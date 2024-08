Crin Antonescu spune că n-are cu cine vota: Aș putea spune că odată cu oficializarea candidaturii domnului Ciolacu sistemul are doi candidați. Pilonii strategici

Membru în conducerea PNL și fost președinte al vechiului partid liberal, Crin Antonescu a avut o nouă intervenție la Antena 3, fiind chestionat despre candidaturile anunțate la președinția țării, în contextul în care el a criticat recent campania liberalilor și ampla susținere pe care aceștia i-o acordă lui Nicolae Ciucă. Antonescu a repetat că n-are cu cine vota și a ținut să precizeze că el n-are „niciun conflict” cu președintele României Klaus Iohannis și nici vreo „alianță cu Hellvig”. L-a menționat din nou pe Mircea Geoană: „Am apreciat ca Geonă în materie de politică externă are calificare necesară, dar acest lucru nu mă face partizanul lui”.

Fostul lider liberal a comentat și anunțul candidaturii liderului social democrat, Marcel Ciolacu, la președinția țării: „A dat Dumnezeu și Maica Domnului. S-a întâmplat ceea ce toată lumea rezuma și aștepta”. Antonescu a mai spus că acum, „România are doi candidați ai sistemului, pe Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu”.

Pentru că recentele sale afirmații de nemulțumire la adresa liderilor PNL au fost amplu mediatizate, Antonescu a precizat că este un votant PNL dar că n-are cu cine vota: „Sunt dornic să votez PNL și candidații săi dar am o serie de nemulțumiri pe care le-am explicat și justificat. Mi-am spus părerea despre prestația acestui grup (liderii campaniei lui Ciucă – n.red), și despre prestația domnului Ciucă. N-am intenția si nici calificarea să dau soluții PNL-ului, doar am răspuns pentru că am fost întrebat, așa cum sunt și acum, și pentru că nu am pe cine vota. Nu sunt dispus să accept încă o dată ce s-a întâmplat la Europarlamentare, tot timpul campaniei să nu se spună nimic despre ce oameni sunt trimiși în Parlamentul European, despre ce vor face ei sau nu vor face pentru România…Vreau să aud fiecare candidat ce va face pentru țară, ce planuri are”.

Chestionat care este candidatul pentru care ar vota, Antonescu a răspuns: ”Nu am pe nimeni”. „Aș putea spune că o data cu oficializarea candidaturii d-lui Ciolacu, sistemul are acum doi candidați, iar eu niciunul. Mă refer la sistemul de stabilitate…Pilonii strategici”, a adăugat el.

Întrebat dacă și Iohannis a fost candidatul „sistemului”, Crin Antonescu a răspuns că „a fost candidatul PNL”, adăugând că el personal nu l-a susținut pe Iohannis pentru candidatura la președinția țării, ci l-a contracandidat în partid. „Eu personal nu l-am susținut pe Iohannis, l-am votat la alegeri, dar nu i-am susținut candidatura în partid, n-am participat la acea campanie sub nicio formă”, a spus Antonescu.

El a rememorat momentul propunerii candidaturii lui Iohannis la președinția țării:

„Eu când eram președintele PNL l-am adus pe Iohannis în conducerea centrală a partidului, respectiv în poziția de prim-vicepreședinte, dar nu am fost de acord cu candidatura sa la președinția țării. (…) Reamintesc că pe atunci am demisionat de la conducerea partidului pentru că anunțasem în prealabil că dacă PNL nu face un anumit scor electoral voi demisiona. Dar nu am renunțat la ipostaza de a candida la președinția țării. Pentru candidatura la președinție am participat în competiția internă și Iohannis a fost ales. Nu am abandonat, a fost ales domnul Iohannis. A existat atunci o emoție…sala l-a ales pe el. Cineva să nu rămână cu impresia că am fost șantajat să mă retrag…”, a spus Crin Antonescu.