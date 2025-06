Cristiano Ronaldo și-a prelungit contractul cu Al-Nassr: Va juca cel puțin până la 42 de ani

De acum este oficial: Cristiano Ronaldo este vechiul și noul jucător al celor de la Al-Nassr, starul portughez prelungindu-și înțelegerea cu gruparea saudită cu încă doi ani de zile.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În vârstă de 40 de ani, Ronaldo își va prelungi șederea la Al-Nassr cu doi ani de zile. Contractul este valabil până în 2027.

„Povestea continuă”, se precizează pe rețelele de socializare.

Atacantul lusitan a sosit la Al-Nassr la începutul anului 2023.

Actualul contract va expira la finalul lunii iunie a lui 2027, moment la care Cristiano va avea 42 de ani și jumătate.

În 111 meciuri în tricoul lui Al-Nassr, Ronaldo a bifat 99 de goluri, el fiind cel mai bun maractor din liga saudită în stagiunea trecută, cu 35 de reușite.

De-a lungul carierei, Cristiano a mai jucat pentru Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid și Juventus.

Atacantul are 938 de goluri marcate, iar una dintre ultimele sale mari dorințe din fotbal este să fie primul jucător care atinge borna oficială de 1000 de goluri marcate.

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025