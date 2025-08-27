Coreea de Sud va interzice telefoanele mobile în sălile de clasă

Coreea de Sud a adoptat miercuri un proiect de lege care interzice utilizarea telefoanelor mobile şi a altor dispozitive digitale în sălile de clasă din întreaga ţară, pe fondul îngrijorării crescânde cu privire la impactul utilizării intensive a reţelelor de socializare în rândul tinerilor, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Interdicţia, care va intra în vigoare din luna martie a anului viitor, va face din Coreea de Sud cea mai recentă ţară care restricţionează utilizarea smartphone-urilor şi a reţelelor de socializare în rândul minorilor.

Australia a extins recent interdicţia sa – o premieră mondială la acea vreme – privind utilizarea reţelelor de socializare de către adolescenţi. O interdicţie privind telefoanele mobile în şcolile olandeze a îmbunătăţit concentrarea elevilor, potrivit unui studiu ale cărui rezultate au fost publicate în iulie 2025.

Potrivit sondajelor, Coreea de Sud se numără printre ţările cu cea mai bună conectivitate digitală din lume, 99% dintre sud-coreeni fiind conectaţi la internet şi 98% deţinând un smartphone, înregistrând astfel cele mai ridicate procente în rândul celor 27 de ţări examinate în 2022 şi 2023, potrivit Pew Research Center din Statele Unite.

Legislaţia care impune interdicţia a fost sprijinită atât de partidele aflate la putere, cât şi de cele din opoziţie în votul desfăşurat miercuri în Parlamentul de la Seul.

„Dependenţa tinerilor noştri de reţelele de socializare a atins un nivel grav în prezent”, a declarat Cho Jung-hun, un parlamentar din partea Partidului Puterea Poporului, aflat în opoziţie, unul dintre susţinătorii proiectului de lege.

„Copiii noştri se trezesc în fiecare dimineaţă cu ochii roşii. Stau pe Instagram până la ora 2 sau 3 dimineaţa”, a declarat Cho Jung-hun în faţa Parlamentului.

Aproximativ 37% din elevii de gimnaziu şi de liceu spun că reţelele de socializare le afectează viaţa de zi cu zi, în timp ce 22% se simt anxioşi dacă nu pot accesa conturile lor de pe reţelele de socializare, potrivit unui sondaj realizat anul trecut de Ministerul Educaţiei din această ţară asiatică.

Multe şcoli din Coreea de Sud au implementat deja restricţii proprii privind utilizarea smartphone-urilor, pe care noul proiect de lege le-a oficializat.

Dispozitivele digitale vor fi în continuare permise pentru elevii cu dizabilităţi sau în scopuri educaţionale.

Unele asociaţii care militează pentru apărarea drepturilor tinerilor s-au opus interzicerii smartphone-urilor în şcoli, afirmând că această interdicţie ar încălca drepturile omului aplicabile în cazul copiilor.