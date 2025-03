Crin Antonescu răspunde solicitării Elenei Lasconi privind retragerea din cursa prezidenţială: „Îi mulţumesc că mă consideră înţelept, sunt într-adevăr înţelept, nu mă retrag”

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, răspunde solicitării liderului USR, Elena Lasconi, privind retragerea din cursă. ”Îi mulţumesc că mă consideră înţelept, sunt într-adevăr înţelept, nu mă retrag”, afirmă Antonescu. El o ironizează pe candidata USR, spunând că, prin lucrurile pe care le-a afirmat în campania prezidenţială de anul trecut, ”a avut un meritat loc în finala aceea anulată cu domnul Georgescu, într-o finală a curiozităţilor”, transmite News.ro.

Întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Craiova, cum răspunde afirmaţiilor Elenei Lasconi potrivit cărora România nu are nevoie de ”încă un preşedinte absent”, Crin Antonescu a replicat: ”Nu-i răspund. (…) Dar, nu, chiar nu e în preocuparea mea să-i răspund doamnei Lasconi. Dacă doamna Lasconi mi-ar fi cerut personal ceva, i-aş fi spus că pot sau nu pot să-i ofer, am cu totul alte preocupări”.

El a ironizat-o, în schimb, pe candidata USR.

”Doamna Lasconi a spus lucruri chiar mai puţin elegante despre mine. Doamna Lasconi spune multe lucruri. Am putut-o urmări în campania electorală trecută cu mult interes, la un moment dat am ciulit urechea serios la ceea ce spunea, rareori auzi un candidat spunând astfel de lucruri. În sensul acesta aş putea spune că a avut un meritat loc în finala aceea anulată cu domnul Georgescu, într-o finală a curiozităţilor”, a adăugat Antonescu.

El a subliniat că nu se va retrage din cursa prezidenţială.

”Dacă e vorba de cererea de retragere, care totuşi a fost formulată de data asta cu un anumit respect, măcar formal, pentru că s-a adresat înţelepciunii mele, îi mulţumesc că mă consideră înţelept, sunt într-adevăr înţelept, nu mă retrag”, a spus Crin Antonescu.

Candidatul coaliţiei a constatat că este ţinta unei ”ploi de invective” şi a unor afirmaţii care nu sunt bazate pe dovezi şi cărora nu le-a răspuns, preferând să vorbească despre rolul şi calităţile pe care preşedintele ţării trebuie să le aibă.

”În general, aţi văzut că de când a început această precampanie şi de când sunt în condiţia de candidat oficial, validat în aceste partide, eu nu am răspuns nici ploii de invective şi de atacuri, neînsoţite vreodată sau oricum de vreo dovadă sau de vreun indiciu, nici insultelor, pentru că în arsenalul multora, nu doar dintre candidaţii posibili, ci în general dintre comentatori, nu stau decât insulte, n-am răspuns, mi s-a părut mai important să încerc pe unde am putut şi cum am putut să spun oamenilor ce cred eu şi cum cred eu că trebuie să fie preşedintele României, ce trebuie să ştie preşedintele României, ce trebuie să facă preşedintele României”, a afirmat Crin Antonescu.