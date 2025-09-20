G4Media.ro
Crosul Arenelor are loc duminică în București: Aproape 2500 de alergători vor…

Crosul Arenelor Arcul de Triumf Arena Națională București zece kilometri alergare
Crosul Arenelor / Sursa foto: crosularenelor.ro

Crosul Arenelor are loc duminică în București: Aproape 2500 de alergători vor participa la ediția din acest an

Sportz20 Sep 0 comentarii

Pe 21 septembrie, Bucureștiul devine scena unei curse spectaculoase: aproape 2.500 de alergători iau startul de la Arcul de Triumf spre Arena Națională.

Crosul Arenelor – ediția a III-a, eveniment unic în România, care aduce împreună aproape 2.500 de participanți.

Este singura cursă de alergare de 10 kilometri din București cu traseu doar dus, dintr-o arenă în alta.

Startul se dă de la Stadionul Arcul de Triumf, la ora 09:30, iar linia de finiș este la Arena Națională, loc emblematic al sportului românesc.

Tot acolo, la Arena Națională, are loc și startul probei Family Run, la ora 11:45 – o experiență sportivă gândită pentru întreaga familie.

Crosul Arenelor aduce alergarea în inima Bucureștiului chiar în weekendul Zilelor Orașului, oferind locuitorilor și vizitatorilor prilejul de a sărbători împreună mișcarea, energia și frumusețea orașului eliberat de mașini.

Atmosfera va fi completată de puncte de încurajare pe traseu, momente artistice, dar și de surprize pregătite de partenerii evenimentului.

Vă așteptăm să surprindeți energia și emoția unui eveniment sportiv pentru amatori, care transformă orașul într-o adevărată scenă!

  • Crosul Arenelor – 21 septembrie 2025
  • Start 10 kilometri: Stadionul Arcul de Triumf, ora 09:30.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

