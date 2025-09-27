G4Media.ro
Craiova – Dinamo 2-2, oltenii au jucat o jumătate de oră în…

Sursa foto: Facebook / Dinamo București

Craiova – Dinamo 2-2, oltenii au jucat o jumătate de oră în inferioritate / Popa a egalat pentru Dinamo în ultimul minut / Craiova rămâne pe primul loc

Articole27 Sep • 106 vizualizări 0 comentarii

Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Superligă, transmite News.ro.

Ambele echipe au avut ocazii în startul partidei. Mai întâi a fost şutul lui Cicâldău, pe lângă poartă, din minutul 5, apoi execuţia ratată a lui Sivis, patru minute mai târziu. Primul gol a picat în minutul 16, când Perica a nimerit bara, mingea a revenit în teren şi Alexandru Musi a trimis-o în plasa porţii gazdelor. Oltenii au egalat la numai patru minute după reşita oaspeţilor. Baiaram l-a servit pe Samuel Teles, iar acesta a înscris dintre doi jucători adverşi, cu un şut din careu. Minutul 30 a adus ocazia lui Al-Hamlawi, care a trimis puţin pe lângă poartă.

Craiova a preluat conducerea în minutul 50, când Badelj a marcat cu o lovitură de cap la cornerul lui Cicâldău. Gazdele au rămas în zece din minutul 65, când un clinci între Bancu şi Armstrong, în care ambii jucători au comis gesturi nesportive, a fost sancţionat de arbitrul Adrian Cojocaru cu un cartonaş roşu acordat doar lui Bancu. Armstrong a avut golul egalizator în vârfuul ghetei, dar a şutat slab din careu, în minutul 69. Dinamoviştii au forţat golul încercând o formulă ofensivă pe final, iar două rezerve, Armstrong şi Alexandru Pop, au colaborat la golul egalizator, din minutul 90, înscris de Pop. Isenko a scos un minutul mai târziu, cu o intervenţie excelentă, din faţa lui Karamoko, iar Universitatea Craiova – Dinamo s-a terminat 2-2.

Oltenii rămân lideri, cu 24 de puncte, două mai mult decât echipa de pe locul al doilea, FC Argeş. Dinamo e pe locul al treilea, cu 20 de puncte.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Ad. Rus, Screciu, Badelj – M. Rădulescu, Samuel Teles, T. Băluţă, Cicâldău (Mekvabishvili 74), Bancu – Al Hamlawi (Nsimba 75), Baiaram (Fl. Ştefan 70). ANTRENOR: Mirel Rădoi

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Al. Pop 74) – Kyriakou (A. Soro 80), I. Mărginean (Milanov 57), C. Cîrjan – Al. Musi (Carafea 80), Perica (D. Armstrong 57), Karamoko. ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: – / Al. Musi 41, Sivis 82

Cartonaş roşu: Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova) min. 65

Arbitri: Adrian Cojocaru – Florian Alexandru Vişan, Ioan Alexandru Corb

Arbitri VAR: Andrei Chivulete – Cosmin Bojan


