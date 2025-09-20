Crosul Arenelor are loc duminică în București: Aproape 2500 de alergători vor participa la ediția din acest an

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Pe 21 septembrie, Bucureștiul devine scena unei curse spectaculoase: aproape 2.500 de alergători iau startul de la Arcul de Triumf spre Arena Națională.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Crosul Arenelor – ediția a III-a, eveniment unic în România, care aduce împreună aproape 2.500 de participanți.

Este singura cursă de alergare de 10 kilometri din București cu traseu doar dus, dintr-o arenă în alta.

Startul se dă de la Stadionul Arcul de Triumf, la ora 09:30, iar linia de finiș este la Arena Națională, loc emblematic al sportului românesc.

Tot acolo, la Arena Națională, are loc și startul probei Family Run, la ora 11:45 – o experiență sportivă gândită pentru întreaga familie.

Crosul Arenelor aduce alergarea în inima Bucureștiului chiar în weekendul Zilelor Orașului, oferind locuitorilor și vizitatorilor prilejul de a sărbători împreună mișcarea, energia și frumusețea orașului eliberat de mașini.

Atmosfera va fi completată de puncte de încurajare pe traseu, momente artistice, dar și de surprize pregătite de partenerii evenimentului.

Vă așteptăm să surprindeți energia și emoția unui eveniment sportiv pentru amatori, care transformă orașul într-o adevărată scenă!