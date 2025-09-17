G4Media.ro
Creștere cu 60% a apelurilor pentru prezența urșilor în Brașov, în 2025…

Sanctuarul de Urşi din Beliţa
sursa foto: captura video

Creștere cu 60% a apelurilor pentru prezența urșilor în Brașov, în 2025 / Au fost aproape 750 apeluri, iar în 186 de cazuri urșii au fost alungați / În 411 de cazuri nu s-a găsit niciun urs

De la 1 iunie până în 15 septembrie, numărul apelurilor pentru semnalarea urșilor în Brașov a crescut cu aproape 60% față de aceeași perioadă din 2024, ajungând la 749 de solicitări, anunță Brașov.net.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov au afirmat că intervențiile au fost rapide și eficiente, cu 186 de cazuri în care au alungat urșii, 152 fără a fi nevoie de intervenție, iar 411 apeluri nu au constat în prezența animalelor.

Cele mai multe solicitări au fost făcute pentru prevenirea contactului, fiind observați urși din zone frecventate precum pădurile de pe lângă localități sau chiar de pe cablu teleferic.

Specialiștii recomandă cetățenilor să nu se apropie de urși, să nu încerce hrănirea, filmarea sau selfie-urile, deoarece orice reacție sau percepție greșită poate declanșa atacuri imprevizibile.

Printre situațiile mai puțin comune, jandarmii au fost solicitați și pentru a ajuta un șarpe blocat, demonstrând că intervențiile în natură pot fi foarte diverse.

În toate cazurile, intervențiile s-au desfășurat conform protocoalelor și cu responsabilitate, pentru a proteja atât cetățenii, cât și fauna sălbatică, și pentru a preveni incidentele grave în zonele comune de locuire și relaxare.

