Crucea Roşie avertizează împotriva unei evacuări a oraşului Gaza, Israelul înăspreşte asediul

Crucea Roşie a avertizat sâmbătă împotriva unei evacuări masive a populaţiei din oraşul Gaza, într-un moment în care Israelul înăspreşte asediul asupra aglomerării urbane în vederea unei ofensive majore împotriva grupării palestiniene Hamas, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

„Este imposibil ca evacuarea masivă a oraşului Gaza să poată fi efectuată într-un mod sigur şi demn în condiţiile actuale”, a declarat preşedinta Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR), Mirjana Spoljaric.

Un astfel de plan este „nu numai irealizabil, ci şi de neînţeles”, dacă Israelul intenţionează să respecte principiile dreptului internaţional umanitar, a estimat ea.

Mii de locuitori au fugit deja din oraş, aflat în nordul teritoriului, unde trăiesc aproape un milion de oameni potrivit estimărilor ONU.

După aproape 23 de luni de la începutul războiului care a devastat Fâşia Gaza, evacuarea oraşului Gaza „ar antrena o strămutare masivă de populaţie pe care nicio zonă din Fâşia Gaza nu ar fi în măsură să o absoarbă”, a avertizat Mirjana Spoljaric.

În pofida presiunilor în creştere, atât în strâinătate cât şi în Israel, pentru a pune capăt războiului, guvernul premierului Benjamin Netanyahu afirmă că vrea să continue ofensiva în Fîşia Gaza şi armatei i s-a dat ordin să pregătească un asalt generalizat asupra oraşului Gaza.

Din punctul de vedere al lui Netanyahu şi al aliaţilor săi de extremă dreapta, este vorba despre a termina cu Hamas, mişcarea islamistă palestiniană care a declanşat războiul pe 7 octombrie 2023, şi de a-i readuce acasă pe ostaticii răpiţi în acea zi.

Pentru armata israeliană, care a declarat oficial vineri oraşul Gaza, „zonă de luptă”, într-un preludiu al ofensivei sale, evacuarea aglomeraţiei urbane este „inevitabilă”.

Pe teren, operaţiunile militare israeliene s-au intensificat şi mai mult sâmbătă, la periferia oraşului Gaza.

Un jurnalist care colaborează cu AFP şi care se află la liziera de nord a oraşului Gaza şi a oraşului Jabalia a declarat că se află în prezent la limita zonei a cărei evacuare a fost ordonată de armată. Bombardamentele se apropie şi acum pot fi auzite cu claritate tirurile şi exploziile, a adăugat el.

Apărarea civilă din Fâşia Gaza, organizaţie de prim ajutor care operează sub autoritatea Hamas după ce gruparea a preluat puterea în acest teritoriu în 2007, a vorbit despre lovituri israeliene intense asupra cartierelor Sabra şi Zeitun şi de o „escaladare” în cartierul Sheikh Radwan.

„Bombardamentele din această noapte au fost necruţătoare, nu au încetat o secundă, şi nu am putut dormi”, a declarat Abu Mohammad Kishko, contactat telefonic în timp ce se afla în cartierul Zeitun.

„Nu putem nici respira normal din cauza fumigenelor, ne sufocăm (…) Suntem prinşi în capcane în casele noastre”, a adăugat acest bărbat de 42 de ani care, ca şi alţi locuitori, nu a respectat ordinul de evacuare israelian pentru că „nu mai există niciun loc sigur în Fâşia Gaza şi nu avem unde să mergem”.

„Toată noaptea, bombardamentele şi exploziile nu au încetat şi copiii mei nu au putut să doarmă”, a declarat telefonic Mariam Yasin, care se află în cartierul Sheikh Radwan.

„Soţul meu a plecat acum câteva zile să caute un loc pentru noi, dar nu a găsit nimic şi nu ştim ce să facem”, a adăugat femeia de 38 de ani. „În Gaza, trăim o tragedie cotidiană şi este ca şi cum lumea nu ne vede şi nu ne aude”, a mai spus ea.

Contactată de AFP privind operaţiunile sale militare, armata israeliană, ai cărei soldaţi operează la sol în cartierul Zeitun de mai multe zile, a răspuns că doi dintre soldaţii săi au fost răniţi de un dispozitiv exploziv „în nordul Fâşiei Gaza”.

„Aproape un milion de persoane care trăiesc în guvernoratul Gaza nu au practic unde să meargă, nici chiar mijloacele de a se deplasa”, a declarat vineri Philippe Lazzarini, şeful agenţiei ONU pentru refugiaţi palestinieni (UNRWA). „Dacă operaţiunea militară se derulează în mijlocul populaţiei (…) va fi un dezastru total”, a mai spus el.