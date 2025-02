Crin Antonescu: „Nu vrea domnul Vance să discutăm câte dosare politice s-au făcut în justiția din România în ultimii ani, sub oblăduirea Ambasadei Statelor Unite, chiar dacă sub un alt regim?”

Crin Antonescu, candidatul la Președinție susținut de coaliția PSD-PNL-UDMR, a declarat, joi seara, la B1TV, cu referire la „ceea ce unii numesc în România soroșism”, că poate vicepreședintele american JD Vance dorește „o dezbatere un pic mai în detaliu despre ce s-a întâmplat în România, sub influența tot a unei administrații americane, numai că democrată”, despre „câte dosare politice s-au făcut în justiția din România în ultimii ani, sub oblăduirea Ambasadei Statelor Unite, chiar dacă sub un alt regim”.

Declarația lui Crin Antonescu:

„Eu pot să fiu de acord că atâta vreme cât nu se lămuresc lucrurile în legătură cu anularea alegerilor, rămâne un dubiu, rămâne și pentru mine și că domnul Vance poate spune îndreptățit «păi, domnule, dacă se întâmplă chestiunea asta, că iese cineva care nu vă place, nu avem valori comune». Corect.

(…) Dar, totuși, dacă vorbim de ceea ce unii numesc în România soroșism și în Statele Unite, și de lucrurile care s-au întâmplat, nu dorește oare domnul Vance să facem o dezbatere un pic mai în detaliu despre ce s-a întâmplat în România, sub influența tot a unei administrații americane, numai că democrată?

Nu vrea domnul Vance să discutăm câte dosare politice s-au făcut în justiția din România în ultimii ani, sub oblăduirea Ambasadei Statelor Unite, chiar dacă sub un alt regim? Nu vrea domnul Vance să vedem câți oameni au fost scoși pe nedrept, achitați ulterior, din viața politică?

Ori discutăm aceste lucruri până la capăt, ori ne putem pomeni, așa, superficial, că mâine-poimâine și doamna Șoșoacă este declarată suveranistă, campioana libertății și a abolirii cenzurii în România. Ori discutăm toate lucrurile astea serios, ori nu. Dar încă o dată spun, domnul Vance are libertatea și, desigur, și puterea să vorbească despre oricine și despre orice, domnul Musk la fel, nu noi suntem în stare sau nu noi avem de gând să i le știrbim, dar ce trebuie să facem noi este să facem în așa fel încât să discute nu doar cu doamna Șoșoacă sau eventual cu domnul Georgescu de la București.”

Context. Vicepreședintele american a criticat joi din nou anularea alegerilor prezidențiale din România, afirmând că nu poți avea valori democratice comune cu Statele Unite dacă “anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul”.

Într-un discurs susținut la conferința conservatorilor americani CPAC, Vance a reluat practic acuzațiile formulate recent la Conferința pentru Securitate de la München.

“Nu ai valori comune (cu SUA, n.r.) dacă anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul, și asta s-a întâmplat în România”, a spus el, într-un nou val de critici adresat statelor europene.