeful AUR pe un ecran

Brian Brown, un exponent american MAGA apropiat de Rusia, a publicat o fotografie de la ”petrecerea victoriei” lui George Simion în noaptea alegerilor prezidențiale din 4 mai, în timp ce susținătorii acestuia se uitau la o înregistrare cu șeful AUR, pe un ecran improvizat la sediul partidului. Simion nu s-a întâlnit cu electoratul său în noaptea primului tur pe care l-a câștigat cu 40%.

Brian Brown, unul dintre cei mai cunoscuți militanți pro-familie din SUA, a publicat postarea în primele ore după miezul nopții, luni, la 02:00, după ce rezultatul alegerilor a fost clar iar Simion conducea detașat, cu scor dublu față de următorul clasat. Despre acest lucru a scris și Antena 3, aici.

With @georgesimion today at victory party in Bucharest. He blew away expectations with over 40 percent of the vote. Know this. A Simion-Dan race is best for Simion. Just like Trump v. Kamala. Conservative versus Liberal. Clear distinction for voters. @georgesimion will win. pic.twitter.com/8ertDBUX8a

— Brian Brown (@briansbrown) May 4, 2025