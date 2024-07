Crin Antonescu despre Nicolae Ciucă: Îmi pare un om cumsecade. Poate că anturajul politic îl strică puţin

Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu afirmă, duminică seară, că în campania pentru alegerile locale şi europarlamentare nu au existat discuţii concrete, pe proiecte. Antonescu crede că se va ajunge în aceeaşi situaţie şi la alegerile prezidenţiale. ”Am spus la un moment dat «bine ar fi să vină generalul», dar, deocamdată, generalul n-a venit”, a afirmat Antonescu, explicând că nu a văzut la Nicolae Ciucă un plan concret, transmite News.ro.

”Nici nu ştim candidaţii. Putem să îi bănuim, putem să-i aproximăm, dar, deocamdată, povestea luptei pentru preşedinţia României pare un joc de umbre, nu doar din perspectiva personajelor (…), dar, mai ales, din perspectiva planurilor de ţară pe care, pesemne, ar trebui sa le propună candidaţii”, a declarat, duminică, la Antena 3, Crin Antonescu.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă va fi preşedintele României, fostul lider liberal a declarat: ”Eu am spus la un moment dat, într-o formulă colocvială, că nu sunt îngrijorat de faptul că preşedinte al PNL este un om de carieră militară toată viaţa. Am spus «bine ar fi să vină generalul», dar, deocamdată, generalul n-a venit. Nu în sensul candidaturii anunţate (…) ci pentru că prin general eu înţeleg un lider care are un plan, o ordine, un proiect şi pe care îl comunică exact celor care sunt chemaţi să-l urmeze. Din păcate, aşa ceva nu am văzut şi, ca urmare, deocamdată generalul nu a venit”.

Nu a existat o campanie electorală de conţinut, afirmă Crin Antonescu, care apreciază că există acelaşi risc şi în campania prezidenţială.

”Adică o să-i vedem pe unii care strigă «Ciucă al nostru o iasă preşedinte», pe alţii care spun «nu ştim dacă va candida Ciolacu, dar ar trebui să candideze şi oricum noi vom câştiga» şi încă unul care dă case de 30.000 euro, atunci noi nu avem o campanie prezidenţială. Şi, cel puţin pentru unul ca mine, alegător şi, totusi, încă membru al unui partid, va fi destul de neplăcut”, a mai declarat Crisn Antonescu.

Acesta apreciază că Nicolae Ciucă îi pare ”un om cumsecade”.

”Poate că anturajul politic îl strică puţin. Anturajul din partid. E vorba de trei-patru oameni care, fără să se vadă, fără să-şi asume vreo răspundere, fără să aducă vreo decizie a partidului undeva, decid totul”, a mai declarat Crin Antonescu.

Întrebat dacă există riscul ca Nicolae Ciucă să nu ajungă în turul 2, Antonescu a declarat: ”Da, există, sigur că există acest risc, după cum există şi varianta să câştige (…) Mai marii PNL par a fi nişte personalităţi de o anvergură internă şi internaţională atât de mare, că nu stau sa fie consiliaţi de unul ca mine”.

Fostul lider PNL Crin Antonescu declara, în noiembrie 2023, despre Nicolae Ciucă, că ar putea fi un foarte bun candidat la preşedinţie, datorită formaţiei sale de militar.

”Eu zic că bine ar fi să vină generalul!”, a precizat Antonescu, arătând că ”asta nu înseamnă afectarea democraţiei ci înseamnă capacitatea de a conduce, pentru că un partid trebuie condus şi un general trebuie să arate că ştie să conducă”.