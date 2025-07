Un primar din Brașov cere ca gestionarii fondurilor de vânătoare să se ocupe de problema urșilor: ”Ei știu clar ce au de făcut”

Pe raza municipiul Săcele din județul Brașov se plimbă zeci de urși, nimeni nu știe câți sunt cu adevărat, spune primarul Virgil Popa, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Marea problemă este că printre acești urși sunt exemplare care coboară zilnic „la șosea”, mai ales ursoaice cu pui, trecând pe lângă gospodării, spital și chiar blocuri, adaugă edilul săcelean.„

Urșii de la Săcele sunt o problemă de câțiva ani de zile. În fiecare an am capturat și relocat urși. Anul acesta am capturat trei. Unul a fost relocat în munții Capra, iar doi pui au fost preluați la Zărnești. Și sigur, sunt urși care în fiecare zi își fac apariția în diferite cartiere. Sunt în jur de șase urși la ora actuală. Și deja lumea se teme și ei sunt alungații frecvent de jandarmi”, spune primarul.

Problema urșilor ar trebui să fie gestionată de specialiștii din fondurile de vânătoare, nu să fie lăsată în seama primarilor, consideră primarul săcelean.

„Există o singură soluție, dar văd că nimeni nu ne bagă în seamă pe noi primarii. Soluția este ca gestionarii fondurilor de vânătoare să gestioneze problema urșilor, pentru că ei știu clar ce au de făcut. Mai ales că ar trebui să li se dea voie să ducă mâncarea în pădure, pentru că la ora actuală, știți foarte bine, începând cu anul 2016, este interzis să se ducă mâncare în pădure la urși. E sigur că unii urși vin după mâncare în localitate, dar, repet, dacă acești gestionari ai fondurilor de vânătoare trebuie să fie lăsați să-și facă treaba, pentru că acolo sunt și vânători, sunt și profesori de la universitate, asociația de vânători și pescari, deci oamenii știu ce au de făcut”, explică primarul Virgil Popa.