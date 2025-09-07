CSM București, eșec dramatic cu Ikast Handbold, scor 27-28, la debutul în grupa B a Ligii Campionilor de handbal feminin

Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia daneză Ikast Handbold, scor 28-27 (17-12), în primul meci din grupa B a Ligii Campionilor. Golul victoriei a fost marcat în ultima secundă de Emilie Arntzen, fosta jucătoare a CSM, relatează News.ro.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Roberts 7 goluri, Arntzen 7, Skogrand 4, petru Ikast, respectiv Omoregie 7, Novak 4, Jaukovic 3, Brnovic 3, Pintea 3, Hansen 3, pentru CSM. Cea mai bună jucătoare a campioanei României a fost portarul Evelina Eriksson, cu 17 intervenţii reuşite.

În etapa inaugurală din grupa B s-au mai jucat partidele dintre FTC Budapesta – Odense 32-34, HC Podravka – Sola HK 31-26, Brest Bretagne Handball – Krim Ljubljana 32-20.

În etapa a II-a, CSM Bucureşti va juca pe teren propriu, cu FTC Budapesta, în 14 septembrie.

În grupa A a Ligii Campionilor evoluează şi Gloria Bistriţa, care a debutat cu victorie, scor 29-26 cu Storhamar Handball Elite.