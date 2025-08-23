Covid revine: cazurile cresc din nou în această vară în SUA

Cazurile de Covid sunt din nou pe creștere în Statele Unite, arată ultimele prognoze ale Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Modelul de monitorizare estimează că infecțiile sunt în creștere, sau probabil în creștere, în majoritatea statelor, relatează The New York Times.

Deși nivelul național al virusului detectat în apele reziduale este considerat scăzut, state precum Texas, Utah și Nevada raportează concentrații foarte ridicate. În paralel, vizitele la camerele de urgență asociate cu Covid sunt și ele în creștere.

Cercetătorii se așteptau la acest val, chiar dacă virusul rămâne imprevizibil: variantele se modifică constant, iar simptomele pot varia de la o infecție la alta. Totuși, de la începutul pandemiei, fiecare vară a adus un nou val de cazuri. Comparativ cu anul trecut, nivelurile actuale de virus în apele uzate sunt mai scăzute, ceea ce sugerează o undă mai blândă.

Ultima actualizare a CDC, din iunie, arată că varianta NB.1.8.1., supranumită „Nimbus”, este responsabilă pentru circa 43% dintre cazurile de Covid din SUA. Deși nu provoacă forme mai severe decât alte tulpini recente, are câteva mutații suplimentare care o fac mai transmisibilă și mai capabilă să evite sistemul imunitar.

„Numerele sunt clar în creștere. Virusul e aici”, avertizează dr. Ziyad Al-Aly, epidemiolog clinic la Universitatea Washington din St. Louis.

Specialiștii indică mai multe motive pentru răspândirea recurentă din sezonul cald:

Spațiile închise cu aer condiționat – căldura îi împinge pe oameni în interior, unde ventilația este slabă, iar temperaturile mai scăzute permit virusului să supraviețuiască mai mult.

Călătoriile și aglomerația – vacanțele de vară și sărbători precum 4 iulie adună mulțimi în aeroporturi, trenuri sau festivaluri, creând teren fertil pentru transmitere.

Scăderea imunității – protecția obținută prin vaccin sau o infecție anterioară tinde să se diminueze în 4-6 luni, ceea ce lasă loc pentru noi îmbolnăviri până la vară.

Medicii recomandă ca persoanele cu simptome, tuse, strănut, nas înfundat să își facă un test Covid, mai ales că virusul este mai activ vara decât alte infecții respiratorii similare, precum gripa sau RSV.

„Nu e un motiv de panică, dar trebuie să fim conștienți că numerele sunt mai mari decât în urmă cu câteva luni”, subliniază dr. Al-Aly. Vaccinarea rămâne cea mai importantă metodă de protecție, deși disponibilitatea versiunilor actualizate pentru acest an nu este încă sigură.